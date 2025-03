Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1e97afc1-eeb5-443c-a226-f1e6c5937da1","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A szakvezető szerint kemény lesz a törökök elleni isztambuli meccs, az pedig, hogy az előző három egymás elleni mérkőzést a magyar válogatott nyerte, csak a statisztikák szempontjából érdekes.","shortLead":"A szakvezető szerint kemény lesz a törökök elleni isztambuli meccs, az pedig, hogy az előző három egymás elleni...","id":"20250319_marco-rossi-labdarugas-magyar-valogatott-szovetsegi-kapitany-torokorszag-nemzetek-ligaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e97afc1-eeb5-443c-a226-f1e6c5937da1.jpg","index":0,"item":"b6fabc02-8a68-475a-ba65-0ecc52ee5359","keywords":null,"link":"/sport/20250319_marco-rossi-labdarugas-magyar-valogatott-szovetsegi-kapitany-torokorszag-nemzetek-ligaja","timestamp":"2025. március. 19. 12:51","title":"Marco Rossi komoly bejelentést tett a jövőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44fdd9c3-b9d3-4f4b-8118-2af451d346e8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Képzeljen el egy sötétben fluoreszkáló, világító bútort, vagy azt, hogy fényesek éjszaka a közeli park fái! Svájci tudósok egészen jól állnak ennek megvalósításával.","shortLead":"Képzeljen el egy sötétben fluoreszkáló, világító bútort, vagy azt, hogy fényesek éjszaka a közeli park fái! Svájci...","id":"20250318_hvg-sotetben-vilagito-fa-butor-gomba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44fdd9c3-b9d3-4f4b-8118-2af451d346e8.jpg","index":0,"item":"8109a773-da59-4b3b-a46b-4b450b6732ae","keywords":null,"link":"/360/20250318_hvg-sotetben-vilagito-fa-butor-gomba","timestamp":"2025. március. 18. 12:00","title":"Sötétben világító fák, otthon világító bútorok jöhetnek – és még értelmük is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd60915-b604-41c8-8575-b10742d09dc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester állítja, számára a Pride fontosabb, mint a pártpolitikai érdekek. A napirendre kerülő előterjesztésekről meg amúgy is a közgyűlés dönt.","shortLead":"A főpolgármester állítja, számára a Pride fontosabb, mint a pártpolitikai érdekek. A napirendre kerülő...","id":"20250319_Karacsony-reagalt-arra-hogy-Baranyi-Krisztina-a-leggyavabb-fopolgarmesternek-nevezte-pride-kozgyules-torvenymodositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dd60915-b604-41c8-8575-b10742d09dc7.jpg","index":0,"item":"fc5ca08f-c2b3-4244-889e-13eaac8da817","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Karacsony-reagalt-arra-hogy-Baranyi-Krisztina-a-leggyavabb-fopolgarmesternek-nevezte-pride-kozgyules-torvenymodositas","timestamp":"2025. március. 19. 20:58","title":"Karácsony reagált arra, hogy Baranyi Krisztina a leggyávább főpolgármesternek nevezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c2f21d-e8f7-452b-9de9-6240346268c2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Szélesebb és enyhébb lejtésű lesz, mint a meglévő híd, amelyet az autópálya-koncessziós cég szerint mindenképpen el kell majd bontani az autópálya felújításakor.","shortLead":"Szélesebb és enyhébb lejtésű lesz, mint a meglévő híd, amelyet az autópálya-koncessziós cég szerint mindenképpen el...","id":"20250318_Uj-kerekparos-gyalogos-hid-velence-mkif-meszaros-lorinc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00c2f21d-e8f7-452b-9de9-6240346268c2.jpg","index":0,"item":"9a864611-bb84-4954-9e86-80a88d207987","keywords":null,"link":"/kkv/20250318_Uj-kerekparos-gyalogos-hid-velence-mkif-meszaros-lorinc","timestamp":"2025. március. 18. 12:35","title":"Új kerékpáros-gyalogos hidat építenek Mészáros Lőrincék az M7-es fölé Velencénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72996ded-e9fe-4e4b-901b-2be8f8527cb0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A brit politikus miniszterelnöksége idején Ukrajna és Trump egyik legfőbb európai támogatója volt.","shortLead":"A brit politikus miniszterelnöksége idején Ukrajna és Trump egyik legfőbb európai támogatója volt.","id":"20250319_boris-johnson-donald-trump-vlagyimir-putyin-ukrajnai-haboru-rszleges-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72996ded-e9fe-4e4b-901b-2be8f8527cb0.jpg","index":0,"item":"90dd885c-e9c3-478b-aa20-d1aa8b91e922","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_boris-johnson-donald-trump-vlagyimir-putyin-ukrajnai-haboru-rszleges-tuzszunet","timestamp":"2025. március. 19. 10:54","title":"Boris Johnson odaszúrt Trumpnak: „Putyin kinevet minket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy korábbi, sokat kritizált elméletet helyeztek új megvilágításba a Stanford Egyetem kutatói, és úgy tűnik, egy, a vízcseppek által keltett mikrovillám lehetett az élet első szikrája a Földön.","shortLead":"Egy korábbi, sokat kritizált elméletet helyeztek új megvilágításba a Stanford Egyetem kutatói, és úgy tűnik, egy...","id":"20250319_foldi-elet-eredete-vizcseppek-mikrovillamok-gazok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47.jpg","index":0,"item":"b05447f4-dfa9-4702-a238-366d2d0ad61e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_foldi-elet-eredete-vizcseppek-mikrovillamok-gazok","timestamp":"2025. március. 19. 19:03","title":"Mikrovillámlás lehetett az élet szikrája a Földön, állítja egy új vizsgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565e279b-c356-4771-97ef-0a41302bdd0f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A lépés főleg azokat segítheti, akik saját vállalkozásban dolgoznak.","shortLead":"A lépés főleg azokat segítheti, akik saját vállalkozásban dolgoznak.","id":"20250319_Megkonnyiti-a-kormany-az-anyaknak-hogy-hamarabb-visszamenjenek-dolgozni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/565e279b-c356-4771-97ef-0a41302bdd0f.jpg","index":0,"item":"e38a31be-7c05-4468-8ab7-e58bbdce0238","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_Megkonnyiti-a-kormany-az-anyaknak-hogy-hamarabb-visszamenjenek-dolgozni","timestamp":"2025. március. 19. 13:18","title":"Megkönnyíti a kormány az anyáknak, hogy hamarabb visszamenjenek dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9933dfc1-4aad-4c99-8100-64c8a030a7af","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Március elején egy 11 napos hadgyakorlatot tartott az Egyesült Államok és Dél-Korea, amelyben az alagutakból érkező esetleges támadások visszaverését és az alagutak felderítését is gyakorolták a katonák.","shortLead":"Március elején egy 11 napos hadgyakorlatot tartott az Egyesült Államok és Dél-Korea, amelyben az alagutakból érkező...","id":"20250319_del-korea-egyesult-allamok-hadgyakorlat-robotkutya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9933dfc1-4aad-4c99-8100-64c8a030a7af.jpg","index":0,"item":"506dc951-2c58-4dc6-afe2-798164b49370","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_del-korea-egyesult-allamok-hadgyakorlat-robotkutya","timestamp":"2025. március. 19. 16:03","title":"Robotkutyával gyakorlatozott Dél-Korea, hogy felkészüljön az észak-koreai támadásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]