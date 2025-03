Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"71fe10e6-b090-4a02-af5f-96d0204057a1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kettő McLaren-siker Sanghajban.","shortLead":"Kettő McLaren-siker Sanghajban.","id":"20250323_Rajt-cel-gyozelmet-aratott-Oscar-Piastri-a-Kinai-Nagydijon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71fe10e6-b090-4a02-af5f-96d0204057a1.jpg","index":0,"item":"9df82f1a-65ed-4c0e-961f-96d8a00e707c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250323_Rajt-cel-gyozelmet-aratott-Oscar-Piastri-a-Kinai-Nagydijon","timestamp":"2025. március. 23. 10:03","title":"Rajt-cél győzelmet aratott Oscar Piastri a Kínai Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b555d51-fe17-4f36-8dc3-ae4cc64a9485","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A McLaren ausztrál pilótája élete első pole pozícióját szerezte meg. ","shortLead":"A McLaren ausztrál pilótája élete első pole pozícióját szerezte meg. ","id":"20250322_kinai-nagydij-idomero-edzes-pole-oscar-piastri-mclaren","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b555d51-fe17-4f36-8dc3-ae4cc64a9485.jpg","index":0,"item":"50f48971-f6a6-4134-a695-2edb0119d9a2","keywords":null,"link":"/sport/20250322_kinai-nagydij-idomero-edzes-pole-oscar-piastri-mclaren","timestamp":"2025. március. 22. 09:14","title":"Oscar Piastri nyerte az időmérőt Sanghajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48ab2106-5ece-4c8f-8532-ba96c94d7e98","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha valaki eddig nem szerette vagy nem is igen értette Henrik Ibsen Peer Gyntjét, a népmesék ihlette verses fantasyt, annak ajánlott a Budapest Bábszínház Szikszai Rémusz által rendezett előadása.","shortLead":"Ha valaki eddig nem szerette vagy nem is igen értette Henrik Ibsen Peer Gyntjét, a népmesék ihlette verses fantasyt...","id":"20250322_hvg-Henrik-Ibsen-Peer-Gynt-Szikszai-Remusz-Budapest-Babszinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48ab2106-5ece-4c8f-8532-ba96c94d7e98.jpg","index":0,"item":"77a25ddf-39d8-4450-879f-8dd0500ed19a","keywords":null,"link":"/360/20250322_hvg-Henrik-Ibsen-Peer-Gynt-Szikszai-Remusz-Budapest-Babszinhaz","timestamp":"2025. március. 22. 15:45","title":"A mindig maga elől menekülő embert láthatjuk Ibsen bábszínházi Peer Gyntjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ad9ae9a-cec6-4a92-b063-482be2990bcc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"80 éves volt a mulatós zene emblematikus figurája.","shortLead":"80 éves volt a mulatós zene emblematikus figurája.","id":"20250323_Meghalt-Kadlott-Karcsi-mulatos-80-eves-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ad9ae9a-cec6-4a92-b063-482be2990bcc.jpg","index":0,"item":"78c8b77f-6766-49e7-bfee-b799d9757a60","keywords":null,"link":"/elet/20250323_Meghalt-Kadlott-Karcsi-mulatos-80-eves-ebx","timestamp":"2025. március. 23. 20:32","title":"Meghalt Kadlott Karcsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9fb174-719c-4651-b8bd-e0dad858b563","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Stratégiai partnerségről van szó magyarországi gyártócégekkel.","shortLead":"Stratégiai partnerségről van szó magyarországi gyártócégekkel.","id":"20250322_hvg-FLEXTRONICS-NI-EMERSON-ROSENBERG-Szijjarto-Peter-strategiai-partnerseg-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be9fb174-719c-4651-b8bd-e0dad858b563.jpg","index":0,"item":"3fee140d-070c-459f-8796-fa819cf2d8b5","keywords":null,"link":"/360/20250322_hvg-FLEXTRONICS-NI-EMERSON-ROSENBERG-Szijjarto-Peter-strategiai-partnerseg-vamhaboru","timestamp":"2025. március. 22. 08:30","title":"Amerikai hátterű cégekkel összefogva készül a vámháborúra a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"kkv","description":"Mind többen szabadulnának kétes imázsú Tesla autójuktól, miközben az új autók eladásai és a vállalat részvényei is zuhanórepülésben vannak. Musk szerint azonban a robotaxi megmutatja majd a Tesla valódi értékét, a közeljövő nagy dobásai pedig megmutatják majd, hogy kár volt őt temetni. ","shortLead":"Mind többen szabadulnának kétes imázsú Tesla autójuktól, miközben az új autók eladásai és a vállalat részvényei is...","id":"20250322_elon-musk-tesla-cybercab-optimus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd.jpg","index":0,"item":"40af3691-e54c-4684-b19a-f8397010f71e","keywords":null,"link":"/kkv/20250322_elon-musk-tesla-cybercab-optimus","timestamp":"2025. március. 22. 13:00","title":"Öt másodperc alatt elkészülő autókkal és humanoid droidokkal mentené hírnevét és cégeit Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8f3bf61-4e34-4e0d-82c6-d1d8443e0208","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Az aranyér nem válogat: a hiedelemmel szemben nem csak az időseket érinti, ráadásul mindkét nem esetében gyakran előfordul. Mivel azonban kényes helyen van, nehezen beszélünk róla vagy kérünk tanácsot, így az azzal kapcsolatos hasznos és alapvető információk sem jutnak el hozzánk könnyen. ","shortLead":"Az aranyér nem válogat: a hiedelemmel szemben nem csak az időseket érinti, ráadásul mindkét nem esetében gyakran...","id":"20250228_ronthat-aranyere-allapotan-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8f3bf61-4e34-4e0d-82c6-d1d8443e0208.jpg","index":0,"item":"fb5fc3a7-817f-4cdf-bf95-ef858e3986ed","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250228_ronthat-aranyere-allapotan-proktis","timestamp":"2025. március. 23. 13:30","title":"Sokat ronthat aranyere állapotán, ha ezt nem csinálja jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza vezetője közzétette a vagyonnyilatkozatát a Facebookon, miután a Fidesz új törvényjavaslattal próbálta kényszeríteni erre. ","shortLead":"A Tisza vezetője közzétette a vagyonnyilatkozatát a Facebookon, miután a Fidesz új törvényjavaslattal próbálta...","id":"20250322_magyar-peter-vagyonnyilatkozat-orban-viktor-hatvanpuszta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5.jpg","index":0,"item":"e5c90412-26bc-4327-a431-82e1c1f58c46","keywords":null,"link":"/itthon/20250322_magyar-peter-vagyonnyilatkozat-orban-viktor-hatvanpuszta","timestamp":"2025. március. 22. 10:02","title":"Magyar Péter Orbánnak: Toljuk le együtt a nadrágot miniszterelnök úr!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]