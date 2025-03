Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7f55dbb6-f629-44de-9d5c-75fc596c8c34","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Nem kellett sokat várni, hogy a félelmek beigazolódjanak, és az Orbán-kormány valóban politikai célokra használja az arcfelismerő kamerákat. A lépés főleg azokat segítheti, akik saját vállalkozásban dolgoznak. A lépés főleg azokat segítheti, akik saját vállalkozásban dolgoznak. 2025. március. 19. 13:18 Megkönnyíti a kormány az anyáknak, hogy hamarabb visszamenjenek dolgozni Állandó a mozgolódás Mészáros céghálóinál. Állandó a mozgolódás Mészáros céghálóinál. 2025. március. 19. 07:51 Most egy volt állami gazdaság került Mészáros Lőrinc nevére, ezáltal pedig egy reptér is Amerikai és európai titkosszolgálati jelentések is arról szólnak, hogy szó sincs teljes bekerítésről a kurszki régióban, csak jelentős területvesztésről. Amerikai és európai titkosszolgálati jelentések is arról szólnak, hogy szó sincs teljes bekerítésről a kurszki régióban... 2025. március. 20. 14:56 CIA: Nem kerítették be az ukrán csapatokat Kurszknál Shortolóké a világ! Shortolóké a világ! 2025. március. 19. 15:04 Közel 6 ezer milliárd forintot kerestek azok, akik a Tesla bukására fogadtak Kevesen emlékeznek arra, hogy a Volkswagen a 80-as években készített egy igen virgonc verziót az idén 50. születésnapját ünneplő Polóból. Kevesen emlékeznek arra, hogy a Volkswagen a 80-as években készített egy igen virgonc verziót az idén 50... 2025. március. 20. 07:59 Hátsókerék-hajtású Polo a Volkswagentől? Mutatjuk a szupersportos kisautót A lakosság felé nincs mennyiségi korlátozás, van viszont polccímke a „Tartósan olcsó" termékekre. A lakosság felé nincs mennyiségi korlátozás, van viszont polccímke a „Tartósan olcsó" termékekre. 2025. március. 20. 10:29 A Lidl berúgja a Rogán által kihagyott ziccert: felcímkézi az árréssapkás termékeket Az ellenzéki képviselők a Pride betiltását lehetővé tevő kormánypárti előterjesztés szavazásakor tiltakoztak. Az ellenzéki képviselők a Pride betiltását lehetővé tevő kormánypárti előterjesztés szavazásakor tiltakoztak. 2025. március. 19. 10:23 Tetvezi-poloskázza Bayer a parlamentben füstgyertyát gyújtó momentumosokat, szerinte Bányai Gábor meg is halhatott volna