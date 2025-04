Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cc39afef-86fa-40a1-85f2-7806549661d6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Van olyan adónem is, ami egyenesen veszteséget termel az államnak.","shortLead":"Van olyan adónem is, ami egyenesen veszteséget termel az államnak.","id":"20250404_kulonadok-kivezetese-adonemek-csokkenese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc39afef-86fa-40a1-85f2-7806549661d6.jpg","index":0,"item":"5e9690f2-c14f-4d1f-9f05-267fe77de3fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250404_kulonadok-kivezetese-adonemek-csokkenese","timestamp":"2025. április. 04. 12:34","title":"Csökkent az adófajták száma, de a söralátét-adóbevallásig még van hova fejlődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Féléves csúcsára erősödött a forint a dollárral szemben (pontosabban a dollár gyengült a forinttal szemben is), miközben az olajárak megzuhantak a vámháborús bizonytalanságok közepette.","shortLead":"Féléves csúcsára erősödött a forint a dollárral szemben (pontosabban a dollár gyengült a forinttal szemben is...","id":"20250403_trump-vambejelentes-dollar-olaj-arfolyam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f.jpg","index":0,"item":"03b74b9d-0b80-46c6-99c4-fadaa5f6953a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_trump-vambejelentes-dollar-olaj-arfolyam","timestamp":"2025. április. 03. 13:47","title":"Szakad a dollár, esik az olaj Trump vámbejelentése után – a magyar autósok nyithatják a tanksapkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"835dc9c2-2460-4d9a-b775-dd542a477364","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Milyen a normális vizelés, és honnan lehet felismerni, ha valami nincs rendben odalent? Élethelyzeteken keresztül mutatjuk be, mikor érdemes orvoshoz fordulni vizelési zavarok esetén.","shortLead":"Milyen a normális vizelés, és honnan lehet felismerni, ha valami nincs rendben odalent? Élethelyzeteken keresztül...","id":"20250327_Tabuk-nelkul-a-vizeleturites-problemairol-prosztata-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/835dc9c2-2460-4d9a-b775-dd542a477364.jpg","index":0,"item":"a3c52c1e-b07b-4d5b-acd2-abd3fadf1125","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250327_Tabuk-nelkul-a-vizeleturites-problemairol-prosztata-proxelan","timestamp":"2025. április. 04. 07:30","title":"Rendben van az, hogy ilyen sokszor kell kimenni? Tabuk nélkül a vizeletürítés problémáiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"3e51fab5-2181-47b2-8b20-8dd6880f1964","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nagy mozgásra azért nem kell számítani. ","shortLead":"Nagy mozgásra azért nem kell számítani. ","id":"20250404_Esik-az-olaj-ara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e51fab5-2181-47b2-8b20-8dd6880f1964.jpg","index":0,"item":"4e585a78-eb1a-48f0-b9aa-40386bacdf41","keywords":null,"link":"/cegauto/20250404_Esik-az-olaj-ara","timestamp":"2025. április. 04. 09:56","title":"Esik az olaj ára, hétvégén már a kutakon is látszik majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fcc8495-1ca9-44ab-b438-d9e9e7dfaea2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az afrikai óriáspatkány több mint száz taposóaknát szimatolt ki.","shortLead":"Az afrikai óriáspatkány több mint száz taposóaknát szimatolt ki.","id":"20250404_rekord-kambodzsa-ronin-aknakereso-patkany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fcc8495-1ca9-44ab-b438-d9e9e7dfaea2.jpg","index":0,"item":"038cd4ac-0663-4eda-b2bc-10ef9cbc513b","keywords":null,"link":"/elet/20250404_rekord-kambodzsa-ronin-aknakereso-patkany","timestamp":"2025. április. 04. 17:39","title":"Rekordot döntött Kambodzsában Ronin, az aknakereső patkány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe","c_author":"Tiszai Balázs","category":"gazdasag","description":"A Fehér Ház szerint nincs már köztük kereskedés, pedig – szankciók ide vagy oda – az áruk még mindig áramolnak.","shortLead":"A Fehér Ház szerint nincs már köztük kereskedés, pedig – szankciók ide vagy oda – az áruk még mindig áramolnak.","id":"20250403_trump-viszontvam-oroszorszag-kimaradt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe.jpg","index":0,"item":"d2baa7fc-99fc-4e73-9ccb-e2207bb67738","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_trump-viszontvam-oroszorszag-kimaradt","timestamp":"2025. április. 03. 12:02","title":"Csak Oroszország maradt le Trump viszontvámos listájáról – pedig itt is volna mit megvámolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc18bee-5a41-42d8-b020-731523ddeee1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai kormány logikája szerint a Heard-sziget és McDonald-szigetek pingvin- és fókakolóniája, valamint Jan Mayen állatvilága is lehúzza az USA-t, így a jövőben nekik is megdrágítják az amerikai termékek importját. ","shortLead":"Az amerikai kormány logikája szerint a Heard-sziget és McDonald-szigetek pingvin- és fókakolóniája, valamint Jan Mayen...","id":"20250403_trump-vamok-lakatlan-szigetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cc18bee-5a41-42d8-b020-731523ddeee1.jpg","index":0,"item":"14e31fbc-1124-4cde-a268-1a1740b71cf2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_trump-vamok-lakatlan-szigetek","timestamp":"2025. április. 03. 10:25","title":"Trump több lakatlan szigetre is kivetette a viszontvámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08c2bc64-ca9d-4c46-a22f-762c2be05162","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kolosi Péter programigazgató beszélt a csatorna terveiről.","shortLead":"Kolosi Péter programigazgató beszélt a csatorna terveiről.","id":"20250403_kolosi-peter-rtl-bejelentesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08c2bc64-ca9d-4c46-a22f-762c2be05162.jpg","index":0,"item":"02ce058b-a967-4f2d-b399-538d065e6c09","keywords":null,"link":"/elet/20250403_kolosi-peter-rtl-bejelentesek","timestamp":"2025. április. 03. 12:33","title":"Külön sorozatot kap A mi kis falunk Gyurija, Majka pedig új műsort az RTL-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]