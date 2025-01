Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f9032004-2747-495c-8002-ca3937357205","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány úgy véli, a közvetlen kijutás a 2026-os világbajnokságra inkább álom, mint cél.","shortLead":"A szövetségi kapitány úgy véli, a közvetlen kijutás a 2026-os világbajnokságra inkább álom, mint cél.","id":"20250130_marco-rossi-magyar-valogatott-nemzetek-ligaja-vilagbajnoki-selejtezo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9032004-2747-495c-8002-ca3937357205.jpg","index":0,"item":"eb903b88-3d2f-4412-99e1-99d8c505822c","keywords":null,"link":"/sport/20250130_marco-rossi-magyar-valogatott-nemzetek-ligaja-vilagbajnoki-selejtezo","timestamp":"2025. január. 30. 12:48","title":"Rossi szerint Európában mára mindenki tiszteli a magyar válogatottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab3db08-ec11-41ce-991f-a3a26a560a50","c_author":"Munk Veronika","category":"360","description":"Az iskolai bombariadó-hullám nyomán Orbán jól elmondta, hogy a legfontosabb, hogy a migránsokat nem szabad beengedni!. Pedig semmilyen bizonyíték nincs az elkövető kilétére, sőt az érintett országok egyikében sem találtak elkövetőt, ahogy bombát sem. A bizonytalanság viszont marad, túlságosan kiszolgáltatottak vagyunk a zavarkeltésnek – írja szerzőnk, a magyar nyelvű Napunk lapot is kiadó szlovák Denník N innovációért és új piacokért felelős igazgatója. Vélemény.","shortLead":"Az iskolai bombariadó-hullám nyomán Orbán jól elmondta, hogy a legfontosabb, hogy a migránsokat nem szabad beengedni...","id":"20250129_hvg-Munk-Veronika-El-a-kezekkel-a-gyerekeinktol-szlovakia-magyarorszag-iskolai-bombariadok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eab3db08-ec11-41ce-991f-a3a26a560a50.jpg","index":0,"item":"67281de0-dee8-4591-902e-ee8d680a8e60","keywords":null,"link":"/360/20250129_hvg-Munk-Veronika-El-a-kezekkel-a-gyerekeinktol-szlovakia-magyarorszag-iskolai-bombariadok","timestamp":"2025. január. 30. 08:30","title":"Munk Veronika: El a kezekkel a gyerekeinktől!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da48425-967c-4efd-b6ce-bea5874345e9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A volt elnök jelenleg egyébként a Kreml vendége.","shortLead":"A volt elnök jelenleg egyébként a Kreml vendége.","id":"20250129_Orosz-droncsapas-pusztitotta-Viktor-Janukovics-autogyujtemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5da48425-967c-4efd-b6ce-bea5874345e9.jpg","index":0,"item":"896b4812-9c75-4be1-a0d5-48a94a3b065d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_Orosz-droncsapas-pusztitotta-Viktor-Janukovics-autogyujtemeny","timestamp":"2025. január. 29. 10:35","title":"Egy orosz drón elpusztította az elmenekült oroszbarát Janukovics volt ukrán elnök veteránautóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b834a2af-0d76-4264-a242-e7e1297be234","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Ott lehet a jövő évi téli olimpián a magyar női jégkorong-válogatott, ha a jövő heti selejtezőtornán csoportjában az első helyen végez. A Pat Cortina szövetségi kapitány irányította együttes nem akar számolgatni, minden meccsen a legjobbját nyújtaná, kabalaként pedig az ötkarikás bronzérmes női vízilabdacsapat mantráját viszi magával.","shortLead":"Ott lehet a jövő évi téli olimpián a magyar női jégkorong-válogatott, ha a jövő heti selejtezőtornán csoportjában...","id":"20250128_magyar-noi-jegkorong-valogatott-teli-olimpiai-selejtezo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b834a2af-0d76-4264-a242-e7e1297be234.jpg","index":0,"item":"e0689b26-8d1d-4164-9f1e-97a9194e2be6","keywords":null,"link":"/sport/20250128_magyar-noi-jegkorong-valogatott-teli-olimpiai-selejtezo","timestamp":"2025. január. 29. 06:10","title":"Kemény munka és Cortina-hatás: történelmi lehetőség előtt áll a női hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06161f6a-9458-4155-81c2-d138daf8a34e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A városnéző buszok után a szállodaüzemeltetésben is bővíti a kínálatot az Orbán-kormánnyal jó kapcsolatokat ápoló jordán üzletember, Hamdan Zakarya.","shortLead":"A városnéző buszok után a szállodaüzemeltetésben is bővíti a kínálatot az Orbán-kormánnyal jó kapcsolatokat ápoló...","id":"20250130_hvg-Hamdan-Zakarya-jordaniai-Orban-kormany-varosnezo-buszok-szallodauzemeltetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06161f6a-9458-4155-81c2-d138daf8a34e.jpg","index":0,"item":"f2a09b3a-26e2-444a-a6e4-4ad5067103e7","keywords":null,"link":"/360/20250130_hvg-Hamdan-Zakarya-jordaniai-Orban-kormany-varosnezo-buszok-szallodauzemeltetes","timestamp":"2025. január. 30. 15:26","title":"A budapesti hop on, hop offos jordániai vállalkozó belevág a szállodaüzemeltetésbe is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e50e810-2ace-45fb-b041-fca29b294665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Köszönik szépen, szerintük a legjobb klub az EU – annak pedig Németország szívesebben tagja, mint egy olyan klubnak, amiben Orbán Viktor is jól érzi magát.","shortLead":"Köszönik szépen, szerintük a legjobb klub az EU – annak pedig Németország szívesebben tagja, mint egy olyan klubnak...","id":"20250130_orban-viktor-nemetorszag-europai-unio-migracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e50e810-2ace-45fb-b041-fca29b294665.jpg","index":0,"item":"41a66bc2-f402-4a87-9c40-61368b824be3","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_orban-viktor-nemetorszag-europai-unio-migracio","timestamp":"2025. január. 30. 13:31","title":"Nem kér Orbán üdvözletéből, klubjából pedig még kevésbé a német külügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68456b5f-2d6b-455d-adee-44f8edce3eb9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Lampert Benedek ezúttal az Endurance nevű hajó, valamint annak utolsó expedícióját örökítette meg új képein a jól ismert kockák és figurák segítségével.","shortLead":"Lampert Benedek ezúttal az Endurance nevű hajó, valamint annak utolsó expedícióját örökítette meg új képein a jól...","id":"20250130_lampert-benedek-lego-fotos-endurance-hajo-jatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68456b5f-2d6b-455d-adee-44f8edce3eb9.jpg","index":0,"item":"c478901d-5f07-43f1-9c69-ec389f16a791","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_lampert-benedek-lego-fotos-endurance-hajo-jatek","timestamp":"2025. január. 30. 08:03","title":"110 éves expedíció és egy elsüllyedt hajó elevenedik meg a legós fotózás magyar mesterének új képein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80f8b3b-3924-4846-ac10-231b46b35e93","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Búcsúzhat a szinkronizálástól és még sok mástól is az, aki nem frissíti a böngészőjét – vagy számítógépét – már egy ideje.","shortLead":"Búcsúzhat a szinkronizálástól és még sok mástól is az, aki nem frissíti a böngészőjét – vagy számítógépét – már...","id":"20250129_google-chrome-bongeszo-regi-verzio-szinkronizalas-megszunes-frissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a80f8b3b-3924-4846-ac10-231b46b35e93.jpg","index":0,"item":"cd78eec2-dada-4c60-b774-0b22f3f8bb64","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_google-chrome-bongeszo-regi-verzio-szinkronizalas-megszunes-frissites","timestamp":"2025. január. 29. 17:03","title":"Milyen Chrome fut a gépén? Lehet, hogy hamarosan önnél is leáll egy csomó funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]