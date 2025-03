Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"057344c7-c408-42ce-a027-26a5319b0fc6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A fiatalok védelmét szolgálni hivatott új funkciókat jelentett be a TikTok, melyek a szülők kezébe is új eszközöket adnak.","shortLead":"A fiatalok védelmét szolgálni hivatott új funkciókat jelentett be a TikTok, melyek a szülők kezébe is új eszközöket...","id":"20250312_tiktok-uj-funkciok-szuloi-felugyelet-biztonsag-kovetesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/057344c7-c408-42ce-a027-26a5319b0fc6.jpg","index":0,"item":"9d319944-463e-4a8e-8020-620e241b85e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250312_tiktok-uj-funkciok-szuloi-felugyelet-biztonsag-kovetesek","timestamp":"2025. március. 12. 15:03","title":"Nagy újítások a TikTokon: blokkolhatják a szülők a gyerekek hozzáférését, de azt is láthatják, kiket követ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa308a5a-d82a-458e-85b4-a18a2876482f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyon konstruktívan indult az ukrán delegáció szerint a megbeszélés, aminek egyik tétje diplomácia kapcsolatuk az Egyesült Államokkal. ","shortLead":"Nagyon konstruktívan indult az ukrán delegáció szerint a megbeszélés, aminek egyik tétje diplomácia kapcsolatuk...","id":"20250311_Ukrajna-Zelenszkij-Trump-Usa-beketargyalas-Szaud-Arabia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa308a5a-d82a-458e-85b4-a18a2876482f.jpg","index":0,"item":"8d78375e-622f-4797-9577-508f231e8bec","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_Ukrajna-Zelenszkij-Trump-Usa-beketargyalas-Szaud-Arabia","timestamp":"2025. március. 11. 14:20","title":"Ukrajna légi és tengeri tűzszünetet javasolt a szaúdi találkozón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92775b30-2354-4e2d-b1a3-fb185b2e9630","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA minden előzetes jelzés nélkül küldte el 23 tudósát annak érdekében, hogy megfeleljen a Trump-kormány racionalizálásra vonatkozó törekvésének. Az NASA dolgozói úgy vélik, a szervezet épp most veszítette el a stratégiai tervezés képességét, és többé már nem lesz olyan tudományos műhely, mint eddig volt.","shortLead":"A NASA minden előzetes jelzés nélkül küldte el 23 tudósát annak érdekében, hogy megfeleljen a Trump-kormány...","id":"20250312_nasa-elbocsatas-tudosok-donald-trump-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92775b30-2354-4e2d-b1a3-fb185b2e9630.jpg","index":0,"item":"ca3d01b9-663d-4693-a57a-d1ae290527fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250312_nasa-elbocsatas-tudosok-donald-trump-elon-musk","timestamp":"2025. március. 12. 11:03","title":"Tömeges leépítés kezdődött a NASA-nál – ugyanaz a Trump kérte, aki közben a Marsra is eljuttatná az embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök megelégszik 25 százalékkal is.","shortLead":"Az amerikai elnök megelégszik 25 százalékkal is.","id":"20250312_egyesult-allamok-kanada-aluminium-acel-donald-trump-vam-duplazas-visszavonas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"d6a199a5-4f1d-4976-a736-4dfcf12bd56f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_egyesult-allamok-kanada-aluminium-acel-donald-trump-vam-duplazas-visszavonas","timestamp":"2025. március. 12. 06:53","title":"Trump mégsem emeli 50 százalékosra a kanadai alumíniumra és acélra kivetett vámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962cf297-97a7-403a-834b-f6a5e69ed874","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A miniszter szerint igazságtalan, ha a kormány ugyanakkora százalékos mértékben emeli a magas jövedelmeket, mint az alacsony jövedelmeket. Igazságosabb, ha a kormány egyenlően segít mindenkit.","shortLead":"A miniszter szerint igazságtalan, ha a kormány ugyanakkora százalékos mértékben emeli a magas jövedelmeket, mint...","id":"20250313_Gulyas-Gergely-nyugdij-afa-visszaterites-szja-mentesseg-igazsagossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/962cf297-97a7-403a-834b-f6a5e69ed874.jpg","index":0,"item":"0bdcafa7-2449-4628-a93c-c0ce56a9cdc3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_Gulyas-Gergely-nyugdij-afa-visszaterites-szja-mentesseg-igazsagossag","timestamp":"2025. március. 13. 12:52","title":"Gulyás Gergely páros lábbal szállt bele a kormány adócsökkentési terveibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b79b5dec-2cd8-47fa-a2a4-eddc487563e4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ráadásul Fabrizio Romano szerint a Liverpool csábítja. ","shortLead":"Ráadásul Fabrizio Romano szerint a Liverpool csábítja. ","id":"20250311_kerkez-milos-bournemouth-premier-league-alan-shearer-liverpool","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b79b5dec-2cd8-47fa-a2a4-eddc487563e4.jpg","index":0,"item":"daf95ef6-124d-4fe2-badc-4f90384064e4","keywords":null,"link":"/sport/20250311_kerkez-milos-bournemouth-premier-league-alan-shearer-liverpool","timestamp":"2025. március. 11. 19:22","title":"Kerkez Milos bekerült a PL-forduló álomcsapatába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf651f4f-dd7d-4956-a7d4-7a4b2773b196","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az NGM közleménye szerint a pénz visszakerül a költségvetésbe, és részben abból fedezik a települések támogatását.","shortLead":"Az NGM közleménye szerint a pénz visszakerül a költségvetésbe, és részben abból fedezik a települések támogatását.","id":"20250312_ngm-szolidaritasi-ado-koltsegvetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf651f4f-dd7d-4956-a7d4-7a4b2773b196.jpg","index":0,"item":"6b376fa8-40bb-4eda-96da-f67dc6fa17fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_ngm-szolidaritasi-ado-koltsegvetes","timestamp":"2025. március. 12. 17:29","title":"„Huhogók rágalmairól” beszél Nagy Márton tárcája, miután fel merték tenni a kérdést, hogy mire megy el a szolidaritási adó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c18d442e-79d0-47c1-84a5-0078cf3c8147","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Reformok kritikus tömegével lehetne pénzügyileg fenntartható és beruházásvezérelt növekedési pályára vinni a gazdaságot. Szükséges, de nem elégséges feltétel a jogállam visszaépítése. Anélkül nem lesz felzárkózás – véli Bokros Lajos, az 1995-ös stabilizációs program egyik kidolgozója.","shortLead":"Reformok kritikus tömegével lehetne pénzügyileg fenntartható és beruházásvezérelt növekedési pályára vinni...","id":"20250312_hvg-bokros-lajos-bokros-csomag-1995-evfordulo-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c18d442e-79d0-47c1-84a5-0078cf3c8147.jpg","index":0,"item":"13b529fe-8410-4f31-8e5b-229add835654","keywords":null,"link":"/360/20250312_hvg-bokros-lajos-bokros-csomag-1995-evfordulo-interju","timestamp":"2025. március. 12. 06:30","title":"Bokros Lajos: Ha folytatták volna, amit elkezdtem, a magyarok már osztrák színvonalon élhetnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]