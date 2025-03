Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"eac3365b-bf41-4caa-a0a0-600423999749","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy mégis alkalmas az élet fenntartására a Mars – csak éppen mélyen a felszíne alatt. Új szeizmikus bizonyítékok arra engednek következtetni, hogy a Mars mélyén folyékony víz lehet.","shortLead":"Lehet, hogy mégis alkalmas az élet fenntartására a Mars – csak éppen mélyen a felszíne alatt. Új szeizmikus...","id":"20250318_mars-viz-felszin-alatt-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eac3365b-bf41-4caa-a0a0-600423999749.jpg","index":0,"item":"65e5c01e-6ff3-49b1-8dbf-32489fcb7185","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_mars-viz-felszin-alatt-kutatas","timestamp":"2025. március. 18. 19:03","title":"Újabb kutatás bizonyítja: víz lehet a Mars felszíne alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b42ba93-acb7-4eb1-a74e-0e9e2ceb7075","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Az olimpiai bajnok ökölvívó, aki Párizsban Hámori Lucát is legyőzte, motiválni akarja a fiatalokat, és jó példát akar mutatni nekik.","shortLead":"Az olimpiai bajnok ökölvívó, aki Párizsban Hámori Lucát is legyőzte, motiválni akarja a fiatalokat, és jó példát akar...","id":"20250319_imane-helif-okolvivas-boksz-parizs-los-angeles-donald-trump-hamori-luca-olimpiai-bajnok-transznemu-sportolok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b42ba93-acb7-4eb1-a74e-0e9e2ceb7075.jpg","index":0,"item":"b68b4396-94e9-42aa-bee7-63bb0282eecb","keywords":null,"link":"/sport/20250319_imane-helif-okolvivas-boksz-parizs-los-angeles-donald-trump-hamori-luca-olimpiai-bajnok-transznemu-sportolok","timestamp":"2025. március. 19. 15:51","title":"Imane Helif nem tart Donald Trumptól, és megvédené a címét Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f760d17e-cc63-4c85-9149-7c75b4b29bc7","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgató korábban több éven át a Molnál dolgozott. ","shortLead":"A nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgató korábban több éven át a Molnál dolgozott. ","id":"20250319_hvg-Alteo-Energiaszolgaltato-Megyimori-Attila-Tiborcz-Istvan-Mol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f760d17e-cc63-4c85-9149-7c75b4b29bc7.jpg","index":0,"item":"4e6407a8-e206-4c45-88b9-b2ce0d64f529","keywords":null,"link":"/360/20250319_hvg-Alteo-Energiaszolgaltato-Megyimori-Attila-Tiborcz-Istvan-Mol","timestamp":"2025. március. 19. 16:30","title":"Belevág a régiós terjeszkedésbe Tiborcz és a Mol energiaszolgáltatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy korábbi, sokat kritizált elméletet helyeztek új megvilágításba a Stanford Egyetem kutatói, és úgy tűnik, egy, a vízcseppek által keltett mikrovillám lehetett az élet első szikrája a Földön.","shortLead":"Egy korábbi, sokat kritizált elméletet helyeztek új megvilágításba a Stanford Egyetem kutatói, és úgy tűnik, egy...","id":"20250319_foldi-elet-eredete-vizcseppek-mikrovillamok-gazok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47.jpg","index":0,"item":"b05447f4-dfa9-4702-a238-366d2d0ad61e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_foldi-elet-eredete-vizcseppek-mikrovillamok-gazok","timestamp":"2025. március. 19. 19:03","title":"Mikrovillámlás lehetett az élet szikrája a Földön, állítja egy új vizsgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Fed nem változtatott az irányadó kamatokon, az amerikai jegybank szerint sok a bizonytalanság, Trump intézkedései miatt kisebb gazdasági növekedés és nagyobb infláció várható.","shortLead":"A Fed nem változtatott az irányadó kamatokon, az amerikai jegybank szerint sok a bizonytalanság, Trump intézkedései...","id":"20250320_Trump-kiakadt-miutan-a-jegybank-mast-josol-mint-aranykort","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676.jpg","index":0,"item":"50852ed2-d0b8-437d-ae4d-6e07860dc3c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_Trump-kiakadt-miutan-a-jegybank-mast-josol-mint-aranykort","timestamp":"2025. március. 20. 11:04","title":"Trump kiakadt, miután a jegybank mást jósol, mint aranykort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e0a06a-f3e8-429f-9b3d-24ff0b466ed4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Tisza Párt vezetője a propagandistáknak üzent.","shortLead":"A Tisza Párt vezetője a propagandistáknak üzent.","id":"20250318_Magyar-Peter-megmutatta-uj-baratnojet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6e0a06a-f3e8-429f-9b3d-24ff0b466ed4.jpg","index":0,"item":"05663789-5451-4a02-bd48-75f25728b9ba","keywords":null,"link":"/elet/20250318_Magyar-Peter-megmutatta-uj-baratnojet-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 15:30","title":"Magyar Péter megmutatta új barátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8abba915-e2d3-4a9a-af4d-662cd7daaf40","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy 60 négyzetméteres budapesti lakás árából messzebb egy 112 négyzetméteres ház is kijön.","shortLead":"Egy 60 négyzetméteres budapesti lakás árából messzebb egy 112 négyzetméteres ház is kijön.","id":"20250319_lakasar-agglomeracio-csaladi-haz-ingatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8abba915-e2d3-4a9a-af4d-662cd7daaf40.jpg","index":0,"item":"9fdca249-9994-4d7e-a2cb-6ceaeabf40a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_lakasar-agglomeracio-csaladi-haz-ingatlan","timestamp":"2025. március. 19. 10:43","title":"Megbolondultak az árak: ismét reális lehet fővárosi lakásból agglomerációs házba költözni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871ad47d-e80c-4bf5-bf90-69bba5da9fb1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kegyelmi botrány kirobbantója szerint a bírók az Európai Unió Bíróságához fordulhatnak, ha úgy ítélik meg hogy a magyar jogi rendelkezések nincsenek összhangban az uniós joggal.","shortLead":"A kegyelmi botrány kirobbantója szerint a bírók az Európai Unió Bíróságához fordulhatnak, ha úgy ítélik meg...","id":"20250320_videki-prokator-biro-pride-buntetes-eljaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/871ad47d-e80c-4bf5-bf90-69bba5da9fb1.jpg","index":0,"item":"02ef3f89-4cbb-4b5c-b07c-455a00eaae56","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_videki-prokator-biro-pride-buntetes-eljaras","timestamp":"2025. március. 20. 12:28","title":"A Vidéki Prókátor üzent Orbánnak: Akár egy bíró is megakaszthatja a Pride-büntetések eljárásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]