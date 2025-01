Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ad6898fe-915d-4a98-b82b-5aff5dda37af","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az exit pollok alapján a jelenlegi államfő nyerte a második fordulót is. ","shortLead":"Az exit pollok alapján a jelenlegi államfő nyerte a második fordulót is. ","id":"20250112_Horvat-elnokvalasztas-Zoran-Milanovic-SDP-exit-poll","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad6898fe-915d-4a98-b82b-5aff5dda37af.jpg","index":0,"item":"cb389afd-be4c-493c-a55a-58073af70d1e","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Horvat-elnokvalasztas-Zoran-Milanovic-SDP-exit-poll","timestamp":"2025. január. 12. 20:20","title":"Zoran Milanovic maradhat a horvát elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e34b13b-2f7a-4549-9fd8-1bf9f827316c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Havas körülmények mellett hajtottuk meg a még a 4 tonnás elektromos Hummernél is nehezebb S680 Guardot, az utolsó V12-es Mercedest. Tűz, Csucsu!","shortLead":"Havas körülmények mellett hajtottuk meg a még a 4 tonnás elektromos Hummernél is nehezebb S680 Guardot, az utolsó...","id":"20250111_kek-villogo-pancel-v12-uber-mercedes-s-osztaly-s680-guard-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e34b13b-2f7a-4549-9fd8-1bf9f827316c.jpg","index":0,"item":"1af815ea-40ab-4765-9def-33d57ac9fb36","keywords":null,"link":"/cegauto/20250111_kek-villogo-pancel-v12-uber-mercedes-s-osztaly-s680-guard-teszt-velemeny","timestamp":"2025. január. 11. 18:30","title":"Kék villogó, páncél, V12: kipróbáltuk a 4,2 tonnás kancellári über Mercedes S-osztályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cd0b6e-6884-480f-beeb-46788007db22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész beszélt az alkoholbetegsége mögött meghúzódó személyiségzavarról is. ","shortLead":"A színész beszélt az alkoholbetegsége mögött meghúzódó személyiségzavarról is. ","id":"20250111_molnar-gusztav-alkohol-rehab-borderline-szemelyisegzavar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32cd0b6e-6884-480f-beeb-46788007db22.jpg","index":0,"item":"9911611e-00b6-4c29-9dfe-09d4a2e1da2d","keywords":null,"link":"/elet/20250111_molnar-gusztav-alkohol-rehab-borderline-szemelyisegzavar","timestamp":"2025. január. 11. 09:40","title":"Molnár Gusztáv a rehabról: Valaki azt mondta, hogy meghalni megyek, valaki pedig azt, hogy nagyon sok szerencsét kíván","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8d0f50-b67e-4d3e-9309-1e8a02a77c44","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Eddig tisztázatlan okból a megállásra felhívó jelző után állt meg a Corona InterCity. Az utasok nem voltak veszélyben.","shortLead":"Eddig tisztázatlan okból a megállásra felhívó jelző után állt meg a Corona InterCity. Az utasok nem voltak veszélyben.","id":"20250111_Tilos-jelzesen-ment-at-egy-vonat-a-Keletiben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e8d0f50-b67e-4d3e-9309-1e8a02a77c44.jpg","index":0,"item":"02f6e48c-3cc7-493b-afa9-8d00794d5c35","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_Tilos-jelzesen-ment-at-egy-vonat-a-Keletiben","timestamp":"2025. január. 11. 20:12","title":"Tilos jelzésen ment át egy vonat a Keletiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5aa373-4287-4454-bc3f-ea824b544cf1","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Garázdaság és kábítószer birtoklásának vétsége gyanújával hallgatták ki a DK józsefvárosi elnökét, Abd El Rahim Alit, aki kedd hajnalban egy budapesti lakóházban randalírozott ittasan. Kovács András Pétert oly nagyon megihlette a történet, hogy egyenesen rímekbe szedte a megtévedt politikus mozgalmas és akciódús históriáját. ","shortLead":"Garázdaság és kábítószer birtoklásának vétsége gyanújával hallgatták ki a DK józsefvárosi elnökét, Abd El Rahim Alit...","id":"20250111_duma-aktual-ali-rendorok-jozsefvaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f5aa373-4287-4454-bc3f-ea824b544cf1.jpg","index":0,"item":"869be1ca-115c-4708-93a2-47d470953ecc","keywords":null,"link":"/360/20250111_duma-aktual-ali-rendorok-jozsefvaros","timestamp":"2025. január. 11. 19:30","title":"Duma Aktuál: KAP versben mondja el a lekapcsolt józsefvárosi DK-s krimibe illő történetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07900063-a758-4278-ab71-ba256f31e99c","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Az Emmy-díjra jelölt színésznő olyan sorozatokból lehet ismerős, mint a Kártyavár és a Deadwood, de láthattuk Szabó István és Mundruczó Kornél egy-egy filmjében is. Új sorozata, a Doki a MAX-on debütál hamarosan. Zoomon beszélgettünk. ","shortLead":"Az Emmy-díjra jelölt színésznő olyan sorozatokból lehet ismerős, mint a Kártyavár és a Deadwood, de láthattuk Szabó...","id":"20250112_Molly-Parker-Szabo-Istvanrol-Mundruczo-Kornelrol-es-a-Doki-cimu-korhazsorozatarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07900063-a758-4278-ab71-ba256f31e99c.jpg","index":0,"item":"774bd5e8-62f1-4080-ac6e-58294bd1dade","keywords":null,"link":"/kultura/20250112_Molly-Parker-Szabo-Istvanrol-Mundruczo-Kornelrol-es-a-Doki-cimu-korhazsorozatarol","timestamp":"2025. január. 12. 17:30","title":"„Ez számomra a rendezés magasiskolája” – Molly Parker Szabó Istvánról, Mundruczó Kornélról és a Doki című új orvosos sorozatáról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Alapvetően nyugis, felhős, nulla fok feletti napunk lesz, de a Dunántúlon erős, akár viharos szél is kerekedhet.","shortLead":"Alapvetően nyugis, felhős, nulla fok feletti napunk lesz, de a Dunántúlon erős, akár viharos szél is kerekedhet.","id":"20250112_Hozaporok-koszonhetnek-be-az-eszakkeleti-csucsokbe-idojaras-vasarnap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924.jpg","index":0,"item":"fa0cfd6a-ef75-4f2c-97ea-dea3ed98ee91","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Hozaporok-koszonhetnek-be-az-eszakkeleti-csucsokbe-idojaras-vasarnap","timestamp":"2025. január. 12. 08:22","title":"Hózáporok köszönhetnek be az északkeleti csücsökbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0c10ca-7859-40c8-a052-148030d7d271","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A következő napokban felerősödnek a régióban a sivatagi szelek, a tűzvédelem szempontjából így kritikus időszak jön.","shortLead":"A következő napokban felerősödnek a régióban a sivatagi szelek, a tűzvédelem szempontjából így kritikus időszak jön.","id":"20250112_Tizenhatra-emelkedett-a-Los-Angeles-i-tuzvesz-aldozatainak-szama","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a0c10ca-7859-40c8-a052-148030d7d271.jpg","index":0,"item":"a19f1694-3924-4111-a131-e114c0d4144d","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Tizenhatra-emelkedett-a-Los-Angeles-i-tuzvesz-aldozatainak-szama","timestamp":"2025. január. 12. 09:32","title":"Tizenhatra emelkedett a Los Angeles-i tűzvész áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]