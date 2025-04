Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f7a14814-3db3-4ae1-9dd9-bdfcd8b70d93","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Nemcsak az Európai Unió, de a saját jogszabályait is figyelmen kívül hagyja Magyarország, amikor az európai elfogatóparancs ellenére december óta nem hajlandó bíró elé állítani a Magyarországra menekült Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyminiszter-helyettest. Egy hírverés nélkül elfogadott törvénymódosítással most megtalálták annak a módját is, hogyan védjék meg a PiS korrupcióval vádolt politikusát, ha mégis bíró elé kerülne az ügy. Ehhez nem kellett más, mint Polt Péter és a Varga Zs. András vezette Kúria helyzetbe hozása, amivel a jövőben akár minden politikai szövetséges menedéke garantálva lehet. ","shortLead":"Nemcsak az Európai Unió, de a saját jogszabályait is figyelmen kívül hagyja Magyarország, amikor az európai...","id":"20250331_lex-romanowski-menedekjog-torvenymodositas-atadas-Lengyelorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7a14814-3db3-4ae1-9dd9-bdfcd8b70d93.jpg","index":0,"item":"c3ef275c-3552-4b14-a983-327d0833bcfe","keywords":null,"link":"/360/20250331_lex-romanowski-menedekjog-torvenymodositas-atadas-Lengyelorszag","timestamp":"2025. március. 31. 09:45","title":"Már törvénymódosítással is védi a hazatoloncolástól korrupcióval vádolt lengyel szövetségesét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c948807-ea5e-49f3-afd2-691b1c60459b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az egész katasztrófa két óra leforgása alatt történt.","shortLead":"Az egész katasztrófa két óra leforgása alatt történt.","id":"20250401_gorogorszag-parosz-mikonosz-vihar-aradas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c948807-ea5e-49f3-afd2-691b1c60459b.jpg","index":0,"item":"013d0baa-6975-4e74-ac68-ab92657cc9b4","keywords":null,"link":"/elet/20250401_gorogorszag-parosz-mikonosz-vihar-aradas","timestamp":"2025. április. 01. 14:26","title":"Autókat sodort el az özönvíz több görög szigeten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7661143a-270a-4a89-b512-08250cc6dbea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár nemrégiben még úgy is olvadoztak az OpenAI szerverei, hogy csak az előfizetők férhettek hozzá, immáron mindenki számára hozzáférhető a ChatGPT képgenerátora.","shortLead":"Bár nemrégiben még úgy is olvadoztak az OpenAI szerverei, hogy csak az előfizetők férhettek hozzá, immáron mindenki...","id":"20250401_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-kepgenerator-ingyenes-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7661143a-270a-4a89-b512-08250cc6dbea.jpg","index":0,"item":"f615e273-7452-4b7a-a765-dea5730a031a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-kepgenerator-ingyenes-megjelenes","timestamp":"2025. április. 01. 11:03","title":"Már előfizetés nélkül is használható a ChatGPT látványos újdonsága, amivel képeket lehet készíttetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5476ebe8-038e-4946-ba87-9cd1c5089da4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a nyomozás még zajlik, de a Tesla tulajdonosának már határozott véleménye van a történtekről. ","shortLead":"Bár a nyomozás még zajlik, de a Tesla tulajdonosának már határozott véleménye van a történtekről. ","id":"20250401_Musk-terrorizmus-Tesla-Roma-Donald-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5476ebe8-038e-4946-ba87-9cd1c5089da4.jpg","index":0,"item":"8c044a08-ea8d-4612-9f8e-24e3ae987515","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_Musk-terrorizmus-Tesla-Roma-Donald-Trump","timestamp":"2025. április. 01. 06:30","title":"Musk terrorizmusnak nevezte a római Tesla-kereskedésben történt tűzesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d27ae7-71d5-446c-9a07-0887acd7b7d0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az iráni forradalmi gárda vezetője szerint 50 ezer amerikai katona van a Közel-Keleten, akiket támadás érhet.","shortLead":"Az iráni forradalmi gárda vezetője szerint 50 ezer amerikai katona van a Közel-Keleten, akiket támadás érhet.","id":"20250331_iran-valaszcsapas-fenyegetes-usa-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3d27ae7-71d5-446c-9a07-0887acd7b7d0.jpg","index":0,"item":"ae33e1a7-37aa-4c71-a0a2-c7dfd5b9c1ec","keywords":null,"link":"/vilag/20250331_iran-valaszcsapas-fenyegetes-usa-tamadas","timestamp":"2025. március. 31. 15:42","title":"Irán kemény válaszcsapással fenyegette meg az USA-t, ha megtámadják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57214ce3-8087-4c6b-8897-fc35df95804c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A milliárdos üzletasszonyok eddigi közös bizniszei is egyre többet hoznak a konyhára.","shortLead":"A milliárdos üzletasszonyok eddigi közös bizniszei is egyre többet hoznak a konyhára.","id":"20250401_Acai-Superfood-neven-uj-vallalkozasba-kezd-Sarka-Kata-es-Rogan-Cecilia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57214ce3-8087-4c6b-8897-fc35df95804c.jpg","index":0,"item":"0c05b465-278e-4bcf-9f19-f3bde1fec572","keywords":null,"link":"/kkv/20250401_Acai-Superfood-neven-uj-vallalkozasba-kezd-Sarka-Kata-es-Rogan-Cecilia","timestamp":"2025. április. 01. 19:50","title":"Acai Superfood néven új vállalkozásba kezd Sarka Kata és Rogán Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1664960-5826-4a28-aba3-8b905ce2ce7b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A sajátos sószórási technikájáról ismertté vált Salt Bae éttermeit is közéjük sorolta az ellenzék vezetője.","shortLead":"A sajátos sószórási technikájáról ismertté vált Salt Bae éttermeit is közéjük sorolta az ellenzék vezetője.","id":"20250331_torokorszag-erdogan-tuntetesek-salt-bae-bojkott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1664960-5826-4a28-aba3-8b905ce2ce7b.jpg","index":0,"item":"0733e744-ea00-4c7f-ab76-b721feae87e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_torokorszag-erdogan-tuntetesek-salt-bae-bojkott","timestamp":"2025. március. 31. 06:22","title":"Bojkottot hirdetett az Erdoganhoz közeli cégek ellen a török ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60d364a-8210-469e-bf9a-6c0f2cbc46b8","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Már csak egy hét, és április 9-én elindul a HVG Állásbörze. A legnagyobb karrierfórum nemcsak a munkatapasztalattal rendelkezőket várja, hanem azokat is, akik még tanulnak, vagy a közeljövőben lépnek ki az álláspiacra. Összegyűjtöttük, hogyan juthatnak közelebb első szakmai gyakorlatukhoz, vagy akár állandó munkahelyükhöz az állásbörzén.","shortLead":"Már csak egy hét, és április 9-én elindul a HVG Állásbörze. A legnagyobb karrierfórum nemcsak a munkatapasztalattal...","id":"20250401_hvg-allasborze-2025-diakoknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a60d364a-8210-469e-bf9a-6c0f2cbc46b8.jpg","index":0,"item":"f12fcd75-c82b-42de-8329-6e3d467e4018","keywords":null,"link":"/kkv/20250401_hvg-allasborze-2025-diakoknak","timestamp":"2025. április. 01. 16:10","title":"Ezt adja a diákoknak a legnagyobb állásbörze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]