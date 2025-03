A MÁV-Csoport közleménye szerint az új MÁV+ app fokozatosan éri majd el a teljes funkcionalitást; a tesztelés során, valamint az áprilisi rajtot követően először csak a leggyakrabban igénybe vett funkciók lesznek elérhetők.

Az új képességek „néhány hetente” fognak érkezni, de a közlekedési társaság szerint az idei év végére már minden ígért funkció elérhető lesz az alkalmazásban. Az olyan alapfunkciók mellett, mint az utazástervezés és a jegyvásárlás, tájékoztató és ügyfélszolgálati képességek is be lesznek építve a MÁV+-ba.

Az ígéret szerint egy új, korszerű felhasználói felület fogadja majd az utazókat, és nem is lesz szükség új regisztrációra: a meglévő, MÁV appban, vagy a weben létrehozott profillal be lehet lépni bele. Az első időszakban gyors, közvetlen vármegye- és országbérlet, illetve Magyarország24 és Vármegye24 napijegyvásárlással és bérletbemutatással indul a MÁV+. Egyszerűbbé teszik a helyjegyvásárlási folyamatot is, mint a jelenlegi appban, és nem kell bérletigazolványt sem használni, beállítani.

MÁV-csoport

A társaság összevonja a útvonaltervezéseket, azaz már nemcsak busszal vagy csak vonattal lehet tervezni, hanem ezek kombinációjával is. A fizetési lehetőségeket digitális tárcákkal bővítik: a SimplePay-en keresztül a qvik, az ApplePay és a GooglePay fizetési módok is elérhetők lesznek.

Nyárig még érkeznek a klímás járatokkal való útvonaltervezést segítő funkciók, továbbá a késésbiztosítás is. Az új MÁV+ appot mától 1500 felhasználóval tesztelik az áprilisi megjelenés előtt. Míg meg nem érkezik bele minden funkció, a régi MÁV alkalmazás is elérhető marad.

