Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2a9ce8f3-6930-4fe8-840c-4d7eb5670662","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az alacsony számok mutatják a teljes Volkswagen-csoport gyengélkedését. Az autógyártás viszont jól muzsikál Győrben.","shortLead":"Az alacsony számok mutatják a teljes Volkswagen-csoport gyengélkedését. Az autógyártás viszont jól muzsikál Győrben.","id":"20250318_2009-es-szintre-esett-vissza-a-gyori-Audiban-a-motorgyartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a9ce8f3-6930-4fe8-840c-4d7eb5670662.jpg","index":0,"item":"b27372a5-3c5f-4947-a813-ccb15fa9ddce","keywords":null,"link":"/kkv/20250318_2009-es-szintre-esett-vissza-a-gyori-Audiban-a-motorgyartas","timestamp":"2025. március. 18. 13:04","title":"Csökkent a győri Audi bevétele, 2009-es szinten a motorgyártás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"357b2821-767c-4acb-9b43-82dbc82cf3c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A reptéri dolgozók szerint nem elég az inflációkövető négyszázalékos fizetésemelés, tekintve, hogy a Budapest Airport rendkívül sikeres évet zárt tavaly és tavalyelőtt is. ","shortLead":"A reptéri dolgozók szerint nem elég az inflációkövető négyszázalékos fizetésemelés, tekintve, hogy a Budapest Airport...","id":"20250319_sztrajk-repteri-dolgozok-szakszervezete-Ferihegy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/357b2821-767c-4acb-9b43-82dbc82cf3c2.jpg","index":0,"item":"3148e287-739d-4d58-92ce-7095b67fdf4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_sztrajk-repteri-dolgozok-szakszervezete-Ferihegy","timestamp":"2025. március. 19. 13:02","title":"Sztrájk előtti egyeztetést kezdeményeztek a szakszervezetek Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158e1642-74a9-48b0-b301-f33451efff62","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Ez a kezdeményezés a „Kínában, Kínáért” stratégia része, hogy a Volkswagen kifejezetten helyi fejlesztésű járműveket kínáljon az ottani vevőknek.","shortLead":"Ez a kezdeményezés a „Kínában, Kínáért” stratégia része, hogy a Volkswagen kifejezetten helyi fejlesztésű járműveket...","id":"20250318_Tizenegy-uj-VW-modell-Kinaban-Jetta-belepo-szintu-elektromos-auto-lesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158e1642-74a9-48b0-b301-f33451efff62.jpg","index":0,"item":"5326446e-09a6-4e4c-944b-f165bb3bf8c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250318_Tizenegy-uj-VW-modell-Kinaban-Jetta-belepo-szintu-elektromos-auto-lesz","timestamp":"2025. március. 18. 10:57","title":"Tizenegy új modellel erősít a VW Kínában: a Jetta belépő szintű elektromos márka lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5eac60d-45ed-4152-875f-86a7d2f52ba0","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Meleg vagy? Ne örülj a boldogságodnak, pláne ne állj ki a jogaid mellett! Heteróként se örülj annak, hogy más boldog, jogérvényesítésében ne támogasd! Ez tilos, és ha mégis megteszed, nem tudsz elbújni, azonosítunk, és több százezer forintra bírságolunk! – így foglalható össze az Orbán Viktor fenyegetését beváltó Stop Pride törvény, amely a szakértő szerint azt a lehetőséget kizárja, hogy bejelentés nélkül próbálják megszervezni a melegfelvonulást.","shortLead":"Meleg vagy? Ne örülj a boldogságodnak, pláne ne állj ki a jogaid mellett! Heteróként se örülj annak, hogy más boldog...","id":"20250318_Stop-Pride-torveny-Orbanek-szerint-nincs-veszelyesebb-annal-ha-ket-azonos-nemu-ember-kezenfogva-setal-be-is-tiltjak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5eac60d-45ed-4152-875f-86a7d2f52ba0.jpg","index":0,"item":"650177c8-d0e4-425c-82bf-611a680d7ae1","keywords":null,"link":"/360/20250318_Stop-Pride-torveny-Orbanek-szerint-nincs-veszelyesebb-annal-ha-ket-azonos-nemu-ember-kezenfogva-setal-be-is-tiltjak","timestamp":"2025. március. 18. 06:30","title":"Nem orosz import, saját hergelés – ezért verik át vészes gyorsasággal a parlamenten a Stop Pride nevű jogi fércművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"463d9067-b7c1-4748-919c-fe08bde20625","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője lebarmozta és bolsevikozta a füstgyertyázó képviselőket. Bányai Gábor pedig videót készített a parlamenti akcióról.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője lebarmozta és bolsevikozta a füstgyertyázó képviselőket. Bányai Gábor pedig videót készített...","id":"20250318_kocsis-mate-banyai-gabor-rosszullet-fustgyertyazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/463d9067-b7c1-4748-919c-fe08bde20625.jpg","index":0,"item":"b7c6b290-d865-48ce-a7ac-224fd6362777","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_kocsis-mate-banyai-gabor-rosszullet-fustgyertyazas","timestamp":"2025. március. 18. 15:48","title":"Kocsis Máté: A Covidot alig túlélő Bányai Gábor rosszul lett a füstgyertyázástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f1ead6-eb3f-4e1c-9c28-b7c7a80e530c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt gondolják, kicsi rá az esély, hogy valamelyik gyerek szórakozik.","shortLead":"Azt gondolják, kicsi rá az esély, hogy valamelyik gyerek szórakozik.","id":"20250319_Bombariado-Csepel-Ukrajna-ukran-menekultek-oktatas-ukran-magyar-iskola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42f1ead6-eb3f-4e1c-9c28-b7c7a80e530c.jpg","index":0,"item":"1b7ecea7-4b33-4484-abb8-13cbc1778905","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Bombariado-Csepel-Ukrajna-ukran-menekultek-oktatas-ukran-magyar-iskola","timestamp":"2025. március. 19. 10:27","title":"A héten már négyszer volt bombariadó egy ukrán menekülteket fogadó csepeli iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3deba086-b13a-46da-a978-cd7f27da3913","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elgázolt egy kerékpárral közlekedő férfit Szigetújfalu polgármestere, Taligás Károly – közölte az RTL Híradó. A férfi meghalt a helyszínen, a rendőrség vizsgálja, hogy Taligás ittas volt-e.","shortLead":"Elgázolt egy kerékpárral közlekedő férfit Szigetújfalu polgármestere, Taligás Károly – közölte az RTL Híradó. A férfi...","id":"20250319_szigetujfalu-polgarmester-halalos-gazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3deba086-b13a-46da-a978-cd7f27da3913.jpg","index":0,"item":"486a530a-6fba-4f50-8f63-a0621a787411","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_szigetujfalu-polgarmester-halalos-gazolas","timestamp":"2025. március. 19. 11:16","title":"Halálra gázolt egy biciklist Szigetújfalu polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748242fd-709b-4281-8c49-d3d8e051559f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) négy további kérdést is hitelesített, de ettől még egyáltalán nem biztos, hogy lesz népszavazás. Érdekes a kezdeményező személye is.","shortLead":"A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) négy további kérdést is hitelesített, de ettől még egyáltalán nem biztos...","id":"20250317_Ujra-nekifutnak-a-kotelezo-kamarai-tagdij-elleni-nepszavazasnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/748242fd-709b-4281-8c49-d3d8e051559f.jpg","index":0,"item":"4ae54d53-d468-4590-aef1-01e9843f406c","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Ujra-nekifutnak-a-kotelezo-kamarai-tagdij-elleni-nepszavazasnak","timestamp":"2025. március. 17. 21:51","title":"Újra nekifutnak a kötelező kamarai tagdíj elleni népszavazásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]