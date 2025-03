Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"463d3453-52fc-4e7f-befd-fde1eeb8fa76","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"„Ha most mi Oroszországnak diplomáciai úton megadjuk azt, amit három éven keresztül háborúval nem volt képes elérni, akkor az egyértelműen vereségünket jelenti a biztonság megtartása terén Európában” – vélekedett Jan Lipavsky a közszolgálati Cseh Televízióban.","shortLead":"„Ha most mi Oroszországnak diplomáciai úton megadjuk azt, amit három éven keresztül háborúval nem volt képes elérni...","id":"20250317_lipavsky-csehorszag-kulugyminiszter-nato-ukrajna-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/463d3453-52fc-4e7f-befd-fde1eeb8fa76.jpg","index":0,"item":"debbf738-2fc7-4a6e-a7ac-1db7246d8194","keywords":null,"link":"/vilag/20250317_lipavsky-csehorszag-kulugyminiszter-nato-ukrajna-haboru","timestamp":"2025. március. 17. 05:21","title":"Cseh külügyminiszter: Csehországnak nem érdeke, hogy megtagadják Ukrajna jogát a NATO-tagságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003d874c-8f27-40f1-90be-f601b67afc6d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Huawei vezérigazgatója, Richard Yu egy rövid videóban, néhány képkocka erejéig mutatta meg a vállalat új összecsukható mobilját.","shortLead":"A Huawei vezérigazgatója, Richard Yu egy rövid videóban, néhány képkocka erejéig mutatta meg a vállalat új...","id":"20250317_huawei-pura-okostelefon-hajlithato-kijelzo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/003d874c-8f27-40f1-90be-f601b67afc6d.jpg","index":0,"item":"22159db0-d861-42d0-bcee-1022b3d7ab70","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_huawei-pura-okostelefon-hajlithato-kijelzo","timestamp":"2025. március. 17. 17:03","title":"Újfajta hajlítható okostelefont mutat be a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59bd9cce-5115-42a8-b3b6-f0b78fa83400","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt köztársasági elnök ismét egy külföldi eseményen vett részt. ","shortLead":"A volt köztársasági elnök ismét egy külföldi eseményen vett részt. ","id":"20250316_novak-katalin-baku-nemzetkozi-forum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59bd9cce-5115-42a8-b3b6-f0b78fa83400.jpg","index":0,"item":"66bf9ba4-e158-427c-8331-586e1bbd175a","keywords":null,"link":"/elet/20250316_novak-katalin-baku-nemzetkozi-forum","timestamp":"2025. március. 16. 20:53","title":"Novák Katalin most Bakuban aggódott a termékenységi ráta miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2190b8-4798-4877-9ea0-4213e21ef191","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ugyan 7 nap helyett csupán 12 óráig tartott a küldetése, így is értékes adatokat gyűjtött, valamint egy látványos 360 fokos felvételt is készített az Athena holdszonda. Most az is kiderült, hogy a leállása után még egy pillanatra magához tért.","shortLead":"Ugyan 7 nap helyett csupán 12 óráig tartott a küldetése, így is értékes adatokat gyűjtött, valamint egy látványos 360...","id":"20250317_intuitive-machines-athena-holdszonda-utolso-uzenet-leallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef2190b8-4798-4877-9ea0-4213e21ef191.jpg","index":0,"item":"bc9530ef-8eb0-457e-a017-cc8b3b30859d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_intuitive-machines-athena-holdszonda-utolso-uzenet-leallas","timestamp":"2025. március. 17. 11:03","title":"Egy pillanatra magához tért az Intuitive Machines szerencsétlenül járt holdszondája – elárulták, mi volt a búcsúüzenete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nemzetgazdasági miniszter tárgyal a díjcsökkentésről a Magyar Bankszövetséggel, de egyelőre kevésnek tartja az ajánlataikat.","shortLead":"A nemzetgazdasági miniszter tárgyal a díjcsökkentésről a Magyar Bankszövetséggel, de egyelőre kevésnek tartja...","id":"20250317_bankok-penzforgalmi-bevetelei-novekedes-dragulo-bankolas-Nagy-Marton-szamlakoltsegek-arsapka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"d87d8c32-20fe-4b25-b38c-aa64144354bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_bankok-penzforgalmi-bevetelei-novekedes-dragulo-bankolas-Nagy-Marton-szamlakoltsegek-arsapka","timestamp":"2025. március. 17. 15:03","title":"Egy év alatt 24 százalékkal nőttek a bankok pénzforgalmi bevételei – Nagy Márton már a számlaköltségekre is ársapkát húzna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ef7db27-41a0-4ae2-85b1-fb6a68363ff4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország 19 sérült kórházi ápolását vállalta át.","shortLead":"Magyarország 19 sérült kórházi ápolását vállalta át.","id":"20250317_Az-ejjel-megerkeztek-Magyarorszagra-az-eszak-macedoniai-diszkotuz-serultjei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ef7db27-41a0-4ae2-85b1-fb6a68363ff4.jpg","index":0,"item":"b16c2d12-3e7e-4c15-9819-6b7a79fe0f1e","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Az-ejjel-megerkeztek-Magyarorszagra-az-eszak-macedoniai-diszkotuz-serultjei","timestamp":"2025. március. 17. 07:59","title":"Az éjjel megérkeztek Magyarországra az észak-macedóniai diszkótűz sérültjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65be9af0-19e2-49fe-8404-a65b8b83b77d","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"gazdasag","description":"A milliárdos által vezetett, kormányzati hatékonyságért felelős hivatal hiperaktív megszorításai ellenére rekordon az Egyesült Államok szövetségi kiadásai. Közben a republikánus párt nyomására már Donald Trump is behúzná az elbocsátási kéziféket, felszólítva a milliárdost, hogy inkább „szikét” használjon, mint „baltát”.","shortLead":"A milliárdos által vezetett, kormányzati hatékonyságért felelős hivatal hiperaktív megszorításai ellenére rekordon...","id":"20250317_Elon-Musk-leepites-Sztalin-Mao-Hitler-alkalmazottait-emlegeti-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65be9af0-19e2-49fe-8404-a65b8b83b77d.jpg","index":0,"item":"3b7d6d58-22d3-4188-9868-33274532e243","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_Elon-Musk-leepites-Sztalin-Mao-Hitler-alkalmazottait-emlegeti-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 14:45","title":"Sztálin, Mao és Hitler alkalmazottainak emlegetésével védte elbaltázott leépítéseit Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161d92ef-70a7-4569-955d-a8173be36699","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi és egy nő ellen nyomoznak tiltott szerencsejáték szervezése miatt.","shortLead":"Egy férfi és egy nő ellen nyomoznak tiltott szerencsejáték szervezése miatt.","id":"20250316_Illegalis-pokerpartit-szamoltak-fel-a-veszpremi-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/161d92ef-70a7-4569-955d-a8173be36699.jpg","index":0,"item":"6f336a57-ac7f-4295-9d7e-63e63797851a","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Illegalis-pokerpartit-szamoltak-fel-a-veszpremi-rendorok","timestamp":"2025. március. 16. 13:23","title":"Illegális pókerpartit számoltak fel a veszprémi rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]