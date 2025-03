Az amerikai Bryan Johnson neve még 2023-ban robbant be a köztudatba. Ő az a 47 éves milliárdos, aki 716 milliót költ évente, hogy újra 18 éves legyen. Johnson projektje mára olyan nagyra nőtt, hogy nemrég a Netflix is készített róla egy dokumentumfilmet. Bár a módszere szemmel láthatóan működik, a szakemberek nem győzik hangsúlyozni, hogy Johnson fiatalodása mögött nincs tudományos megállapítás, az ugyanis csupán egyetlen ember eredményeire épül. Az orvosok és kutatók főként azért igyekeznek erre felhívni a figyelmet, mert a tech guru étrend-kiegészítőt is árul.

Ezzel kapcsolatban a The New York Times most arról ír, hogy az általa árusított „Longevity Mix” fogyasztásától többen negatív mellékhatásokról számoltak be. A cikk középpontjában az az állítás áll, hogy Johnson titoktartási megállapodást írat alá az alkalmazottaival és a személyes ismerőseivel is.

A lap szerint ez egy évtizedes gyakorlat, hogy ellenőrzése alatt tartsa a róla kialakult képet. Az őt ismerő személyek, kiszivárgott belső dokumentumok és bírósági jegyzőkönyvek is azt írják, hogy a munkaviszony meghosszabbításáért és a végkielégítések kifizetéséért is ilyen dokumentumokat kellett aláírniuk a dolgozóknak, de még a szexuális partnereivel is kötött megállapodást.

A lap szerint nemrég három volt alkalmazottja nyújtott be panaszt ellene, mert szerintük a titoktartási megállapodás túlzó volt, és az már sértette azokat a szövetségi törvényeket, amelyek lehetővé teszik, hogy a dolgozók nyilvánosan vitassák meg a munkahelyükkel kapcsolatos körülményeket.

Johnson cégének vizsgálata közben a Times a Blueprint által végzett belső vizsgálattal kapcsolatos információkhoz is hozzájuthatott. A tanulmány azt vizsgálta, hogy az étrend-kiegészítő milyen hatással van az alanyokra, és úgy tűnik, ez sok esetben nem volt túl jó.

Péniszfiatalító terápiába kezdett a milliárdos, aki évente 713 milliót költ arra, hogy újra fiatal legyen Bryan Johnson a tervek szerint hetente háromszor alkalmaz majd lökéshullám-terápiát a péniszén, hogy kiderüljön, ez javítja-e a szexuális teljesítményt.

A belső e-mailek, táblázatok és egyéb dokumentumok szerint a vizsgálatban részt vevő nagyjából 1700 személy körülbelül 60 százaléka tapasztalt legalább egy mellékhatást. A vérvizsgálatok azt mutatták, hogy a résztvevők tesztoszteronszintje csökkent, és prediabéteszesek lettek, miután követték Johnson étrendi tervét. A prediabétesz egy olyan állapot, amely hosszú évekkel a cukorbetegség kialakulása előtt alakulhat ki, de megfelelő körültekintéssel és odafigyeléssel akár vissza is fordítható. Emellett voltak, akik hányingerre és gyomorégésre panaszkodtak. A dokumentumokból az nem derül ki, hogy milyen súlyosak voltak a mellékhatások.

Johnson az X-en reagált a róla megjelent cikkre, ami szerinte csupán az igazság egy szeletét mutatja be, és ferdíti a valóságot, hogy beleférjen a róla szóló negatív narratívába.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.