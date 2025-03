Az EA895E10 modellszám a gyártó munkatársain kívül másoknak nem túl beszédes, sokkal többet elárul az „Evidence One” név arról, mit is szeretne kifejezni új kávégépével a Krups. Óhatatlanul a klasszikus dezodorreklám jut az ember eszébe arról, hogy bizonyíték kell, nem ígéret – ennek szellemében próbáltuk ki a német konyhai készülékgyártó automata kávégépét.

Hely(e) a konyhában

Az eszköz egy viszonylag nagy dobozban érkezik, de kicsomagolása után valamivel megnyugtatóbb a helyzet: a masina korrekt helyigényű, valamivel kisebb, mint a hasonló kategóriába tartozó konkurensei. Egy közel 37 centi magas, 24 centi széles, 38 centi mélységű helyet kell neki keresni a konyhában. (Tény, hogy egy kisebb lakásban ez nem mindig könnyű feladat.) Jó hír, hogy ez a hely lehet a helyiség legszembeötlőbb pontján is, az Evidence One ugyanis nemcsak a marketingképen tűnik szépnek, valóban ízléses és modern berendezési tárgy.

Aki az eszpresszón túl gondolkodik, annak érdemes már az elhelyezéskor figyelembe vennie, hogy a fenti paramétereken túl el kell férnie még a gép mellett használat közben a hozzá biztosított tejeskancsónak vagy egyszerűen csak egy doboz tejnek.

Krups Evidence One HVG

Miután a hely ki lett szemelve, indulhat a kávégép beüzemelése, amely nem túl bonyolult, és nem is sokáig tartó folyamat. Az áram alá helyezés és az intuitív vezérlőpanel bal szélén megtalálható bekapcsológomb megnyomása után néhány alapdolgot kell kiválasztani: nyelv (magyar), mértékegység (ml), 12 vagy 24 órás legyen-e az idő formátuma. Ezután kell beállítani az aktuális dátumot és időt. Ezt követően sokak egyik kedvenc beállítása következik: meg lehet adni, hogy a kávégép mikor kapcsoljon be, hogy mire az ébredő tulajdonosa kiér a konyhába, már túl legyen a bemelegítésen. (Hétköznap és hétvége külön állítható.) Az automatikus kikapcsolás ideje szintén megadható.

Akinek volt már hasonló kategóriájú kávégépe, vagy egyszerűen csak rajong a kávézásért, az tudja, hogy még egy dolog elengedhetetlen: a víz keménységéről tájékoztatni kell a masinát. Ebben a dobozban lévő tesztcsík segíti a felhasználót: egyetlen másodpercre kell vízbe érinteni, majd egy percen múlva kirajzolja az eredményt. Hogy a víz biztosan mindig megfelelő legyen, a dobozban megtalálható segédeszközt használva be kell tekerni a mellékelt vízszűrőt is a tartályba. Tesztünk során ez bizonyult a beüzemelés legidőigényesebb pontjának, illetve véleményünk szerint a gép talán leggyengébb pontjának. Idővel biztosan bele lehet jönni, de azért egy ilyen kategóriájú kávéfőző esetében elvárnánk egy egyszerűbb, kényelmesebb, kevesebb kézügyességet igénylő megoldást.

Krups Evidence One HVG

A szűrő jellemzően 5000–6000 forint közti áron beszerezhető, csökkenti a vízben lévő klór, ólom és réz mennyiségét – 50 liter víz felhasználása után van szükség újra. Nem a gyártó hivatalos álláspontja, hanem mi javasoljuk figyelembe venni: aki egyébként is használ ilyen megoldást már a csapnál, annak ritkábban is elég lesz cserélni a gépben lévő szűrőt.

A gép első használatba vételekor szükséges egy átmosás is, melyhez legalább 600 milliliteres edényt kell használni. A rendszer átmosása-felmelegítése megfelelő beállítás esetén minden bekapcsoláskor lezajlik. Komolyabb átmosás esetére tablettákat is mellékel a gyártó, ezeket a babtartály alatt lévő, a csúszkával lezárható kis lyukba kell behelyezni.

Milyen kávét főz?

Ristretto, doppio, espresso, hosszú kávé, americano, cappuccino, latte macchiato, caffe latte, tejhab, gyógynövénytea, zöld tea, fekete tea – éppen tucatnyi lehetőségről szól a hivatalos itallista. Saját ízlés szerinti variációkból szintén tizenkétféle menthető el.

Azzal mindenképpen érdemes tisztában lenni, hogy a Krups Evidence One-ban három fokozatban állítható a kávé erőssége, és az sem mellékes, hogy az alapbeállítás a hármas. A hőmérséklet terén szintén három lehetőséggel lehet próbálkozni, a kávé őrlésének finomsága pedig manuálisan állítható a darálóban egy ötfokozatú tekerőgombbal.

Krups Evidence One HVG

No, de milyen is a kávé? A válasz nagyban függ attól, hogy a különféle beállítási lehetőségek kombinálásával ki mit tud kihozni a 260 grammos tartályba betöltött kávébabból. Véleményünk szerint az első heteket érdemes mindenkinek a kísérletezésre szánnia: a szupermarketek mellett a helyi kézműves kávézóba is betérve, ott tanácsokat is kérve egy-egy konkrét tétel elkészítéséhez. Nem lesz mindegyik próbálkozás sikeres, de hát erről szól a tanulási folyamat, amit még egy ilyen automata kávégép esetében sem lehet teljesen megspórolni. Az eredmény megéri: kis gyakorlatozás után rendre jól sikerültek az eszpresszóink. (Persze a babcsere után újrakezdődött a tanulásos-próbálgatásos szakasz, de hát több hónap és a kedvenc tételek visszatérése esetén nyilván belejön az ember.)

Te(l)jes kávéitalok

Nagyobb mutatvány, de ezzel az automata kávégéppel egyáltalán nem megugorhatatlan a különféle kávés italok elkészítése. Első ránézésre úgy gondoltuk, hogy praktikusabb a megoldás – amit maga a gyártó is alkalmaz Sensation Milk-szériájánál –, ha a tejeskancsó jobban a gépház része, nem mellette kell elhelyezni és rákötni egy csővel/tömlővel, hiszen így nincs szükség további helyre az eszköz mellett. Ez a gondolatunk egészen odáig tartott, míg rájöttünk: a beépített megoldással ellentétben a Krups Evidence One esetében rögtön egy doboz tejre is ráköthető a gép. Hogy mi ennek az előnye? Hát az, hogy soha nem kell a tejes kancsót takarítani, hiszen az nincs is használatban. Mindenkinek javasoljuk, hogy próbálja ki ezt a megoldást: tisztább, szárazabb érzés. A tejmaradékos csövet viszont illik minden használat után elmosni.

Véleményünk szerint a teljes italok minőségére nem lehet panasz. Az eredmény finom, a tejhab textúrája közelíti a tökéletest. A Krups tényleg kitett magáért, a cappuccino, a latte és társaik elkészítése a gépnek kifejezett erőssége.

Krups Evidence One HVG

További tudnivalók

Hiányozhat a gépről a csészemelegítő, de ez ebben a kategóriában inkább extra, mintsem alapvető elvárás.

A gép egy kicsit hangos, így akinek a szemei az ébresztőre nem pattantak ki teljesen, annak már a kávé előtt, annak főzése (darálása) közben ki fognak. Ami persze inkább hátrány, hiszen ha valaki közben aludna még a lakásban, az lehet, hogy nem fog.

Az, hogy a víztartály nem oldalra, hanem hátulra került, nehezíti egy kicsit a kezelését: a csere mellett már a vízszint szemrevételezését is. Cserébe 2,3 literes a tartály, szóval olyan gyakran nincs szükség a feltöltésére (annak, aki nem foglalkozik vele, hogy a legfinomabb kávé frissebb vízből főzhető).

Érdemes még tudni, hogy a kávéadagoló fej alá legfeljebb 15 centi magas pohár/bögre fér be. Egy otthoni kávézáskor ez ritkán jelent gondot, de aki elvitelre főzi, annak lehet, hogy az új kávégépéhez kell majd új termoszt is választania.

Összegzés

A Krups Evidence One előnyei közé tartozik, és talán ez a legfontosabb szempont: jó kávét főz, legyen szó eszpresszóról vagy tejes kávéitalokról. Ehhez minimális beavatkozást igényel kezelőjétől, aki viszont szeretne kísérletezni, annak lehetővé teszi, hogy az őrlés finomságától a kávé hőmérsékletéig több ponton finomíthasson – szó szerint is – a kávéján. További előny az egyszerű kezelhetőség, a kijelző. a mellette lévő érintős vezérlők jól ki vannak találva, minden adja magát, akinek ez az első automata kávégépe, az sem fog elveszni a menüben. Szintén jó pont, hogy egyszerre két kávé vagy tejes ital is készíthető, ennek beállítására dedikált gomb van a panel bal alsó sarkában.

Krups Evidence One HVG

Egy prémium kategóriás kávégép esetében nem nagyon számít az ember igazi hátrányokra, és valóban az Evidence One-ba nehéz is belekötni. A kávéfőzés terén nem is nagyon lehet. Viszont a víztartály a könnyebb elérhetőség kedvéért lehetne oldalt, a szűrő beszerelésének pedig ennél kézreállóbbnak kellene lennie. Apróságok ezek, a nyolcvanezres szerkezeteknél észre sem venné őket az ember. Ezen a szinten viszont a jó kávén túl ilyesmi odafigyelés is elvárható.

Az Evidence One-t az otthoni automata kávéfőzők prémium kategóriájába, annak aljára lőtte be a német gyártó, ennek megfelelően alakul az ára is: akciók nélkül 230-240 ezer forintért található meg a boltokban. Ez nem kevés pénz, de ebben a szegmensben abszolút versenyképes.

A többi tesztünket itt találja. Ha rendszeresen szeretne értesülni róluk, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.