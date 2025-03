Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1dd5752f-ae20-4cb3-bf46-de38acbb574f","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Kialakult a legjobb nyolc mezőnye.","shortLead":"Kialakult a legjobb nyolc mezőnye.","id":"20250312_bajnokok-ligaja-osszefoglalo-real-madrid-atletico-madrid-borussia-dortmund-arsenal-aston-villa-psv-eindhoven-club-brugge-lille-tovabbjutas-nyolcaddonto-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dd5752f-ae20-4cb3-bf46-de38acbb574f.jpg","index":0,"item":"74583af7-1c81-40f6-80d6-6635f26ebb99","keywords":null,"link":"/sport/20250312_bajnokok-ligaja-osszefoglalo-real-madrid-atletico-madrid-borussia-dortmund-arsenal-aston-villa-psv-eindhoven-club-brugge-lille-tovabbjutas-nyolcaddonto-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 23:47","title":"Szürreális módon jutott tovább a Real Madrid, egy potyagól után fordított a tavalyi BL-döntős Dortmund","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd0e0284-a481-4476-af8a-b55f00049309","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Intő jel volt, amikor elbuktak egy 2 milliárd eurós szerződést a BMW-nél. ","shortLead":"Intő jel volt, amikor elbuktak egy 2 milliárd eurós szerződést a BMW-nél. ","id":"20250312_Csodot-jelentett-akkumulatorgyarto-Northvolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd0e0284-a481-4476-af8a-b55f00049309.jpg","index":0,"item":"4fc8fd31-85e8-4a13-8a56-dfeb6ed3e2a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250312_Csodot-jelentett-akkumulatorgyarto-Northvolt","timestamp":"2025. március. 12. 16:04","title":"Csődöt jelentett Svédországban az európai akkumulátoripar nagy reménysége, a Northvolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed7986a5-647e-4f0f-9550-cf253f24eb54","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az indoklás szerint a hagyományostól eltérő technológiák alapvető értékeinket fenyegetik.","shortLead":"Az indoklás szerint a hagyományostól eltérő technológiák alapvető értékeinket fenyegetik.","id":"20250312_kormany-nagy-istvan-agrarminiszter-torvenyjavaslat-tiltas-muhus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed7986a5-647e-4f0f-9550-cf253f24eb54.jpg","index":0,"item":"5be54a9e-3675-4d56-82da-0fad01181af6","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_kormany-nagy-istvan-agrarminiszter-torvenyjavaslat-tiltas-muhus","timestamp":"2025. március. 12. 12:57","title":"Egy évet vártunk rá, végül meglépik: a kormány betiltja a műhúst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ellenzéki szavazók között is megbújnak oroszbarátok, de lényegesen kevesebb, mint a kormánypárt támogatói között. ","shortLead":"Az ellenzéki szavazók között is megbújnak oroszbarátok, de lényegesen kevesebb, mint a kormánypárt támogatói között. ","id":"20250311_A-szlovakok-kozel-otode-orul-annak-hogy-Fico-oroszbarat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9.jpg","index":0,"item":"58b071bf-31a1-4380-8203-31da31642386","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_A-szlovakok-kozel-otode-orul-annak-hogy-Fico-oroszbarat","timestamp":"2025. március. 11. 19:56","title":"Még Fico oroszpárti politikája ellenére is nyugatbarát a szlovákok nagy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5955846-0143-4493-a066-e74fc3fd4c6a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Elkészült a Bentley Batur utolsó példánya, a kívül-belül abszolút egyedi megjelenésű The Black Rose.","shortLead":"Elkészült a Bentley Batur utolsó példánya, a kívül-belül abszolút egyedi megjelenésű The Black Rose.","id":"20250312_18-karatos-rozearannyal-bucsuzik-a-750-loeros-w12-es-bentley-batur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5955846-0143-4493-a066-e74fc3fd4c6a.jpg","index":0,"item":"723011ea-8e0b-49b0-ab4d-59379b61a0ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20250312_18-karatos-rozearannyal-bucsuzik-a-750-loeros-w12-es-bentley-batur","timestamp":"2025. március. 12. 08:41","title":"18 karátos rozéarannyal búcsúzik a 750 lóerős W12-es Bentley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e9abcc2-718d-4f0a-9a35-f3341830b4c2","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A Barcelona, az Inter és a Bayern München kettős győzelemmel jutott tovább.","shortLead":"A Barcelona, az Inter és a Bayern München kettős győzelemmel jutott tovább.","id":"20250311_bajnokok-ligaja-nyolcaddonto-visszavago-osszefoglalo-liverpool-psg-barcelona-inter-bayern-munchen-bayer-leverkusen-benfica-feyenoord-tovabbjutas-kieses-szoboszlai-dominik-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e9abcc2-718d-4f0a-9a35-f3341830b4c2.jpg","index":0,"item":"04cc35d1-3614-4b8d-9d43-da5a1021b359","keywords":null,"link":"/sport/20250311_bajnokok-ligaja-nyolcaddonto-visszavago-osszefoglalo-liverpool-psg-barcelona-inter-bayern-munchen-bayer-leverkusen-benfica-feyenoord-tovabbjutas-kieses-szoboszlai-dominik-ebx","timestamp":"2025. március. 11. 23:43","title":"Dráma Liverpoolban, tizenegyesekkel jutott tovább a PSG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afe802b-e2ce-4020-ba05-6801baac7576","c_author":"Szőllősi Lili","category":"gazdasag","description":"Potenciális debreceni és Balaton-parti utakról, digitális beszállókártyákról és az amerikai piac felé való nyitásról is nyilatkozott lapunknak a Ryanair kereskedelmi igazgatója, aki a légitársaság négy új budapesti útjának bejelentésének apropóján járt Magyarországon.","shortLead":"Potenciális debreceni és Balaton-parti utakról, digitális beszállókártyákról és az amerikai piac felé való nyitásról is...","id":"20250311_ryanair-fapados-utazas-legitarsasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4afe802b-e2ce-4020-ba05-6801baac7576.jpg","index":0,"item":"6b7127f1-9b85-449b-a225-eed71eb5080e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_ryanair-fapados-utazas-legitarsasag","timestamp":"2025. március. 12. 14:19","title":"Beszólt a Ryanair kereskedelmi igazgatója a Wizz Airnek: egy kis regionális légitársaság miatt nem aggódom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8fded54-e06f-474d-b9fa-c84cd27f0c89","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Elképesztő eladási visszaesés és drámai árfolyamcsökkenés: három hónap alatt 800 milliárd dollárral a felére esett a Tesla piaci értéke, csak márciusban 20 százalékos a bukás. A vagyonának nagy részét Tesla-részvényekben tartó Elon Musk tényleg kezdhet aggódni? Hiszen hiteleinek fedezetét is ezek a részvények adják.","shortLead":"Elképesztő eladási visszaesés és drámai árfolyamcsökkenés: három hónap alatt 800 milliárd dollárral a felére esett...","id":"20250312_Tesla-zosde-zuhanas-musk-nepharag-bojkott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8fded54-e06f-474d-b9fa-c84cd27f0c89.jpg","index":0,"item":"f3061f6c-4363-4ce9-88f6-fe83d46b952c","keywords":null,"link":"/360/20250312_Tesla-zosde-zuhanas-musk-nepharag-bojkott","timestamp":"2025. március. 12. 15:45","title":"Bejött a bojkott, de megállítja-e Elon Muskot a Tesla szédítő zuhanása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]