Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7ca27487-7019-4413-86f2-ecfe596f80d0","c_author":"Imre Réka","category":"itthon","description":"A tavalyi év súlyos egyházi botrányai – pedofil- és gyerekbántalmazási ügyek, szexbotrányok és gyermekvédelmi esetek – után aligha elég a bocsánatkérés, ráadásul az újév újabb hasonló üggyel indult. ","shortLead":"A tavalyi év súlyos egyházi botrányai – pedofil- és gyerekbántalmazási ügyek, szexbotrányok és gyermekvédelmi esetek –...","id":"20250115_egyhazi-botranyok-szexualias-zaklatas-Bese-Pajor-2025-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ca27487-7019-4413-86f2-ecfe596f80d0.jpg","index":0,"item":"a15f6637-8b64-4d00-9f1c-abaaac280c03","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_egyhazi-botranyok-szexualias-zaklatas-Bese-Pajor-2025-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 05:30","title":"2024-et végigkísérték az egyházi botrányok és 2025 is ilyen üggyel indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb05f1ef-8df6-4209-a65f-8f20ffaac64d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi egy faluig jutott, ahol elfogták.","shortLead":"A férfi egy faluig jutott, ahol elfogták.","id":"20250116_rendorseg-heves-megye-elovezetes-szokes-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb05f1ef-8df6-4209-a65f-8f20ffaac64d.jpg","index":0,"item":"3d2e5836-184c-4bb9-bbe8-855852ca5636","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_rendorseg-heves-megye-elovezetes-szokes-vademeles","timestamp":"2025. január. 16. 11:28","title":"Hányást színlelt, majd kiugrott a rendőrautóból és elmenekült egy fogoly Heves megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e0e8803-fafa-42b4-a7c6-20b4125d0ce4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lőrinci lakosok korábban jelezték, egy zajvédő fallal is elégedettek lennének.","shortLead":"A lőrinci lakosok korábban jelezték, egy zajvédő fallal is elégedettek lennének.","id":"20250114_zenelo-ut-ismeros-arcok-nelkuled-miniszterium-eltavolitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e0e8803-fafa-42b4-a7c6-20b4125d0ce4.jpg","index":0,"item":"bf647de9-6d8f-4235-98bf-95486f365299","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_zenelo-ut-ismeros-arcok-nelkuled-miniszterium-eltavolitas","timestamp":"2025. január. 14. 21:21","title":"A kormány nem ragaszkodik a Nélküledet játszó zenélő úthoz, ha a helyieket „valóban” zavarja a hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47a8dce-7327-4d1a-b9c7-c1bf23c06179","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épület kapujára kihelyezett tájékoztató tábla szerint a munkálatokat október végére be is fejezhetik.","shortLead":"Az épület kapujára kihelyezett tájékoztató tábla szerint a munkálatokat október végére be is fejezhetik.","id":"20250115_Szallodava-alakit-egy-belvarosi-muemlek-ingatlant-a-Tiborcz-kozeli-magantokealap-projektcege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a47a8dce-7327-4d1a-b9c7-c1bf23c06179.jpg","index":0,"item":"d03c4541-54fc-4cee-bfe3-30a28a389dfd","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Szallodava-alakit-egy-belvarosi-muemlek-ingatlant-a-Tiborcz-kozeli-magantokealap-projektcege","timestamp":"2025. január. 15. 12:17","title":"Szállodává alakít egy belvárosi műemlék ingatlant a Tiborcz-közeli magántőkealap projektcége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf4a0fc-fabe-495b-ae4e-da5db05f0e2b","c_author":"Fülöp István","category":"gazdasag","description":"Megőrülnek az emberek a fahéjas-pudingos rúdért, teljességgel hiányoznak a Facebookról a fiatal zenesztárok, fasorban sincs a Megafon, a médiaszemélyiségek oldalai viszont tarolnak: az NMHH alaposan végigvette a magyar nyelvű Facebook 2021-2024 között jellemző mintázatait a 300 legnépszerűbb oldal vizsgálatával.","shortLead":"Megőrülnek az emberek a fahéjas-pudingos rúdért, teljességgel hiányoznak a Facebookról a fiatal zenesztárok, fasorban...","id":"20250115_nmhh-facebook-tanulmany-nepszeru-oldalak-hvg-online-media","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecf4a0fc-fabe-495b-ae4e-da5db05f0e2b.jpg","index":0,"item":"55aad2aa-c0f9-4218-a758-9f7bfb30b892","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_nmhh-facebook-tanulmany-nepszeru-oldalak-hvg-online-media","timestamp":"2025. január. 15. 05:01","title":"Pénzégetés: a receptek is simán lenyomják a Megafon-influenszereket a legnépszerűbb Facebook-oldalak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f5a23b-30bd-4f4c-b60d-998a9f18830d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva.","shortLead":"Nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva.","id":"20250114_egyesult-allamok-oroszorszag-kina-szoftver-hardver-tilalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1f5a23b-30bd-4f4c-b60d-998a9f18830d.jpg","index":0,"item":"e93a208e-ac2e-4d99-893e-78eaf99ba53d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_egyesult-allamok-oroszorszag-kina-szoftver-hardver-tilalom","timestamp":"2025. január. 14. 20:27","title":"Az USA megtiltja az orosz és kínai technikák beépítését a járművekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ccb08c-abb2-4fbe-b960-ccf02dfb395c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Mintha nem is lenne megválasztott vezetése a fővárosnak, úgy egyeztek meg arról, hogy kétéves átmeneti időszakot vezetnek be.","shortLead":"Mintha nem is lenne megválasztott vezetése a fővárosnak, úgy egyeztek meg arról, hogy kétéves átmeneti időszakot...","id":"20250115_lomtalanitas-lantos-szentkiralyi-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02ccb08c-abb2-4fbe-b960-ccf02dfb395c.jpg","index":0,"item":"49c72181-2899-467a-ba74-8f76a023181e","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_lomtalanitas-lantos-szentkiralyi-megallapodas","timestamp":"2025. január. 15. 17:54","title":"A Fidesz visszalépett főpolgármester-jelöltjével állapodott meg a kormány arról, hogy mi legyen a lomtalanítással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d2c48c8-4ed5-4c28-b00a-e79617badb1e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple gyakran emeli ki a termékei biztonságát, a biztonsági kutatók pedig azt, hogy ez hány sebből vérzik. Most a szinte összes termékükön ott lévő USB-C csatlakozó vezérlőjében bukkantak egy sebezhetőségre.","shortLead":"Az Apple gyakran emeli ki a termékei biztonságát, a biztonsági kutatók pedig azt, hogy ez hány sebből vérzik. Most...","id":"20250114_apple-iphone-biztonsagi-res-sebezhetoseg-usb-c-vezerlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d2c48c8-4ed5-4c28-b00a-e79617badb1e.jpg","index":0,"item":"62658430-1ba3-4efe-8926-e87f2bec93bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_apple-iphone-biztonsagi-res-sebezhetoseg-usb-c-vezerlo","timestamp":"2025. január. 14. 19:03","title":"Súlyos biztonsági hibát találtak az iPhone-okban, az ön készüléke is veszélyben lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]