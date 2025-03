Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"00c2f21d-e8f7-452b-9de9-6240346268c2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Szélesebb és enyhébb lejtésű lesz, mint a meglévő híd, amelyet az autópálya-koncessziós cég szerint mindenképpen el kell majd bontani az autópálya felújításakor.","shortLead":"Szélesebb és enyhébb lejtésű lesz, mint a meglévő híd, amelyet az autópálya-koncessziós cég szerint mindenképpen el...","id":"20250318_Uj-kerekparos-gyalogos-hid-velence-mkif-meszaros-lorinc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00c2f21d-e8f7-452b-9de9-6240346268c2.jpg","index":0,"item":"9a864611-bb84-4954-9e86-80a88d207987","keywords":null,"link":"/kkv/20250318_Uj-kerekparos-gyalogos-hid-velence-mkif-meszaros-lorinc","timestamp":"2025. március. 18. 12:35","title":"Új kerékpáros-gyalogos hidat építenek Mészáros Lőrincék az M7-es fölé Velencénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8fded54-e06f-474d-b9fa-c84cd27f0c89","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az oldalon található interaktív térképen egy Molotov-koktél a kurzor.","shortLead":"Az oldalon található interaktív térképen egy Molotov-koktél a kurzor.","id":"20250319_usa-tesla-elon-musk-hacker-doge","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8fded54-e06f-474d-b9fa-c84cd27f0c89.jpg","index":0,"item":"22d86ac5-9e28-463b-a63e-fb3af67ec3e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_usa-tesla-elon-musk-hacker-doge","timestamp":"2025. március. 19. 19:28","title":"Musk-ellenes hackerek közzétették az összes amerikai Tesla-tulajdonos nevét és címét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44fdd9c3-b9d3-4f4b-8118-2af451d346e8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Képzeljen el egy sötétben fluoreszkáló, világító bútort, vagy azt, hogy fényesek éjszaka a közeli park fái! Svájci tudósok egészen jól állnak ennek megvalósításával.","shortLead":"Képzeljen el egy sötétben fluoreszkáló, világító bútort, vagy azt, hogy fényesek éjszaka a közeli park fái! Svájci...","id":"20250318_hvg-sotetben-vilagito-fa-butor-gomba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44fdd9c3-b9d3-4f4b-8118-2af451d346e8.jpg","index":0,"item":"8109a773-da59-4b3b-a46b-4b450b6732ae","keywords":null,"link":"/360/20250318_hvg-sotetben-vilagito-fa-butor-gomba","timestamp":"2025. március. 18. 12:00","title":"Sötétben világító fák, otthon világító bútorok jöhetnek – és még értelmük is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e0a06a-f3e8-429f-9b3d-24ff0b466ed4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Tisza Párt vezetője a propagandistáknak üzent.","shortLead":"A Tisza Párt vezetője a propagandistáknak üzent.","id":"20250318_Magyar-Peter-megmutatta-uj-baratnojet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6e0a06a-f3e8-429f-9b3d-24ff0b466ed4.jpg","index":0,"item":"05663789-5451-4a02-bd48-75f25728b9ba","keywords":null,"link":"/elet/20250318_Magyar-Peter-megmutatta-uj-baratnojet-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 15:30","title":"Magyar Péter megmutatta új barátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a46f31-a60a-4efb-ab96-47abcd55aefb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter azt mondja, érti, hogyan éreznek sokan, akik a Fideszre szavaznak, ő is ilyen volt.","shortLead":"Magyar Péter azt mondja, érti, hogyan éreznek sokan, akik a Fideszre szavaznak, ő is ilyen volt.","id":"20250318_magyar-peter-a-fideszrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10a46f31-a60a-4efb-ab96-47abcd55aefb.jpg","index":0,"item":"5c3c83a0-ea0a-471d-9947-cac607d6758f","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_magyar-peter-a-fideszrol","timestamp":"2025. március. 18. 13:39","title":"Magyar Péter: Az ember saját magát is megkérdőjelezi, én voltam a hülye?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8fb00f4-333a-4b6e-9edb-6e77c9dfea4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még nem zárult le a vizsgálat, így nem tudni, mi okozta több mint 600 ember rosszullétét Nagykőrösön. Az étkeztetést végző cég korábban azt közölte, hogy kielemezték az ételmintákat, az eredmény pedig negatív lett. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ugyanakkor azt írta, hogy ez a vizsgálat csak négy mikróbára terjedt ki, a hatóságok viszont mást is elemeznek.","shortLead":"Még nem zárult le a vizsgálat, így nem tudni, mi okozta több mint 600 ember rosszullétét Nagykőrösön. Az étkeztetést...","id":"20250318_Nagykorosi-rosszulletek-a-NEBIH-tovabbi-parameterekre-ellenorzi-az-etelmintakat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8fb00f4-333a-4b6e-9edb-6e77c9dfea4f.jpg","index":0,"item":"8991cd01-632b-4dd2-9087-ecea9bcfc039","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Nagykorosi-rosszulletek-a-NEBIH-tovabbi-parameterekre-ellenorzi-az-etelmintakat","timestamp":"2025. március. 18. 11:32","title":"Nagykőrösi rosszullétek: Folyik a vizsgálat, a hatóságok még ellenőrzik a mintákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc564b2-4761-45de-83d4-3e534083c41f","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"One woman show-ját mutatja be március 19-én Budapesten Candace Bushnell, Carrie Bradshaw kitalálója, aki lerakta a Szex és New York birodalom alapjait. Miért volt jó választás Sarah Jessica Parker? Mennyi a szex a Szex és New York sztorikban? És mikor elég már a folytatásokból? A Szex és New York szülőanyjával beszélgettünk. ","shortLead":"One woman show-ját mutatja be március 19-én Budapesten Candace Bushnell, Carrie Bradshaw kitalálója, aki lerakta a Szex...","id":"20250317_Szex-es-New-York-iroja-Candace-Bushnell-HVG-interju-edesharmas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbc564b2-4761-45de-83d4-3e534083c41f.jpg","index":0,"item":"85c8debc-d5ab-492b-97a0-1fac34276dfe","keywords":null,"link":"/360/20250317_Szex-es-New-York-iroja-Candace-Bushnell-HVG-interju-edesharmas","timestamp":"2025. március. 17. 20:00","title":"A Szex és New York írója a HVG-nek: Sikeres férfiakat faggattam az édeshármasról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede3c35d-ef97-43fe-af63-c86e6e447240","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A polgármester szerint az ilyen helyek bűncselekmények elkövetéséhez adnak teret.","shortLead":"A polgármester szerint az ilyen helyek bűncselekmények elkövetéséhez adnak teret.","id":"20250319_erzsebetvaros-niedermuller-peter-sztriptizbar-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ede3c35d-ef97-43fe-af63-c86e6e447240.jpg","index":0,"item":"df1241b2-15fc-4eef-b7ed-a3357c853428","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_erzsebetvaros-niedermuller-peter-sztriptizbar-tiltas","timestamp":"2025. március. 19. 12:20","title":"Erzsébetváros hadat üzent a sztriptízbároknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]