[{"available":true,"c_guid":"bd9f36d7-3666-4752-b748-2eedbb09decd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mindenki jó színben legyen feltüntetve a mobillal készült fotókon – erre ad esélyt egy kínai technológiai újítás különböző bőrszínnel, azokon belül is mindenféle bőrtónussal rendelkező emberek széles köreinek.","shortLead":"Mindenki jó színben legyen feltüntetve a mobillal készült fotókon – erre ad esélyt egy kínai technológiai újítás...","id":"20250401_hvg-borszin-bortonus-mobilfotok-tecno","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd9f36d7-3666-4752-b748-2eedbb09decd.jpg","index":0,"item":"8b7b9bf4-b8fd-4f5f-b74c-ed146efd2279","keywords":null,"link":"/360/20250401_hvg-borszin-bortonus-mobilfotok-tecno","timestamp":"2025. április. 01. 16:10","title":"Kevesen gondolnak bele, pedig fontos: nem minden bőrszín néz ki jól a telefonos fotókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79264f1b-7b19-49b4-a5c5-0a0af015dc8a","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"Az idő előrehaladtával – vagy akár a különböző életszakaszokhoz kapcsolódóan – nem könnyű a testi változásainkat elfogadni. A menopauza időszakában különösen fontos, hogy tudjuk, milyen szervi változásokra, akár egészségi problémákra számíthatunk. Ugyanis, ha ezekkel tisztában vagyunk, máris sokat tehetünk a megelőzésükért és a kezelésükért. Ebben a cikkben a változókori ösztrogéncsökkenés tüneteit és kezelési lehetőségeit gyűjtöttük össze.","shortLead":"Az idő előrehaladtával – vagy akár a különböző életszakaszokhoz kapcsolódóan – nem könnyű a testi változásainkat...","id":"20250402_cikatridina-valtozokor-menopauza-noi-szervek-valtozasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79264f1b-7b19-49b4-a5c5-0a0af015dc8a.jpg","index":0,"item":"616c11b2-9626-4b18-a361-83fd951314a2","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250402_cikatridina-valtozokor-menopauza-noi-szervek-valtozasa","timestamp":"2025. április. 02. 07:30","title":"Ilyen változáson mennek át a húgyutak és a női szervek a menopauza alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"66fb1cbb-240a-4d8a-bd21-3a2ed7fbd2ff","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Békés megmozdulást szerveznek a magyar ifjúsági szervezetek, a Kolozsvár Arénához fognak vonulni a bántalmazás ellen tiltakozók.","shortLead":"Békés megmozdulást szerveznek a magyar ifjúsági szervezetek, a Kolozsvár Arénához fognak vonulni a bántalmazás ellen...","id":"20250402_demonstracio-kolozsvar-magyar-fiatalok-megveres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66fb1cbb-240a-4d8a-bd21-3a2ed7fbd2ff.jpg","index":0,"item":"ecdcba2f-9267-4a24-a807-6242ebe68355","keywords":null,"link":"/elet/20250402_demonstracio-kolozsvar-magyar-fiatalok-megveres","timestamp":"2025. április. 02. 20:42","title":"Demonstráció lesz Kolozsváron a magyar fiatalok megverése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00927e92-ae3f-4bdb-a4d2-6ece3b8aad96","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A dombormű valószínűleg a Római Birodalom késő köztársasági korszakából származik. ","shortLead":"A dombormű valószínűleg a Római Birodalom késő köztársasági korszakából származik. ","id":"20250401_regeszet-pompeji-eletnagysagu-dombormu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00927e92-ae3f-4bdb-a4d2-6ece3b8aad96.jpg","index":0,"item":"95331b95-3b6f-4843-ae83-8583a9f60ebd","keywords":null,"link":"/kultura/20250401_regeszet-pompeji-eletnagysagu-dombormu","timestamp":"2025. április. 01. 16:12","title":"Életnagyságú párt ábrázoló domborművet találtak Pompejiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"580d271a-8e56-4a83-81ff-d9268ab294e0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A washingtoni miniszter szerint az európaiak utálják az amerikai marhákat, mert azok gyönyörűek. A világ országai azért érdemelnek amerikai vámokat, mert nem vásárolnak eleget az USA-ból.","shortLead":"A washingtoni miniszter szerint az európaiak utálják az amerikai marhákat, mert azok gyönyörűek. A világ országai azért...","id":"20250403_amerikai-kereskedelmi-miniszter-howard-lutnick-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/580d271a-8e56-4a83-81ff-d9268ab294e0.jpg","index":0,"item":"b5d3cefb-4e48-47bc-a981-b42ab1699619","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_amerikai-kereskedelmi-miniszter-howard-lutnick-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 03. 11:14","title":"Az európaiak marhairigyek – indokolta a vámháborút az amerikai kereskedelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c93bdcad-6f72-4079-8ef9-c93c5469e5c6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Tovább folytatódik a rendeleti kormányzás, aminek megvannak a maga komikus momentumai is, például a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva rendelték el, hogy az Energiaügyi Minisztériumhoz kerüljön az útlevélügyek intézése. A Duma Aktuál csapata azonban nemcsak erről beszélt, hanem arról is, hogyan pecsételte meg a Magyar Rádió épületének, azon belül is székház híres atombunkerének sorsát egy kiemelt jelentőségű beruházás. Így merült fel az a kérdés, hogy mi is lenne a sorsa a Békemenet első sorának egy világégésnél. ","shortLead":"Tovább folytatódik a rendeleti kormányzás, aminek megvannak a maga komikus momentumai is, például a háborús...","id":"20250402_duma-aktual-rendeleti-kormanyzas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c93bdcad-6f72-4079-8ef9-c93c5469e5c6.jpg","index":0,"item":"bdb25149-f10b-440a-a8c6-e53b993f79b3","keywords":null,"link":"/360/20250402_duma-aktual-rendeleti-kormanyzas-video","timestamp":"2025. április. 02. 17:30","title":"A nukleáris háborúnak ellen tudott volna állni, de a NER-t nem élte túl a Magyar Rádió atombunkere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e07c05a6-e1a6-4055-9c0f-47b68d70e5c7","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Címernek látszik, de nem az.","shortLead":"Címernek látszik, de nem az.","id":"20250402_-Sulyok-Tamas-sajat-logot-kapott-az-allamfo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e07c05a6-e1a6-4055-9c0f-47b68d70e5c7.jpg","index":0,"item":"68efd925-6819-4bb9-bb89-35f75f04bde6","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_-Sulyok-Tamas-sajat-logot-kapott-az-allamfo-ebx","timestamp":"2025. április. 02. 13:26","title":"Ön is észrevett valami furát Sulyok Tamás fotóin? Saját logót kapott az államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ad2de6-c81e-4190-9633-d1b822b8af9e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az új típusú dohánytermékek tüdőbajban és mérgezésben mérhető kockázatot jelentenek, amit kiterjesztett figyeléssel szeretne megérteni és kezelni az állam.","shortLead":"Az új típusú dohánytermékek tüdőbajban és mérgezésben mérhető kockázatot jelentenek, amit kiterjesztett figyeléssel...","id":"20250402_nikotinos-mergezes-elektromos-cigaretta-elfbar-hevitett-dohanytermekek-e-cigi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0ad2de6-c81e-4190-9633-d1b822b8af9e.jpg","index":0,"item":"693f5a8c-97c3-4272-9c8f-5a48e0586789","keywords":null,"link":"/elet/20250402_nikotinos-mergezes-elektromos-cigaretta-elfbar-hevitett-dohanytermekek-e-cigi","timestamp":"2025. április. 02. 18:37","title":"Drasztikusan megnőtt a mérgezések száma a nikotinos termékek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]