[{"available":true,"c_guid":"c7efb893-63ae-40d0-a23d-91feab3f68f9","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"gazdasag","description":"Az olasz Liga firenzei kongresszusára jelentkezett be a világ leggazdagabb embere, hogy az európai emberek fülének kedves dolgokat mondjon.","shortLead":"Az olasz Liga firenzei kongresszusára jelentkezett be a világ leggazdagabb embere, hogy az európai emberek fülének...","id":"20250405_Elon-Musk-nulla-szazalekos-vam-Salvini-Olaszorszag-Liga-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7efb893-63ae-40d0-a23d-91feab3f68f9.jpg","index":0,"item":"9bf01ed4-302f-433d-bb1e-3551d43270a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_Elon-Musk-nulla-szazalekos-vam-Salvini-Olaszorszag-Liga-ebx","timestamp":"2025. április. 05. 20:05","title":"Elon Musk váratlanul azzal állt elő, hogy ő nulla százalékos vámot szeretne Európa és Amerika között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e46e9b1-640e-46a4-b0f1-7b64fea90170","c_author":"4iG Informatikai Zrt. ","category":"brandchannel","description":"A mezőgazdaság jövője azon múlik, hogy a földeken, ahol a zöldségek és a gyümölcsök megteremnek, valamint az üzemekben, ahol a termékeket előállítják, hogyan és milyen módon tudják növelni a hatékonyságot, gyűjteni az adatokat vagy épp csökkenteni a károsanyag-kibocsájtást. Legújabb podcastunkban a jelenből pillantunk a jövő felé meghívott szakértőnkkel, akivel a legújabb agrártechnológiai megoldásokról is beszélgetünk.","shortLead":"A mezőgazdaság jövője azon múlik, hogy a földeken, ahol a zöldségek és a gyümölcsök megteremnek, valamint az üzemekben...","id":"20250311_Igy-digitalizalodik-a-mezogazdasag-Kozos-Mezogazdasagi-Adatter-4iG","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e46e9b1-640e-46a4-b0f1-7b64fea90170.jpg","index":0,"item":"4b4cc7a7-073a-4d0e-ad63-58a692939a8c","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250311_Igy-digitalizalodik-a-mezogazdasag-Kozos-Mezogazdasagi-Adatter-4iG","timestamp":"2025. április. 06. 11:30","title":"Mi történik a mezőgazdasággal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"ea6bf7a7-1c16-439a-845b-c48a234001e2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"b35d6ed0-1b49-4065-b988-b3e4711c5dd5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Bitcoin 8 százalékot, az Ethereum, a DOGE és a TRUMP 17 százalékot vesztett az értékéből egyetlen nap alatt.","shortLead":"A Bitcoin 8 százalékot, az Ethereum, a DOGE és a TRUMP 17 százalékot vesztett az értékéből egyetlen nap alatt.","id":"20250407_donald-trump-vam-tozsde-kriptovaluta-bitcoin-ethereum-doge-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b35d6ed0-1b49-4065-b988-b3e4711c5dd5.jpg","index":0,"item":"8bf4ce3e-bfa0-459e-84e3-264a45b74a74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_donald-trump-vam-tozsde-kriptovaluta-bitcoin-ethereum-doge-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 11:26","title":"A kriptopiacra is átcsaptak a tőzsdei pánik hullámai, féléves mélyponton a Bitcoin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48348fa-6f81-4da4-b216-d49611707b8e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Színében és tartalmában is megújul a Windows 11 leggyűlöltebb képernyője, mellyel soha, senki nem szeretne találkozni.","shortLead":"Színében és tartalmában is megújul a Windows 11 leggyűlöltebb képernyője, mellyel soha, senki nem szeretne találkozni.","id":"20250407_microsoft-windows-11-kek-halal-kepernyo-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e48348fa-6f81-4da4-b216-d49611707b8e.jpg","index":0,"item":"14a36c6c-8048-4ae1-bf35-80f04a7f2a9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_microsoft-windows-11-kek-halal-kepernyo-valtozas","timestamp":"2025. április. 07. 08:03","title":"Rá sem fog ismerni a Windows legidegesítőbb képernyőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06294c79-1092-42d5-8ad8-ed9a0865c834","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Estére egyes helyeken 0 fok alá is hűlhet a levegő.","shortLead":"Estére egyes helyeken 0 fok alá is hűlhet a levegő.","id":"20250407_idojaras-hozapor-havas-eso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06294c79-1092-42d5-8ad8-ed9a0865c834.jpg","index":0,"item":"676e10d9-389d-4ca9-8dcf-2646421162e5","keywords":null,"link":"/elet/20250407_idojaras-hozapor-havas-eso","timestamp":"2025. április. 07. 06:57","title":"Hózáporral és havas esővel köszön be a tél utolsó lehelete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25c2b2a4-ba83-4f01-8cdb-c3db6bbdc7fc","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az állami tulajdonban lévő kastély félmilliárd forintba kerül.","shortLead":"Az állami tulajdonban lévő kastély félmilliárd forintba kerül.","id":"20250407_keked-melczer-kastely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25c2b2a4-ba83-4f01-8cdb-c3db6bbdc7fc.jpg","index":0,"item":"696b593d-05c3-4f26-a6b9-7f72cddaa831","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250407_keked-melczer-kastely","timestamp":"2025. április. 07. 08:51","title":"Egy éve hirdetik, de senkinek sem kell a kékedi Melczer-kastély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3a9ab1-d138-4ec1-91e6-0a7bccbb6359","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kína lenyomná a NASA-t és a Lockheed Martin a saját Concorde-utód fejlesztésével. A Comac C949-es repülőgépe a vállalat ígérete szerint 11 ezer km-es hatótávolsággal rendelkezik majd.","shortLead":"Kína lenyomná a NASA-t és a Lockheed Martin a saját Concorde-utód fejlesztésével. A Comac C949-es repülőgépe a vállalat...","id":"20250406_kina-comac-c949-repulogep-hangsebesseg-concorde","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f3a9ab1-d138-4ec1-91e6-0a7bccbb6359.jpg","index":0,"item":"61e81e21-6c24-4dc8-8318-9a4c5bfe0c8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250406_kina-comac-c949-repulogep-hangsebesseg-concorde","timestamp":"2025. április. 06. 16:03","title":"Kína felforgatná a repülést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72262057-65a3-46cc-9ba3-ecb89b8e0ff1","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Az atléták több versenyzési – így pénzkereseti – lehetőségre vágynak, a szurkolók pedig többször szeretnék látni a legjobbakat. E két igényt elégítené ki az az új atlétikai versenysorozat, a Grand Slam Track, amelynek ötletgazdája a négyszeres olimpiai bajnok futó, Michael Johnson.","shortLead":"Az atléták több versenyzési – így pénzkereseti – lehetőségre vágynak, a szurkolók pedig többször szeretnék látni...","id":"20250406_michael-johnson-grand-slam-track-atletika-sikfutas-gatfutas-penzdij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72262057-65a3-46cc-9ba3-ecb89b8e0ff1.jpg","index":0,"item":"7de2bf29-a716-48a6-914f-babfcf842993","keywords":null,"link":"/sport/20250406_michael-johnson-grand-slam-track-atletika-sikfutas-gatfutas-penzdij","timestamp":"2025. április. 06. 07:15","title":"Több verseny, több pénz, több izgalom – így orvosolná az atlétika bajait Michael Johnson új versenysorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]