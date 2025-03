Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"aa76dabc-33e4-44e2-8fa6-fd3f865c1295","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Új részleteket árult el a kormányzat a frissen elfogadott kocsma-, kisbolt- és templomfelújítási programokról, valamint a falusi ATM-ekről.","shortLead":"Új részleteket árult el a kormányzat a frissen elfogadott kocsma-, kisbolt- és templomfelújítási programokról, valamint...","id":"20250327_kocsmafelujitas-templomfelujitas-magyar-falu-program-falusi-kisboltok-atm-keszpenzhasznalat-gyoparos-alpar-bankautomata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa76dabc-33e4-44e2-8fa6-fd3f865c1295.jpg","index":0,"item":"25db161c-7ec3-404f-80f7-8e8774a00d1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250327_kocsmafelujitas-templomfelujitas-magyar-falu-program-falusi-kisboltok-atm-keszpenzhasznalat-gyoparos-alpar-bankautomata","timestamp":"2025. március. 27. 12:00","title":"„Jól nézzen ki” – ez is a falusi kocsmafelújítás célja a kormánybiztos szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201a168b-9433-4dcc-bc13-5ecac5501161","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bemutatta az Airbus a következő generációs keskenytörzsű repülőgépek potenciális műszaki megoldásait, az A320-as típuscsalád utódja a 2030-as évek második felében állhat majd forgalomba.","shortLead":"Bemutatta az Airbus a következő generációs keskenytörzsű repülőgépek potenciális műszaki megoldásait, az A320-as...","id":"20250326_airbus-zeroe-uj-keskernytorzsu-repulo-fejlesztesek-airbus-summit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/201a168b-9433-4dcc-bc13-5ecac5501161.jpg","index":0,"item":"2f0acd88-20cf-4566-9cd0-ee0336affe65","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_airbus-zeroe-uj-keskernytorzsu-repulo-fejlesztesek-airbus-summit","timestamp":"2025. március. 26. 21:03","title":"Célkeresztben a nulla: ilyen repülőgép uralhatja az eget néhány év múlva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852ca07d-5b33-4be3-a76b-694988ed4710","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"Mindenkinek csak egy élete van, és azt bűnössé tenni, üldözni elég nagy luxus – mondja Ritter Andrea klinikai szakpszichológus arról, ahogy most a közbeszédben patologizálják, elkülönítik a társadalomtól a melegeket, évtizedekkel korábbi szinteket idézve. Szerinte hatalmas határátlépés, hogy a politika most, a Pride betiltása kapcsán is beleszűrődik a köz értékrendjébe. ","shortLead":"Mindenkinek csak egy élete van, és azt bűnössé tenni, üldözni elég nagy luxus – mondja Ritter Andrea klinikai...","id":"20250326_Pride-betiltas-buntetes-coming-out-LMBTQ-Ritter-Andrea-pszichologus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/852ca07d-5b33-4be3-a76b-694988ed4710.jpg","index":0,"item":"4f45d55c-3bcd-4108-969c-6fca03e600df","keywords":null,"link":"/360/20250326_Pride-betiltas-buntetes-coming-out-LMBTQ-Ritter-Andrea-pszichologus","timestamp":"2025. március. 26. 10:06","title":"„Emberek életével játszunk, ami nem megengedhető egy normális társadalomban” – a Pride betiltásáról egy pszichológus szemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1641d4e9-9a96-438b-b1e9-80967ad86325","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A balesetben a sofőr meghalt, és hárman megsérültek. ","shortLead":"A balesetben a sofőr meghalt, és hárman megsérültek. ","id":"20250327_Sulyos-baleset-Torinoban-beletolatott-folyoba-turistabusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1641d4e9-9a96-438b-b1e9-80967ad86325.jpg","index":0,"item":"35431770-abed-46ae-a8ee-d1ebcfb6d34a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250327_Sulyos-baleset-Torinoban-beletolatott-folyoba-turistabusz","timestamp":"2025. március. 27. 13:01","title":"Videón a pillanat, amikor a belezuhant az olasz turistabusz a Pó folyóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5d78eb-5dda-4e31-987e-eb7661b94125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Azzal tudom őt az országos győzelmében leginkább segíteni, ha nem állok az útjába” – fogalmazott a Momentum politikusa.","shortLead":"„Azzal tudom őt az országos győzelmében leginkább segíteni, ha nem állok az útjába” – fogalmazott a Momentum politikusa.","id":"20250326_Hajnal-Miklos-hatralep-nem-indul-abban-a-korzetben-ahol-Magyar-Peter-jelolteti-majd-magat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d5d78eb-5dda-4e31-987e-eb7661b94125.jpg","index":0,"item":"ad35b85f-d5e6-46d5-979b-aab51d9ffc11","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Hajnal-Miklos-hatralep-nem-indul-abban-a-korzetben-ahol-Magyar-Peter-jelolteti-majd-magat","timestamp":"2025. március. 26. 11:04","title":"Hajnal Miklós visszalép, nem indul abban a körzetben, ahol Magyar Péter jelölteti majd magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"526e5aab-685c-4e35-bdde-822e736dca75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem csak Ruszin-Szendi Romulusz küzd a toka ellen, adunk néhány tippet a sikerhez. ","shortLead":"Nem csak Ruszin-Szendi Romulusz küzd a toka ellen, adunk néhány tippet a sikerhez. ","id":"20250327_toka-ellen-edzes-arc-joga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/526e5aab-685c-4e35-bdde-822e736dca75.jpg","index":0,"item":"eeaa6ea4-833f-4fac-98ca-ee6ae0e48100","keywords":null,"link":"/elet/20250327_toka-ellen-edzes-arc-joga","timestamp":"2025. március. 27. 05:34","title":"Hogyan lehet megszabadulni a tokától?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5259a697-e768-4b63-854f-8cb091b94b9a","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A magyar gazdaság új csodaszere a vendégmunkások bevonása a tervezett nagyberuházások megvalósításába, működtetésébe. A vendégmunkásprogram szabályozása azonban kimódolt és túl szigorú – állítja Hárs Ágnes, a Kopint-Tárki vezető kutatója, aki szerint nem tesz jót a gazdaságnak, ha hangzatos, zavaros célokból kiindulva rángatják.","shortLead":"A magyar gazdaság új csodaszere a vendégmunkások bevonása a tervezett nagyberuházások megvalósításába, működtetésébe...","id":"20250227_hvg-hars-agnes-vendegmunkasok-munkaeropiac-berek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5259a697-e768-4b63-854f-8cb091b94b9a.jpg","index":0,"item":"4a720061-adfe-48a8-b728-a8690f1cc86f","keywords":null,"link":"/360/20250227_hvg-hars-agnes-vendegmunkasok-munkaeropiac-berek","timestamp":"2025. március. 27. 13:29","title":"Aki kitölti az idejét, azt kiebrudalják – még az arab államok is megengedőbbek, mint Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c318ef1-15e7-4a4f-b674-62a8701518c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az április 11-ig tartó szavazást a párt állítása szerint összesen 60 millió forintból szervezték meg. ","shortLead":"Az április 11-ig tartó szavazást a párt állítása szerint összesen 60 millió forintból szervezték meg. ","id":"20250326_Ket-nap-alatt-mar-200-ezren-voksoltak-a-Tisza-Part-nepszavazasan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c318ef1-15e7-4a4f-b674-62a8701518c4.jpg","index":0,"item":"0e922cc8-6522-42bd-8fb1-9a49e7ec8dc2","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Ket-nap-alatt-mar-200-ezren-voksoltak-a-Tisza-Part-nepszavazasan","timestamp":"2025. március. 26. 10:27","title":"Két nap alatt már 200 ezren voksoltak a Tisza Párt „népszavazásán”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]