Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azzal győzködték az amerikai igazságügyi minisztérium dolgozóját, hogy Gibson közeli kapcsolatot ápol Donald Trumppal.","shortLead":"Azzal győzködték az amerikai igazságügyi minisztérium dolgozóját, hogy Gibson közeli kapcsolatot ápol Donald Trumppal.","id":"20250314_Nem-akarta-visszaadni-Mel-Gibson-fegyvertartasi-engedelyet-allitasa-szerint-ezert-rugtak-ki-a-miniszteriumi-dolgozot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7.jpg","index":0,"item":"80c72c19-c02e-4abd-826d-899adf97e876","keywords":null,"link":"/elet/20250314_Nem-akarta-visszaadni-Mel-Gibson-fegyvertartasi-engedelyet-allitasa-szerint-ezert-rugtak-ki-a-miniszteriumi-dolgozot","timestamp":"2025. március. 14. 11:33","title":"Kirúgták azt a minisztériumi dolgozót, aki nem akarta visszaadni Trump barátjának, Mel Gibsonnak a fegyvertartási engedélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecb72fe-3794-4ef9-ab36-7b9531416ed7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A létszámcsökkentés mellett emelnék az autók árát is, hogy ne rontsák tovább a haszonkulcsot. ","shortLead":"A létszámcsökkentés mellett emelnék az autók árát is, hogy ne rontsák tovább a haszonkulcsot. ","id":"20250312_Porsche-4000-embert-kuldenek-el","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ecb72fe-3794-4ef9-ab36-7b9531416ed7.jpg","index":0,"item":"bdfe4372-872e-4152-b836-2e7768b24f91","keywords":null,"link":"/cegauto/20250312_Porsche-4000-embert-kuldenek-el","timestamp":"2025. március. 12. 13:58","title":"Komoly bajban a Porsche, 4000 embert küldenek el, és további leépítés jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd7d1ad-3c46-4e9b-8806-0aeac1f04de3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nincs szó arról, hogy végleg tönkrementek volna a Google Chromecast készülékei, a cég már el is kezdte kiadni a hibajavító frissítést az eszközökhöz.","shortLead":"Nincs szó arról, hogy végleg tönkrementek volna a Google Chromecast készülékei, a cég már el is kezdte kiadni...","id":"20250314_google-chromecast-hiba-javitas-frissites-teveokosito","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cd7d1ad-3c46-4e9b-8806-0aeac1f04de3.jpg","index":0,"item":"04ef8b49-1332-4fdb-afbf-4ecdfe57cb93","keywords":null,"link":"/tudomany/20250314_google-chromecast-hiba-javitas-frissites-teveokosito","timestamp":"2025. március. 14. 12:03","title":"Megérkezett a javítás a Google sorra elromló tévéokosítóihoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trumpnak fogalma sincs róla, mi zajlik a világban, és mit kellene tennie Amerikának, figyelmeztet a háromszoros Pulitzer-díjas Thomas Friedman. Magyarország mint a tekintélyuralom tankönyvi esete. A szerb elnök karhatalmat küld a civil szervezetekre. Tud-e majd Trump úgy keménykedni Putyinnal, mint Zelenszkijjel? Alakulhatnak úgy a dolgok, hogy az USA ne csak egy lepukkant orosz benzinkutat kapjon, amely országnak álcázza magát? Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trumpnak fogalma sincs róla, mi zajlik a világban, és mit kellene tennie Amerikának, figyelmeztet a háromszoros...","id":"20250313_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"f1e73e7d-d5fd-4489-bd0b-2093c75532be","keywords":null,"link":"/360/20250313_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 13. 12:30","title":"The New York Times-kommentár: Ez négy éven át nem fog menni, emberek, már közeleg a nagy összeomlás a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd55ed6a-9f93-4338-9826-16a6cacf14f7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Megérkezett a Renault Megane E-Tech electric faceliftes új verziója.","shortLead":"Megérkezett a Renault Megane E-Tech electric faceliftes új verziója.","id":"20250314_itt-a-legfrissebb-elektromos-renault-megane-e-tech","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd55ed6a-9f93-4338-9826-16a6cacf14f7.jpg","index":0,"item":"bc6ce53c-f8c7-4891-870d-23b2f1af3415","keywords":null,"link":"/cegauto/20250314_itt-a-legfrissebb-elektromos-renault-megane-e-tech","timestamp":"2025. március. 14. 06:41","title":"Itt a legfrissebb elektromos Renault Megane","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86cf75af-b218-4383-a54f-59b88b85ef84","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A négygyerekes nők szja-mentessége minden külföldire is vonatkozik, feltéve, hogy az illetőnek van (volt) elég családipótlék-jogosultsága. Családi pótlékot azonban csak azok a külföldek kaphatnak, akik huzamos ideig itt élnek, gyerekkel együtt. Alapesetben ugyanez lesz a szabály a két- és háromgyerekesek esetében. A megduplázódó családi adókedvezményből a Fidesz épp idén év elején zárta ki az EGT-n kívülről érkezetteket, tehát a vendégmunkások többségét.","shortLead":"A négygyerekes nők szja-mentessége minden külföldire is vonatkozik, feltéve, hogy az illetőnek van (volt) elég...","id":"20250313_Csaladi-adoparadicsom-kulfoldiek-vendegmunkasok-szja-kedvezmenyek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86cf75af-b218-4383-a54f-59b88b85ef84.jpg","index":0,"item":"2377b957-6ca9-45e2-901c-9ecb77c38ecc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_Csaladi-adoparadicsom-kulfoldiek-vendegmunkasok-szja-kedvezmenyek-ebx","timestamp":"2025. március. 13. 06:42","title":"Sok anyának savanyú családi adóparadicsom Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d205f7ee-0509-42fa-9f61-51895221a826","c_author":"Bordás Gábor","category":"elet","description":"Kereken ötven éve mutatták be a Monty Python első kultuszfilmjét, a Gyalog galoppot. Az Artúr király és kerekasztal lovagjainak kalandjairól szóló film ma is lehengerlően vicces és formabontó, pedig az addigra a szétesés szélére sodródott csoportnak alaposan meggyűlt baja a filmkészítés szinte minden szakaszával a finanszírozástól az utómunkáig, a forgatás gyötrelmeiről nem is beszélve. Hogyan tett egymásnak folyamatosan keresztbe a két rendező? Hogyan reagál John Cleese, ha úgy bánnak vele, mint egy papírfecnivel? Miért tűnt úgy az első vetítés után, hogy hatalmas bukás lesz a film? És hogyan lehet birkavesével földrengést megelőzni?","shortLead":"Kereken ötven éve mutatták be a Monty Python első kultuszfilmjét, a Gyalog galoppot. Az Artúr király és kerekasztal...","id":"20250314_gyalog-galopp-50-monty-python-forgatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d205f7ee-0509-42fa-9f61-51895221a826.jpg","index":0,"item":"c28e299a-b303-4688-8109-a63d052af487","keywords":null,"link":"/elet/20250314_gyalog-galopp-50-monty-python-forgatas","timestamp":"2025. március. 14. 07:01","title":"Leharapom tőből mind a két lábad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f570ac-65ab-4667-a5d2-130c352b2ae9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Azt is elismerte, hogy a határon túli magyarokat érintheti a szabályozás.","shortLead":"Azt is elismerte, hogy a határon túli magyarokat érintheti a szabályozás.","id":"20250314_kocsis-mate-alaptorveny-modositas-allampolgarsag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6f570ac-65ab-4667-a5d2-130c352b2ae9.jpg","index":0,"item":"d9a68a76-c50f-4984-9a71-d5ed9d76ac61","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_kocsis-mate-alaptorveny-modositas-allampolgarsag-ebx","timestamp":"2025. március. 14. 10:10","title":"Kocsis Máté az állampolgárság felfüggesztéséről: Nem biztos, hogy amit benyújtottunk, helyes, vagy jogilag tökéletes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]