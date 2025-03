Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"53bb1298-5844-4e55-a858-e9e53ecc86e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A golfozó a közösségi médiában megerősítette, hogy egy párt alkotnak Vanessa Trumppal.","shortLead":"A golfozó a közösségi médiában megerősítette, hogy egy párt alkotnak Vanessa Trumppal.","id":"20250324_donald-trump-jr-vanessa-trump-kapcsolat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53bb1298-5844-4e55-a858-e9e53ecc86e7.jpg","index":0,"item":"f10c3da3-1af2-4ce0-9d32-a9c53c5c1f31","keywords":null,"link":"/elet/20250324_donald-trump-jr-vanessa-trump-kapcsolat","timestamp":"2025. március. 24. 08:42","title":"Trump volt menyével jött össze Tiger Woods","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef7c87f1-d94c-4181-9bb7-6927093925b0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem volt zsírleszívás tb-re, nem helikopterezett magáncélból, a szolgálati lakás pedig nem az övé, és nem is ő építtette – Ruszin-Szendi Romulusz hosszú írással és edzős videóval reagált a kormánymédiától az elmúlt hetekben kapott támadásokra.","shortLead":"Nem volt zsírleszívás tb-re, nem helikopterezett magáncélból, a szolgálati lakás pedig nem az övé, és nem is ő...","id":"20250324_ruszin-szendi-romulusz-tisza-part-zsirleszivas-szolgalati-lakas-ukrajna-helikopter-honvedseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef7c87f1-d94c-4181-9bb7-6927093925b0.jpg","index":0,"item":"27c6d848-801c-49cd-9977-86e40c1da2ff","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_ruszin-szendi-romulusz-tisza-part-zsirleszivas-szolgalati-lakas-ukrajna-helikopter-honvedseg","timestamp":"2025. március. 24. 09:56","title":"Ruszin-Szendi Romulusz gyúrós videóval reagált: „Én így küzdök a zsír és a toka ellen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1ce385-7d6a-49f1-ac59-b84159da80ab","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az áfa-visszatérítéstől is kevesen várnak érdemi javulást az időskorúak helyzetében.","shortLead":"Az áfa-visszatérítéstől is kevesen várnak érdemi javulást az időskorúak helyzetében.","id":"20250324_nyugdij-felmeres-afa-visszaterites-publicus-kozvelemeny-kutatas-fidesz-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e1ce385-7d6a-49f1-ac59-b84159da80ab.jpg","index":0,"item":"15f6b57e-c36a-4611-b383-d9bdcead384f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_nyugdij-felmeres-afa-visszaterites-publicus-kozvelemeny-kutatas-fidesz-tisza-part","timestamp":"2025. március. 24. 07:29","title":"Még a fideszesek többsége szerint is nehézkes a nyugdíjasok megélhetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3e11fb-061f-4156-8712-ee9f9ffce84d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók 33 év adatait elemezve térképezték fel, hogy a világ mely pontjaira lehetne a tengeri áramlatokat kihasználó erőműveket telepíteni. ","shortLead":"Amerikai kutatók 33 év adatait elemezve térképezték fel, hogy a világ mely pontjaira lehetne a tengeri áramlatokat...","id":"20250324_tenger-aramlas-eromu-elektromos-aram-eloallitasa-zoldenergia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc3e11fb-061f-4156-8712-ee9f9ffce84d.jpg","index":0,"item":"740f6f7f-6956-4483-a428-05ea468d0613","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_tenger-aramlas-eromu-elektromos-aram-eloallitasa-zoldenergia","timestamp":"2025. március. 24. 16:03","title":"Befoghatják az óceán energiáját, 2,5-szer több áram jöhet onnan, mint a szélerőművekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8e8ded-2f20-44eb-a848-c044101d0413","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"Gyorsuló forgalom? Figyelmetlenebb fiatalok? Ingyenes elméleti oktatás? Autósiskolák vezetőit kérdeztük meg arról, mi az oka annak, hogy a korábbinál többen buknak meg forgalmi vizsgákon. ","shortLead":"Gyorsuló forgalom? Figyelmetlenebb fiatalok? Ingyenes elméleti oktatás? Autósiskolák vezetőit kérdeztük meg arról, mi...","id":"20250324_autosiskola-b-kategoria-jogositvany-forgalmi-vizsga-bukas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d8e8ded-2f20-44eb-a848-c044101d0413.jpg","index":0,"item":"74ff4a16-1fbb-4d7f-8ede-3935e615fc17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_autosiskola-b-kategoria-jogositvany-forgalmi-vizsga-bukas-ebx","timestamp":"2025. március. 24. 11:50","title":"Egyre többen buknak meg a jogosítvány megszerzése közben – a közlekedés változott, vagy a vizsgázók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf2169c-f2b3-4732-8ee6-d4f456ea0c9a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Karma Amaris egy hatótávnövelő funkciós elektromos hajtású új sportkupé.","shortLead":"A Karma Amaris egy hatótávnövelő funkciós elektromos hajtású új sportkupé.","id":"20250324_a-villanyt-es-a-benzint-sem-veti-meg-a-legujabb-szemrevalo-sportkupe-fisker-amaris","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cf2169c-f2b3-4732-8ee6-d4f456ea0c9a.jpg","index":0,"item":"7e49bd9c-4a4c-4a4c-95a9-e7be54a05e41","keywords":null,"link":"/cegauto/20250324_a-villanyt-es-a-benzint-sem-veti-meg-a-legujabb-szemrevalo-sportkupe-fisker-amaris","timestamp":"2025. március. 24. 08:41","title":"A villanyt és a benzint sem veti meg a legújabb szemrevaló sportkupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6273a32c-7c86-4fbf-b8bb-8697b695da0b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ha nem törlik az eredményeiket, akkor Leclerc az ötödik, Hamilton a hatodik, Gasly pedig a 11. helyen végzett volna a hivatalos összesítésben.","shortLead":"Ha nem törlik az eredményeiket, akkor Leclerc az ötödik, Hamilton a hatodik, Gasly pedig a 11. helyen végzett volna...","id":"20250323_kinai-nagydij-kizarasok-hamilton-leclerc-gasly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6273a32c-7c86-4fbf-b8bb-8697b695da0b.jpg","index":0,"item":"ba15db5a-c6b9-48e4-a85d-65a278132d0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250323_kinai-nagydij-kizarasok-hamilton-leclerc-gasly","timestamp":"2025. március. 23. 13:30","title":"Kizárták Leclerc-t, Hamiltont és Gaslyt a Kínai Nagydíjról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ae6e8b-704c-4b55-9019-1771374c8980","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány „még viccnek is rossz” reakciója után a Tisza vezetője azt kérdezte Orbán Viktortól, hogy valóban a lányáé-e a balatoni gigakúria, amely miatt elterelték még a kéktúrát is. ","shortLead":"A kormány „még viccnek is rossz” reakciója után a Tisza vezetője azt kérdezte Orbán Viktortól, hogy valóban a lányáé-e...","id":"20250322_magyar-peter-orban-viktor-roban-rahel-hatvanpuszta-balatonhenye-birtok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11ae6e8b-704c-4b55-9019-1771374c8980.jpg","index":0,"item":"bdca6c2b-0783-4edb-9ed5-b3f75048a5f1","keywords":null,"link":"/itthon/20250322_magyar-peter-orban-viktor-roban-rahel-hatvanpuszta-balatonhenye-birtok","timestamp":"2025. március. 22. 16:05","title":"„A pánikszoba is a szülőknek készült?” – Magyar Péternek vannak még kérdései Hatvanpusztáról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]