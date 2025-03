Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a87c587c-5c58-4d5b-88e1-005b2f193245","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az esős idő ellenére is sorban álltak a szavazni vágyók.","shortLead":"Az esős idő ellenére is sorban álltak a szavazni vágyók.","id":"20250324_Magyar-Peter-nepszavazasi-kezdemenyezes-Nemzet-Hangja-konzultacio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a87c587c-5c58-4d5b-88e1-005b2f193245.jpg","index":0,"item":"a089794e-20bd-4a33-9eb5-4fad0cd1f420","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Magyar-Peter-nepszavazasi-kezdemenyezes-Nemzet-Hangja-konzultacio-ebx","timestamp":"2025. március. 24. 08:32","title":"Elindult Magyar Péter népszavazási kezdeményezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cce341c-5b43-4520-b7cf-bbb3d20d84a8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A 10 éve kötött megállapodás szerintük maximum tárgyalási alapnak jó.","shortLead":"A 10 éve kötött megállapodás szerintük maximum tárgyalási alapnak jó.","id":"20250323_iran-atomalku-trump-szankciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cce341c-5b43-4520-b7cf-bbb3d20d84a8.jpg","index":0,"item":"20ea2732-71b9-47ee-94e6-3f0e25d14e34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250323_iran-atomalku-trump-szankciok","timestamp":"2025. március. 23. 11:15","title":"Irán szerint nem lehet újraéleszteni a jelenlegi formájában a 2015-ös atomalkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f573507a-04f5-402c-a6f0-b3c6215dfccd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Tavaly a klubnak 5,7, a mögötte álló alapítványnak pedig 8,8 milliárd forint bevétele volt – utóbbi szinte kizárólag vissza nem térítendő támogatás, amelynek nagyobbik része közvetlenül az államtól érkezett.","shortLead":"Tavaly a klubnak 5,7, a mögötte álló alapítványnak pedig 8,8 milliárd forint bevétele volt – utóbbi szinte kizárólag...","id":"20250324_foci-nb-i-puskas-akademia-felcsut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f573507a-04f5-402c-a6f0-b3c6215dfccd.jpg","index":0,"item":"cda8cd82-6388-49e7-b766-05044bfc674b","keywords":null,"link":"/kkv/20250324_foci-nb-i-puskas-akademia-felcsut","timestamp":"2025. március. 24. 11:22","title":"Kis csapat: 14 év alatt 143 milliárd forintból jutott az NB I. élére a Puskás Akadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cffbc7-9738-4117-9fdd-d82a9add093b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség közleménye szerint a fiatal nőt az egyik rendőr szóval tartotta, amíg megérkezett az erősítés.","shortLead":"A rendőrség közleménye szerint a fiatal nőt az egyik rendőr szóval tartotta, amíg megérkezett az erősítés.","id":"20250324_video-brfk-margit-hid-mentes-ongyilkossagi-kiserlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20cffbc7-9738-4117-9fdd-d82a9add093b.jpg","index":0,"item":"3ce0eb8d-701a-460a-b089-08b747d31fca","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_video-brfk-margit-hid-mentes-ongyilkossagi-kiserlet","timestamp":"2025. március. 24. 15:41","title":"Videón, ahogy a rendőrök megakadályozták, hogy egy nő öngyilkosságot kövessen el a Margit hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e083631d-cafb-4465-876f-6251180db237","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Donald Trumpot az zavarta a legjobban, hogy ugyanaz a festő Barack Obamáról „csodálatos” képet készített.","shortLead":"Donald Trumpot az zavarta a legjobban, hogy ugyanaz a festő Barack Obamáról „csodálatos” képet készített.","id":"20250324_donald-trump-festmeny-colorado-kormanyzo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e083631d-cafb-4465-876f-6251180db237.jpg","index":0,"item":"3e67f738-349f-40f6-acb9-8844da775abe","keywords":null,"link":"/elet/20250324_donald-trump-festmeny-colorado-kormanyzo","timestamp":"2025. március. 24. 13:05","title":"Trump kiakadt, mert szerinte szándékosan festették rondára a coloradói törvényhozás épületében kihelyezett képen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f263d8-1bb9-4d25-b40c-b93592ea2b23","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A GVH által működtetett online árfigyelőben listázott 2547 termékből 1044-nek csökkent, 1185-nek nem változott, és 319-nek emelkedett az ára a március 17-én bevezetett árrésstop óta – írja a Portfolio.","shortLead":"A GVH által működtetett online árfigyelőben listázott 2547 termékből 1044-nek csökkent, 1185-nek nem változott, és...","id":"20250324_ezek-a-termeke-dragultak-legjobban-az-arresstop-bevezetese-ota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3f263d8-1bb9-4d25-b40c-b93592ea2b23.jpg","index":0,"item":"be250ded-9780-4fae-95fb-fcd43a7b364a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_ezek-a-termeke-dragultak-legjobban-az-arresstop-bevezetese-ota","timestamp":"2025. március. 24. 08:38","title":"Virsli, szalámi, növényi italok: ezek drágultak legjobban az árrésstop bevezetése óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bcaf700-90e1-471b-8859-a629156ec3eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Be is indultak a találgatások.","shortLead":"Be is indultak a találgatások.","id":"20250324_jennifer-aniston-pedro-pascal-randi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bcaf700-90e1-471b-8859-a629156ec3eb.jpg","index":0,"item":"3cb86dc4-824c-4e4b-b734-d9c2b4d17778","keywords":null,"link":"/elet/20250324_jennifer-aniston-pedro-pascal-randi","timestamp":"2025. március. 24. 15:39","title":"Három órán át vacsorázott Jennifer Aniston és Pedro Pascal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db9687ae-f64f-4ce1-afc4-9530f0eaf399","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szombaton több török nagyvárosban is összecsaptak a tüntetők a rendőrökkel, miközben Ekrem Imamoglut öt órán át hallgatták ki a bíróságon.","shortLead":"Szombaton több török nagyvárosban is összecsaptak a tüntetők a rendőrökkel, miközben Ekrem Imamoglut öt órán át...","id":"20250323_torokorszag-tuntetesek-isztambuli-polgarmester-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db9687ae-f64f-4ce1-afc4-9530f0eaf399.jpg","index":0,"item":"caad90ea-e9a6-4369-8429-f0c84482cce5","keywords":null,"link":"/vilag/20250323_torokorszag-tuntetesek-isztambuli-polgarmester-letartoztatas","timestamp":"2025. március. 23. 08:52","title":"Elrendelték az isztambuli polgármester előzetes letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]