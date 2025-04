Nagy a verseny a videós platformok között, hogy melyik tudja a legtöbb felhasználót bevonzani. A rövidformátumú videóknál egyértelműen a TikTok vezeti a piacot, az olyan konkurensek, mint az Instagram (Reels) vagy a YouTube (Shorts) viszont igyekeznek felzárkózni hozzá. Most utóbbi tett ennek érdekében egy újabb lépést.

A vállalat legújabb bejelentése most a tartalomkészítőket célozta meg. A cég frissíti a Shorts videószerkesztőjét, amivel a jövőben könnyebben és gyorsabban lehet majd előállítani a tartalmakat. Az új és továbbfejlesztett szerkesztő a hagyományos funkciók mellett azt is lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy „a nagyítással és a rögzítéssel pontos beállításokat és műveleteket lehessen elvégezni az egyes felvételeken”. Emellett a videókhoz könnyen lehet majd zenét és időzített szöveget hozzáadni, az anyag előnézetét pedig vágás közben is bármikor meg lehet tekinteni. Ez segíthet kijavítani az esetleges vágási hibákat még azelőtt, hogy az anyag publikálódna.

New Youtube Shorts Features – Explained! YouTube’s Chief Product Officer, Johanna, joins Rene Ritchie for new episode of Release Notes all about… New Shorts Features!

A cég azt ígéri, a szerkesztő a jövőben arra is képes lesz, hogy automatikusan szinkronizálja a képet az alá betett zenével. Ez kifejezetten egy olyan funkció, ami rendkívül sokat segíthet majd a felhasználóknak a tartalmak készítésében azzal, hogy a munka legpepecselősebb részét helyettük végzi majd el. Emellett valamikor tavasszal érkezik egy mesterséges intelligencia által vezérelt funkció is, ami matricákat tud készíteni a mobilon lévő képekből, vagy felszólításra akár generál is egyet.

A vállalat kedvez a sablonok készítőinek is: a jövőben automatikus jóváírást kapnak, ha egy felhasználó az ő sablonjukat választja a videójához.

