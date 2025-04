Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1826778a-e8fc-4396-a8bc-99e2a217df38","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Szürrealista látomás, művészfilmes elszállás, animációs őrület, valamint Budapest TV-s és csíki patakos trashvideó is szerepel a rangsorunkban. Összeállítottuk a 2000. óta született legjobb filmecskéket.","shortLead":"Szürrealista látomás, művészfilmes elszállás, animációs őrület, valamint Budapest TV-s és csíki patakos trashvideó is...","id":"20250401_Majkan-tul-is-van-elet---A-21-szazad-20-legjobb-magyar-klipjei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1826778a-e8fc-4396-a8bc-99e2a217df38.jpg","index":0,"item":"1c72cb80-a8bd-43e4-b44e-e55dcbcd69d7","keywords":null,"link":"/kultura/20250401_Majkan-tul-is-van-elet---A-21-szazad-20-legjobb-magyar-klipjei","timestamp":"2025. április. 01. 20:00","title":"Majkán túl is van élet – A 21. század 20 legjobb magyar klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00ce23b-8468-4af3-9403-e38f49844727","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Batman és Jim Morrison megformálója, a Top Gun sztárja 65 éves volt.","shortLead":"Batman és Jim Morrison megformálója, a Top Gun sztárja 65 éves volt.","id":"20250402_val-kilmer-halal-gegerak-batman-doors-top-gun","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b00ce23b-8468-4af3-9403-e38f49844727.jpg","index":0,"item":"c43489ff-7814-40aa-9f1c-7c8342970e7e","keywords":null,"link":"/elet/20250402_val-kilmer-halal-gegerak-batman-doors-top-gun","timestamp":"2025. április. 02. 06:36","title":"Meghalt Val Kilmer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d04ea4f-d8ad-452b-b2c2-8382a3867e7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyomozók szerint 45 millió forintnyi kábítószerre csaptak le.","shortLead":"A nyomozók szerint 45 millió forintnyi kábítószerre csaptak le.","id":"20250401_16-kilo-speedet-foglaltak-le-a-rendorok-egy-drogbandanal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d04ea4f-d8ad-452b-b2c2-8382a3867e7d.jpg","index":0,"item":"9a03fcf3-2435-45a4-a3f8-024ad6c2b0c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250401_16-kilo-speedet-foglaltak-le-a-rendorok-egy-drogbandanal","timestamp":"2025. április. 01. 10:50","title":"16 kiló speedet foglaltak le a rendőrök egy drogbandánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d7a2ea-f311-4ecb-9ead-756e03d83da1","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Nagy nehezen meghirdette átfogó védelmi stratégiáját az EU, ám kérdés, az elég lesz-e a katonai kiadások és az európai hadiipar felpörgetésére, valamint az USA-tól függés csökkentésére.","shortLead":"Nagy nehezen meghirdette átfogó védelmi stratégiáját az EU, ám kérdés, az elég lesz-e a katonai kiadások és az európai...","id":"20250401_europa-fegyverkezik-vedelmi-osszefogas-hadiipar-feher-konyv-strategia-kiadasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48d7a2ea-f311-4ecb-9ead-756e03d83da1.jpg","index":0,"item":"d5bbffdd-ba66-4dbd-b90e-4cbe96375479","keywords":null,"link":"/360/20250401_europa-fegyverkezik-vedelmi-osszefogas-hadiipar-feher-konyv-strategia-kiadasok","timestamp":"2025. április. 01. 17:30","title":"„450 millió EU-snak nem kellene 340 millió amerikaitól függenie 140 millió orosz ellen, aki 38 millió ukránnal sem bír”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d4abad-1aa8-40b8-ad31-2e888e59bd96","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"A nem tüntető többségnek joga van ahhoz, hogy normális módon élhesse az életét, hidakat lezárni nem normális dolog – mondta Orbán Viktor az Erzsébet híd, majd több másik budapesti híd forgalmát megbénító múlt keddi tüntetésről. A szokásos közrádiós interjúban pedig azt is belengette, hogy ha folytatódnak a „hídfoglalós” demonstrációk, akkor a gyülekezési jog további korlátozásától sem riad vissza. Pedig volt idő, amikor még ő is megengedőbb volt a tiltakozások ezen formájával.","shortLead":"A nem tüntető többségnek joga van ahhoz, hogy normális módon élhesse az életét, hidakat lezárni nem normális dolog –...","id":"20250401_Erzsebet-hid-lezaras-1990-taxisblokad-2002-hidfoglalas-2014-netado-2025-ellenzeki-tuntetes-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2d4abad-1aa8-40b8-ad31-2e888e59bd96.jpg","index":0,"item":"57bcea36-5e48-4760-b57f-ccd90e5be9d8","keywords":null,"link":"/360/20250401_Erzsebet-hid-lezaras-1990-taxisblokad-2002-hidfoglalas-2014-netado-2025-ellenzeki-tuntetes-Orban-Viktor","timestamp":"2025. április. 01. 09:30","title":"„Hidat foglalni nem kell félnetek jó lesz...” – amikor Orbánnak még nem volt baja az Erzsébet híd elfoglalásával, sőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79264f1b-7b19-49b4-a5c5-0a0af015dc8a","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"Az idő előrehaladtával – vagy akár a különböző életszakaszokhoz kapcsolódóan – nem könnyű a testi változásainkat elfogadni. A menopauza időszakában különösen fontos, hogy tudjuk, milyen szervi változásokra, akár egészségi problémákra számíthatunk. Ugyanis, ha ezekkel tisztában vagyunk, máris sokat tehetünk a megelőzésükért és a kezelésükért. Ebben a cikkben a változókori ösztrogéncsökkenés tüneteit és kezelési lehetőségeit gyűjtöttük össze.","shortLead":"Az idő előrehaladtával – vagy akár a különböző életszakaszokhoz kapcsolódóan – nem könnyű a testi változásainkat...","id":"20250402_cikatridina-valtozokor-menopauza-noi-szervek-valtozasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79264f1b-7b19-49b4-a5c5-0a0af015dc8a.jpg","index":0,"item":"616c11b2-9626-4b18-a361-83fd951314a2","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250402_cikatridina-valtozokor-menopauza-noi-szervek-valtozasa","timestamp":"2025. április. 02. 07:30","title":"Ilyen változáson mennek át a húgyutak és a női szervek a menopauza alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"a235f936-92bd-41dc-9157-2e2c6eba4b13","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A plugin hibrid Bentley Continental GT a Mansory legújabb áldozata.","shortLead":"A plugin hibrid Bentley Continental GT a Mansory legújabb áldozata.","id":"20250402_alaposan-felmorcositottak-a-bentley-continental-gt-mansory-luxus-sportkupe-tuning","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a235f936-92bd-41dc-9157-2e2c6eba4b13.jpg","index":0,"item":"17447afa-26a2-44de-8287-c1a839e2816c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250402_alaposan-felmorcositottak-a-bentley-continental-gt-mansory-luxus-sportkupe-tuning","timestamp":"2025. április. 02. 06:41","title":"Alaposan felmorcosították a Bentley luxus sportkupéját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több településen is felmerült a gyanú.","shortLead":"Több településen is felmerült a gyanú.","id":"20250402_szaj-es-koromfajas-magyar-szlovak-hatar-dunakiliti-darnozseli-tunetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e.jpg","index":0,"item":"f7a79205-f4a9-444f-b6b8-90f7285a62aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_szaj-es-koromfajas-magyar-szlovak-hatar-dunakiliti-darnozseli-tunetek","timestamp":"2025. április. 02. 07:59","title":"Tovább terjed a száj- és körömfájás, már a magyar határt is elérhette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]