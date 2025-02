Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"eedecfd5-3154-4a49-a759-1b83b87f3854","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Furcsa szempontok vezérelték az oktatási kormányzatot az egyetemek államilag támogatott férőhely-kapacitásainak idei meghatározásakor. Az ördög ráadásul a részletekben rejlik.","shortLead":"Furcsa szempontok vezérelték az oktatási kormányzatot az egyetemek államilag támogatott férőhely-kapacitásainak idei...","id":"20250223_hvg-felsooktatas-letszam-allami-helyek-nke-elte-corvinus-mennyi-diak-az-annyi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eedecfd5-3154-4a49-a759-1b83b87f3854.jpg","index":0,"item":"9d5754c8-04f6-4455-8c50-1d59529ab9d7","keywords":null,"link":"/360/20250223_hvg-felsooktatas-letszam-allami-helyek-nke-elte-corvinus-mennyi-diak-az-annyi","timestamp":"2025. február. 23. 10:30","title":"Sajátos logika mentén csökkentették az államilag támogatott férőhelyek számát az egyetemeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51674726-0233-4489-bffc-1d96d14d49c2","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A Premier League éllovasa 2–0-ra győzött Manchesterben.","shortLead":"A Premier League éllovasa 2–0-ra győzött Manchesterben.","id":"20250223_Szoboszlai-Dominik-Liverpool-FC-gol-golpassz-manchester-city-rangado-premier-league-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51674726-0233-4489-bffc-1d96d14d49c2.jpg","index":0,"item":"dff7ee73-3042-426c-856e-13e67371662e","keywords":null,"link":"/sport/20250223_Szoboszlai-Dominik-Liverpool-FC-gol-golpassz-manchester-city-rangado-premier-league-ebx","timestamp":"2025. február. 23. 18:31","title":"Szoboszlai Dominik egy félidő alatt gólt lőtt és gólpasszt adott a Manchester City elleni rangadón – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb8632fb-7213-4abe-996e-903446d25972","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a fővárosnak is joga van az önvédelemhez, csakúgy mint azoknak a településeknek, amelyekről Orbán Viktor beszélt az évértékelőjében.","shortLead":"A főpolgármester szerint a fővárosnak is joga van az önvédelemhez, csakúgy mint azoknak a településeknek, amelyekről...","id":"20250224_Karacsony-Gergely-Jogellenesen-jart-el-a-kormany-visszajar-Budapestnek-hatmilliard-forint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb8632fb-7213-4abe-996e-903446d25972.jpg","index":0,"item":"be4772b5-d6e4-4bf5-97e4-ab080cc08fd4","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Karacsony-Gergely-Jogellenesen-jart-el-a-kormany-visszajar-Budapestnek-hatmilliard-forint","timestamp":"2025. február. 24. 08:36","title":"Karácsony Gergely: Jogellenesen járt el a kormány, visszajár Budapestnek hatmilliárd forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d5894c-600f-4d9e-9516-a0a09a3fe54e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Vatikán szombaton arról tájékoztatott, hogy továbbra is kritikus a pápa állapota, vasárnap pedig maga az egyházfő üzent a kórházból. ","shortLead":"A Vatikán szombaton arról tájékoztatott, hogy továbbra is kritikus a pápa állapota, vasárnap pedig maga az egyházfő...","id":"20250223_Ferenc-Papa-uzent-korhaz-allapot-imadkozzanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59d5894c-600f-4d9e-9516-a0a09a3fe54e.jpg","index":0,"item":"da239309-050e-4866-a584-96e7be5de54b","keywords":null,"link":"/elet/20250223_Ferenc-Papa-uzent-korhaz-allapot-imadkozzanak","timestamp":"2025. február. 23. 14:48","title":"Ferenc pápa a kórházból kérte, hogy imádkozzanak érte és a békéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74726935-3c7b-4743-b283-23bf71e5639f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Újszász és Szolnok között csak egy vágányon közlekednek a vonatok.","shortLead":"Újszász és Szolnok között csak egy vágányon közlekednek a vonatok.","id":"20250224_MAV-vasuti-gazolas-vonat-baleset-Ujszasz-kesesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74726935-3c7b-4743-b283-23bf71e5639f.jpg","index":0,"item":"f99bad74-1c76-49c2-8970-7abd7fdfd39c","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_MAV-vasuti-gazolas-vonat-baleset-Ujszasz-kesesek","timestamp":"2025. február. 24. 09:21","title":"Újszásznál is gázolt a vonat, késések várhatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b26305-4b3a-4978-9cd0-0ee6dcfb892c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Emlékezetes alakításairól készült fotókat és a családi albumokban őrzött dokumentumokat is láthatnak a látogatók. ","shortLead":"Emlékezetes alakításairól készült fotókat és a családi albumokban őrzött dokumentumokat is láthatnak a látogatók. ","id":"20250224_Tompos-Katya-emlek-kiallitas-Bajor-Gizi-Szineszmuzeum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79b26305-4b3a-4978-9cd0-0ee6dcfb892c.jpg","index":0,"item":"855bf0f3-cc48-4e61-8c1c-1ec62a68d9bd","keywords":null,"link":"/kultura/20250224_Tompos-Katya-emlek-kiallitas-Bajor-Gizi-Szineszmuzeum","timestamp":"2025. február. 24. 10:18","title":"Tompos Kátya-emlékkiállítás nyílik a Bajor Gizi Színészmúzeumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9faf808-18c2-45fa-87c4-6abd6d4a0a3a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hosszasan üldözték a BMW-vel száguldozó férfit.","shortLead":"Hosszasan üldözték a BMW-vel száguldozó férfit.","id":"20250224_szombathelyi-amokfuto-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9faf808-18c2-45fa-87c4-6abd6d4a0a3a.jpg","index":0,"item":"ce94702c-9540-4656-8754-8b285880c82b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_szombathelyi-amokfuto-video","timestamp":"2025. február. 24. 09:28","title":"Először még lerázta a rendőröket egy szombathelyi ámokfutó, de pár nappal később elkapták – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A választáson győztes CDU-t a techmilliárdos nem említette, de Orbán Viktor sem gratulált még a győzelemhez.","shortLead":"A választáson győztes CDU-t a techmilliárdos nem említette, de Orbán Viktor sem gratulált még a győzelemhez.","id":"20250224_Orbant-idezve-gratulalt-Elon-Musk-az-AfD-nek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df.jpg","index":0,"item":"b73616ce-a7d3-4e18-b323-3e526f1ede03","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_Orbant-idezve-gratulalt-Elon-Musk-az-AfD-nek","timestamp":"2025. február. 24. 12:47","title":"Orbánt idézve gratulált Elon Musk az AfD-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]