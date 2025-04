Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f639bc10-14cf-4520-b36d-4c4214d28efb","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Horváth László kormánybiztos zéró toleranciát emleget.","shortLead":"Horváth László kormánybiztos zéró toleranciát emleget.","id":"20250331_drogtorveny-kabitoszer-horvath-laszlo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f639bc10-14cf-4520-b36d-4c4214d28efb.jpg","index":0,"item":"91a71618-fa7a-4802-bd2a-9aad2c72e15b","keywords":null,"link":"/itthon/20250331_drogtorveny-kabitoszer-horvath-laszlo-ebx","timestamp":"2025. március. 31. 12:07","title":"Kedden jön az új drogtörvény, nem lesz különbség a normál és a szintetikus kábítószerek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1cbd235-a4a1-44d9-98a8-086ef85dacef","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jimmy Fallon műsorában járt nemrég Bill Gates, a Microsoft társalapítója, aki megosztott néhány gondolatot arról, mire számíthat az emberiség a következő egy évtizedben.","shortLead":"Jimmy Fallon műsorában járt nemrég Bill Gates, a Microsoft társalapítója, aki megosztott néhány gondolatot arról, mire...","id":"20250331_bill-gates-mesterseges-intelligencia-munkahelyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1cbd235-a4a1-44d9-98a8-086ef85dacef.jpg","index":0,"item":"c63c8095-7df8-4a52-a83a-933ccd2c20e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_bill-gates-mesterseges-intelligencia-munkahelyek","timestamp":"2025. március. 31. 19:03","title":"Bill Gates szerint 10 éven belül sok munkakörben feleslegessé válhat az ember, a mesterséges intelligencia veszi majd át a helyüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79264f1b-7b19-49b4-a5c5-0a0af015dc8a","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"Az idő előrehaladtával – vagy akár a különböző életszakaszokhoz kapcsolódóan – nem könnyű a testi változásainkat elfogadni. A menopauza időszakában különösen fontos, hogy tudjuk, milyen szervi változásokra, akár egészségi problémákra számíthatunk. Ugyanis, ha ezekkel tisztában vagyunk, máris sokat tehetünk a megelőzésükért és a kezelésükért. Ebben a cikkben a változókori ösztrogéncsökkenés tüneteit és kezelési lehetőségeit gyűjtöttük össze.","shortLead":"Az idő előrehaladtával – vagy akár a különböző életszakaszokhoz kapcsolódóan – nem könnyű a testi változásainkat...","id":"20250402_cikatridina-valtozokor-menopauza-noi-szervek-valtozasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79264f1b-7b19-49b4-a5c5-0a0af015dc8a.jpg","index":0,"item":"616c11b2-9626-4b18-a361-83fd951314a2","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250402_cikatridina-valtozokor-menopauza-noi-szervek-valtozasa","timestamp":"2025. április. 02. 07:30","title":"Ilyen változáson mennek át a húgyutak és a női szervek a menopauza alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"a3f84bb6-7b82-488e-ae15-5ead14c83bb4","c_author":"Kovács István","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök egy szintre helyezte a HVG publicistájának Facebook-bejegyzését és a miniszterelnök poloskázását.","shortLead":"A köztársasági elnök egy szintre helyezte a HVG publicistájának Facebook-bejegyzését és a miniszterelnök poloskázását.","id":"20250331_sulyok-tamas-gyuloletbeszed-szatyor-fing-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3f84bb6-7b82-488e-ae15-5ead14c83bb4.jpg","index":0,"item":"6ae866bd-b902-4c87-8175-9d8e71516950","keywords":null,"link":"/itthon/20250331_sulyok-tamas-gyuloletbeszed-szatyor-fing-ebx","timestamp":"2025. március. 31. 21:20","title":"Sulyok Tamás megszólalt a gyűlöletbeszédről és arról, hogy őt egy szatyor fingnak nevezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0afe6b0e-4143-498d-ae61-275fc9358fb3","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Európa vidéki térségei akár energiaszükségletük harmincszorosát is előállíthatnák – derül ki egy friss uniós riportból. A kiaknázatlan lehetőségek megvalósulását azonban technikai, környezeti és társadalmi akadályok is nehezítik. Adatalapú cikkünkből az is kiderül, hogy a magyar régióknak mekkora a megújulóenergia-termelési potenciálja.","shortLead":"Európa vidéki térségei akár energiaszükségletük harmincszorosát is előállíthatnák – derül ki egy friss uniós...","id":"20250331_napenergia-Europa-videki-regioiban-oriasi-lehetosegek-es-osszetett-kihivasok-kez-a-kezben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0afe6b0e-4143-498d-ae61-275fc9358fb3.jpg","index":0,"item":"8fada4e0-be3f-4a3f-8335-f8f4057a7624","keywords":null,"link":"/eurologus/20250331_napenergia-Europa-videki-regioiban-oriasi-lehetosegek-es-osszetett-kihivasok-kez-a-kezben","timestamp":"2025. március. 31. 18:09","title":"Óriási lehetőségeket tartogat a napenergia Európa vidéki régióiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb5aa8e-a933-41e1-862d-a53e21fe6285","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A tajvani CSBC nevű vállalat több mint 1 tonna robbanóanyaggal felszerelhető robothajót készített, aminek célzását a mesterséges intelligencia vezérli.","shortLead":"A tajvani CSBC nevű vállalat több mint 1 tonna robbanóanyaggal felszerelhető robothajót készített, aminek célzását...","id":"20250331_tajvan-robothajo-hadihajo-kina-haditechnologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbb5aa8e-a933-41e1-862d-a53e21fe6285.jpg","index":0,"item":"f0121ddb-4945-4e66-ba82-2f609b1eafa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_tajvan-robothajo-hadihajo-kina-haditechnologia","timestamp":"2025. március. 31. 14:03","title":"Komoly fenyegetést jelenthet a kínai hadihajóknak az új tajvani robothajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47996a4-2192-4fda-8649-1ab97e816bf0","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"A világhírű dzsesszzenész régi harcostársával, az ütőhangszeres Trilok Gurtuval lép fel április 7-én a Müpában. Jan Garbarekkel az ECM kiadóhoz fűződő sok évtizedes kapcsolatáról és a nemrég sztrókon átesett Keith Jarrettről is beszélgettünk, de mesélt arról a lemezről is, amelyikből vissza tudta fizetni a lakáshitelét, és felidézett egy életre szóló próbát is egy ausztriai kolostorban.","shortLead":"A világhírű dzsesszzenész régi harcostársával, az ütőhangszeres Trilok Gurtuval lép fel április 7-én a Müpában. Jan...","id":"20250331_hvg-mar-nem-letszukseglet-jan-garbarek-interju-mupa-koncert-szaxofonos-improvizacio-kolostor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e47996a4-2192-4fda-8649-1ab97e816bf0.jpg","index":0,"item":"783e952b-6aaf-41a8-ad7b-c2877146c29b","keywords":null,"link":"/360/20250331_hvg-mar-nem-letszukseglet-jan-garbarek-interju-mupa-koncert-szaxofonos-improvizacio-kolostor","timestamp":"2025. március. 31. 18:52","title":"Jan Garbarek a HVG-nek: Most, hogy vészesen közeledem a nyolcvanhoz, a lemezkészítés már nem létszükséglet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3962af54-b4c9-4a95-a537-557948a06d29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pult mögött álló nyugdíjas nőt hangosan szidalmazták a kocsmából kijövő dunaegyházi támadók.","shortLead":"A pult mögött álló nyugdíjas nőt hangosan szidalmazták a kocsmából kijövő dunaegyházi támadók.","id":"20250331_A-rendorseg-garazdasag-tisza-part-magyar-peter-kdnp-fidesz-poloska-rugdosas-onkentes-nepszavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3962af54-b4c9-4a95-a537-557948a06d29.jpg","index":0,"item":"ee84cf0c-7940-4e3d-a21e-d2fa1a305869","keywords":null,"link":"/itthon/20250331_A-rendorseg-garazdasag-tisza-part-magyar-peter-kdnp-fidesz-poloska-rugdosas-onkentes-nepszavazas","timestamp":"2025. március. 31. 19:51","title":"Garázdaság miatt indult eljárás a tiszás népszavazási pultot rugdosó fideszes polgármesterjelölt ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]