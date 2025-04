Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e2d4abad-1aa8-40b8-ad31-2e888e59bd96","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"A nem tüntető többségnek joga van ahhoz, hogy normális módon élhesse az életét, hidakat lezárni nem normális dolog – mondta Orbán Viktor az Erzsébet híd, majd több másik budapesti híd forgalmát megbénító múlt keddi tüntetésről. A szokásos közrádiós interjúban pedig azt is belengette, hogy ha folytatódnak a „hídfoglalós” demonstrációk, akkor a gyülekezési jog további korlátozásától sem riad vissza. Pedig volt idő, amikor még ő is megengedőbb volt a tiltakozások ezen formájával.","shortLead":"A nem tüntető többségnek joga van ahhoz, hogy normális módon élhesse az életét, hidakat lezárni nem normális dolog –...","id":"20250401_Erzsebet-hid-lezaras-1990-taxisblokad-2002-hidfoglalas-2014-netado-2025-ellenzeki-tuntetes-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2d4abad-1aa8-40b8-ad31-2e888e59bd96.jpg","index":0,"item":"57bcea36-5e48-4760-b57f-ccd90e5be9d8","keywords":null,"link":"/360/20250401_Erzsebet-hid-lezaras-1990-taxisblokad-2002-hidfoglalas-2014-netado-2025-ellenzeki-tuntetes-Orban-Viktor","timestamp":"2025. április. 01. 09:30","title":"„Hidat foglalni nem kell félnetek jó lesz...” – amikor Orbánnak még nem volt baja az Erzsébet híd elfoglalásával, sőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d134ae21-5a0f-4077-a484-1b65c3bfd540","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vörös riasztás lépett életbe. ","shortLead":"Vörös riasztás lépett életbe. ","id":"20250401_Izland-vulkankitores-magma-turistaknak-el-kellett-hagyniuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d134ae21-5a0f-4077-a484-1b65c3bfd540.jpg","index":0,"item":"32558527-1678-45cf-a903-2d3ed0439d39","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_Izland-vulkankitores-magma-turistaknak-el-kellett-hagyniuk","timestamp":"2025. április. 01. 11:01","title":"Vulkánkitörés miatt kellett kimenekíteni turistákat Izlandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbf66ac6-a297-42f0-9a4e-21588882caa7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Franciaországban a piaci részesedése már visszacsúszott az “egyéb” kategóriába, ahol az egy százalék körüli márkák vannak. ","shortLead":"Franciaországban a piaci részesedése már visszacsúszott az “egyéb” kategóriába, ahol az egy százalék körüli...","id":"20250402_Tovabbra-is-csapnivaloan-teljesit-a-Tesla-Europaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbf66ac6-a297-42f0-9a4e-21588882caa7.jpg","index":0,"item":"0c560aec-994c-422d-affe-c0ffae9a968a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250402_Tovabbra-is-csapnivaloan-teljesit-a-Tesla-Europaban","timestamp":"2025. április. 02. 08:15","title":"Továbbra is csapnivalóan teljesít a Tesla Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a945668-510f-447b-bb60-c8bd236c8db2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A 26 éves férfi december elején lőtte le Brian Thompsont, a UnitedHealthcare vezérigazgatóját.","shortLead":"A 26 éves férfi december elején lőtte le Brian Thompsont, a UnitedHealthcare vezérigazgatóját.","id":"20250401_egyesult-allamok-brian-thompson-merenylet-luigi-mangione-halalbuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a945668-510f-447b-bb60-c8bd236c8db2.jpg","index":0,"item":"2e20725c-129f-4ba7-92f2-c9dc7b1d1c67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_egyesult-allamok-brian-thompson-merenylet-luigi-mangione-halalbuntetes","timestamp":"2025. április. 01. 17:53","title":"Halálbüntetést kértek a biztosítófőnök lelövésével vádolt Luigi Mangione-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8528eb06-b8ff-4857-86d9-e0de62616d8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester a Rákosrendezőről szóló tárgyalások megkezdését sürgeti a kormány és Budapest között.","shortLead":"A főpolgármester a Rákosrendezőről szóló tárgyalások megkezdését sürgeti a kormány és Budapest között.","id":"20250402_karacsony-gergely-lazar-janos-mini-dubaj-rakosrendezo-targyalas-kormany-fovaros-nyilt-level-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8528eb06-b8ff-4857-86d9-e0de62616d8a.jpg","index":0,"item":"85873b1b-c768-418c-9c83-5a167a050a79","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_karacsony-gergely-lazar-janos-mini-dubaj-rakosrendezo-targyalas-kormany-fovaros-nyilt-level-ebx","timestamp":"2025. április. 02. 12:22","title":"Karácsony nyílt levelet írt Lázárnak a Mini-Dubaj ügyében: „Mire várunk?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c121930-1ec6-4982-8d5a-7a80cbc7871b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Alig volt valós beszerzési számlája a kereskedőnek. Elkezdték lefoglalni az árukészletét, mire gyorsan meglett az eltrükközött áfa összege.","shortLead":"Alig volt valós beszerzési számlája a kereskedőnek. Elkezdték lefoglalni az árukészletét, mire gyorsan meglett...","id":"20250402_kamu-szamlakkal-trukkozott-a-boltos-afacsalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c121930-1ec6-4982-8d5a-7a80cbc7871b.jpg","index":0,"item":"8386a7c1-00d8-4d91-835c-46eb9fa22500","keywords":null,"link":"/kkv/20250402_kamu-szamlakkal-trukkozott-a-boltos-afacsalas","timestamp":"2025. április. 02. 08:51","title":"Rászálltak a fináncok a kamu számlákkal trükköző boltosra, pár nap alatt lett 50 milliója, hogy rendezze az elcsalt áfát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7beda13-7247-4588-a72c-4af0b965ef66","c_author":"Köves Margit","category":"360","description":"Először írt indiai történész tudományos könyvet Közép- és Kelet-Európáról. Rakesh Batabyal az 1989-90-es rendszerváltás utáni évtizedek változásait tekinti át. Batabyalt annak idején egy amerikai történész Romániáról szóló munkája inspirálta arra, hogy a térséggel foglalkozzon, Magyarországon a politikán túl különösen a filmművészet és az irodalom ragadta meg.","shortLead":"Először írt indiai történész tudományos könyvet Közép- és Kelet-Európáról. Rakesh Batabyal az 1989-90-es rendszerváltás...","id":"20250401_szeretettel-delhibol-rakesh-batabyal-tortenesz-interju-kelet-kozep-europa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7beda13-7247-4588-a72c-4af0b965ef66.jpg","index":0,"item":"f6c4e848-5035-48ad-a4e2-fd35e9ed8bfa","keywords":null,"link":"/360/20250401_szeretettel-delhibol-rakesh-batabyal-tortenesz-interju-kelet-kozep-europa","timestamp":"2025. április. 01. 16:00","title":"„Láttam, amikor az Andrássy úton téglákat dobáltak a Pride-menetre, Delhiben pedig vidám és erőszakmentes felvonulás volt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b703197-5766-421a-80df-8b7e7e3dc7a6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A fővárosi állatkert vezetése szerint nem valószínű, hogy a félbemaradt beruházás egy-két éven belül befejeződik.","shortLead":"A fővárosi állatkert vezetése szerint nem valószínű, hogy a félbemaradt beruházás egy-két éven belül befejeződik.","id":"20250402_fovarosi-allatkert-biodom-allando-megnyitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b703197-5766-421a-80df-8b7e7e3dc7a6.jpg","index":0,"item":"1596ce96-f638-4d95-ae13-307b2f67db23","keywords":null,"link":"/elet/20250402_fovarosi-allatkert-biodom-allando-megnyitas","timestamp":"2025. április. 02. 14:40","title":"A tervezett 20 milliárd forint töredékéből, de még az idén teljesen megnyitják a Biodómot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]