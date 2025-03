Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"effd35d4-4d39-404f-ade0-79d716c38892","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök a Putyin-Trump egyeztetést követően tartott sajtótájékoztatót.","shortLead":"Az ukrán elnök a Putyin-Trump egyeztetést követően tartott sajtótájékoztatót.","id":"20250318_zelenszkij-trump-putyin-targyalas-reakcio-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/effd35d4-4d39-404f-ade0-79d716c38892.jpg","index":0,"item":"404a9dec-dbee-4de0-a484-a0b49e8b5caa","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_zelenszkij-trump-putyin-targyalas-reakcio-ukrajna","timestamp":"2025. március. 18. 22:12","title":"Zelenszkij: Ukrajna nem saláta vagy gyümölcslé, hogy feltálalják Putyinnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0ba444-42bc-48fb-913d-94ff88c4896c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung új telefonjai után a korábbi Galaxy okostelefonok és táblagépek is megkapják az Android 15-re épülő One UI 7-et. A gyakorlatban ez sok új funkciót jelent a mobilokon. A szoftverfrissítés érkezésére több körben számíthatnak az érintettek.","shortLead":"A Samsung új telefonjai után a korábbi Galaxy okostelefonok és táblagépek is megkapják az Android 15-re épülő One UI...","id":"20250319_samsung-galaxy-mobilok-tablagepek-oneui-7-frissites-android-15","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb0ba444-42bc-48fb-913d-94ff88c4896c.jpg","index":0,"item":"92b5dfff-0fcd-4d7c-b99b-36d5e52f7ffc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_samsung-galaxy-mobilok-tablagepek-oneui-7-frissites-android-15","timestamp":"2025. március. 19. 08:03","title":"Ha Samsung mobilja van, vésse be a naptárába ezt: kap majd egy csomó mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4548f1f1-6221-4ccb-b8ac-01b946768414","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Emirates járataira érkező új telemedicinás-távorvoslós rendszer szó szerint életmentő lehet utasrosszullét esetén.","shortLead":"Az Emirates járataira érkező új telemedicinás-távorvoslós rendszer szó szerint életmentő lehet utasrosszullét esetén.","id":"20250320_emirates-repulogep-eletmentes-parsys-telemedicine-tavorvoslas-orvosi-segitseg-utasrosszullet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4548f1f1-6221-4ccb-b8ac-01b946768414.jpg","index":0,"item":"27fb77c3-6f36-4778-b51a-73f2a4828c04","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_emirates-repulogep-eletmentes-parsys-telemedicine-tavorvoslas-orvosi-segitseg-utasrosszullet","timestamp":"2025. március. 20. 08:03","title":"Egészen új dolog jön a repülőkön: ha valaki nem érzi jól magát, kapcsolják neki a Földön ülő orvost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c2f0b0-54a6-462f-b632-e08b24b82b6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hajdu szerint az ősbűnt Andy Vajna követte el, ő szüntette be a filmszakma önrendelkezési jogát, akárhogy is igyekeznek piedesztálra emelni.","shortLead":"Hajdu szerint az ősbűnt Andy Vajna követte el, ő szüntette be a filmszakma önrendelkezési jogát, akárhogy is igyekeznek...","id":"20250320_Hajdu-Szabolcs-NER-rendszer-lebontani","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76c2f0b0-54a6-462f-b632-e08b24b82b6a.jpg","index":0,"item":"cb0ce893-7520-44df-8dcf-c1e137da38dc","keywords":null,"link":"/elet/20250320_Hajdu-Szabolcs-NER-rendszer-lebontani","timestamp":"2025. március. 20. 10:58","title":"Hajdu Szabolcs a NER-ről: Az egész rendszert kell elutasítanunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2756a438-c898-4d3a-9674-27312fa20363","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"17 fok is lehet.","shortLead":"17 fok is lehet.","id":"20250320_idojaras-meteorologia-csillagaszati-tavasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2756a438-c898-4d3a-9674-27312fa20363.jpg","index":0,"item":"c5bfac89-14c2-4ade-bccc-bc3f8d39b529","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_idojaras-meteorologia-csillagaszati-tavasz","timestamp":"2025. március. 20. 05:19","title":"Tovább emelkedik a hőmérséklet a csillagászati tavasz első napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67be7190-ecf3-4bfe-a007-e2472a150843","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szivárványos zászlók kitiltásához az államtitkár szerint nem az Alaptörvényt kell módosítani, hanem egy másik törvényben lehet rendezni a kérdést.","shortLead":"A szivárványos zászlók kitiltásához az államtitkár szerint nem az Alaptörvényt kell módosítani, hanem egy másik...","id":"20250318_repassy-robert-tiltas-kozepuletek-pride-zaszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67be7190-ecf3-4bfe-a007-e2472a150843.jpg","index":0,"item":"556f6482-0eb1-481b-9167-a9679a99691b","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_repassy-robert-tiltas-kozepuletek-pride-zaszlo","timestamp":"2025. március. 18. 17:54","title":"Répássy Róbert szerint kitilthatják a középületekről a Pride-zászlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b233cb21-655a-4591-83e0-85c9c21f7448","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kongónak megtetszett Washington Ukrajnának tett ajánlata: az afrikai ország szívesen adna ásványkincseket az USA-nak, ha az amerikaiak cserébe leverik az országban működő fegyveres csoportokat.","shortLead":"Kongónak megtetszett Washington Ukrajnának tett ajánlata: az afrikai ország szívesen adna ásványkincseket az USA-nak...","id":"20250320_Az-USA-a-vilag-csendorebol-a-vilag-megveheto-kidoboembere-lett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b233cb21-655a-4591-83e0-85c9c21f7448.jpg","index":0,"item":"a3f4646a-1e8c-4185-9af8-d94f08c02ce6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_Az-USA-a-vilag-csendorebol-a-vilag-megveheto-kidoboembere-lett","timestamp":"2025. március. 20. 09:05","title":"Az USA a világ csendőréből a világ megvehető kidobóembere lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy helyre sűríti a legfontosabb biztonsági funkciókat a TikTok, érdemes lehet megnyitni, hogy átnézze, mennyire védi a profilját – és az adatait.","shortLead":"Egy helyre sűríti a legfontosabb biztonsági funkciókat a TikTok, érdemes lehet megnyitni, hogy átnézze, mennyire védi...","id":"20250318_tiktok-biztonsagi-kozpont-uj-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"029ce955-4efd-47b7-9d81-28fbf2241cfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_tiktok-biztonsagi-kozpont-uj-funkcio","timestamp":"2025. március. 18. 13:03","title":"Jelez, ha baj van, de a megelőzésben is segít a TikTok újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]