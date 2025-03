Viszlát, kártyaterminál: végre Magyarországra is megérkezett a Tap to Pay-funkció az iPhone-okba, így a vállalkozások már a telefonnal is bonyolíthatnak kártyás tranzakciókat – jelentette be az Apple.

Hazánk mellett több további európai országban is elérhetővé vált a funkció, de hogy mely fizetési platformokat fogadja el az iPhone, az országonként változó. Magyarországon az Adyen, a Global Payments, a myPOS, a Revolut, a SumUp, a Viva, valamint a Worldline alkalmazásain keresztül érhető el.

Apple

A fizetés funkcióhoz csak töltse le a fenti szolgáltatók valamelyikéhez tartozó alkalmazást, végezze e a szükséges beállításokat. Ezt követően már indíthat is kifizetéseket; a vásárlónak csak a készülékre kell helyeznie a bankkártyáját, az okosóráját vagy a telefonját.

A Tap to Pay funkciót még 2022-ben jelentette be az Apple, a segítségével a vállalkozók iPhone készülékükről, bármikor és bárhol elfogadhatnak kártyás fizetéseket. A funkció az NFC-re épül, de csak iPhone XS és újabb mobilokon érhető el. Szükség esetén a PIN-kód is beírható. A tranzakciókat titkosítva dolgozza fel az Apple, így még ők sem láthatják, mit vásároltak, vagy ki volt a vevő.

