A helyi ellenzék szerint nem volt megfelelő az eset kivizsgálása, ezért csütörtökön megpróbálják leváltani az egyesített intézmény vezetőjét. ","shortLead":"Panaszt tettek a szülők egy XXII. kerületi óvodában, mert a gyerekük állítása szerint megütötte őt az egyik óvónő...","id":"20250325_Budafok-ovono-bantalmazas-rabizott-gyerek-nyomozas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f22ab00f-b23d-448f-bf6a-382af3132c2b.jpg","index":0,"item":"9b2d112b-4bb9-4a86-818d-a90024189b70","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_Budafok-ovono-bantalmazas-rabizott-gyerek-nyomozas-ebx","timestamp":"2025. március. 25. 14:16","title":"Gyerekbántalmazás miatt tettek panaszt egy budafoki óvodában, nyomoz a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"824e3359-c289-40d8-a359-ab9df564c573","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A stadion mellett egy, a vizes sportágakat kiszolgáló központot és egy új teniszarénát is felhúznak a 2032-es játékoknak otthont adó városban. ","shortLead":"A stadion mellett egy, a vizes sportágakat kiszolgáló központot és egy új teniszarénát is felhúznak a 2032-es...","id":"20250325_brisbane-olimpia-2032-uj-stadion-valasztasi-igeret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/824e3359-c289-40d8-a359-ab9df564c573.jpg","index":0,"item":"2680b670-63e5-4c63-a455-0b2929a94484","keywords":null,"link":"/sport/20250325_brisbane-olimpia-2032-uj-stadion-valasztasi-igeret","timestamp":"2025. március. 25. 22:01","title":"Megszegték a választási ígéretet, mégis új stadion épül a brisbane-i olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da6a2a4-6c36-4194-852a-a73f51ecc612","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A szakmai irányelv szinte kész, de a jogszabályi változtatásokra még várni kell.","shortLead":"A szakmai irányelv szinte kész, de a jogszabályi változtatásokra még várni kell.","id":"20250325_gyogyszereszek-patika-oltas-vakcinacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5da6a2a4-6c36-4194-852a-a73f51ecc612.jpg","index":0,"item":"f6695fc9-faa5-4d50-b349-2c406c8736d3","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_gyogyszereszek-patika-oltas-vakcinacio","timestamp":"2025. március. 25. 17:30","title":"A gyógyszerészek többsége támogatja a patikai oltás bevezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ea42eb5-3bb2-42f1-9d4c-6e40fb50203c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az oroszok több feltételt is szabtak a fekete-tengeri tűzszünethez, míg az ukránok bejelentették, hol nem akarnak orosz hadihajókat látni.","shortLead":"Az oroszok több feltételt is szabtak a fekete-tengeri tűzszünethez, míg az ukránok bejelentették, hol nem akarnak orosz...","id":"20250325_feher-haz-megallapodas-fekete-tengeri-hajozas-orosz-ukran","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ea42eb5-3bb2-42f1-9d4c-6e40fb50203c.jpg","index":0,"item":"94935200-aa02-4b23-adfa-d62ccb76666c","keywords":null,"link":"/vilag/20250325_feher-haz-megallapodas-fekete-tengeri-hajozas-orosz-ukran","timestamp":"2025. március. 25. 18:53","title":"Fehér Ház: Sikerült megállapodni az ukránokkal és az oroszokkal a fekete-tengeri biztonságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd34db0-e179-42b0-979d-dc39cdb66e38","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250325_Marabu-Feknyuz-Arcfelismero","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dd34db0-e179-42b0-979d-dc39cdb66e38.jpg","index":0,"item":"3cf2b04e-8f6c-4505-a6d4-3565b99cc5d4","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_Marabu-Feknyuz-Arcfelismero","timestamp":"2025. március. 25. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Arcfelismerő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]