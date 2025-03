Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d6ecd486-1959-4d28-9506-4f9c0369ab64","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Duterte ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság adott ki körözést a kábítószer ellenes háborúja miatt, amely a jogvédő csoportok szerint 30 000 ember halálát okozta.","shortLead":"Duterte ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság adott ki körözést a kábítószer ellenes háborúja miatt, amely a jogvédő...","id":"20250311_Letartoztattak-Manilaban-Rodrigo-Duterte-volt-Fulop-szigeteki-elnokot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6ecd486-1959-4d28-9506-4f9c0369ab64.jpg","index":0,"item":"be402def-2c31-4bec-bfa7-6308af88c2c6","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_Letartoztattak-Manilaban-Rodrigo-Duterte-volt-Fulop-szigeteki-elnokot","timestamp":"2025. március. 11. 05:24","title":"Letartóztatták Manilában Rodrigo Duterte volt Fülöp-szigeteki elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d1f9401-290e-47a1-a797-aae31d68f78b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Krausz azt mondta, hogy a Nobel-díjjal nagy felelősség is jár.","shortLead":"Krausz azt mondta, hogy a Nobel-díjjal nagy felelősség is jár.","id":"20250311_krausz-ferenc-ukrajna-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d1f9401-290e-47a1-a797-aae31d68f78b.jpg","index":0,"item":"235482a6-cfbd-4c2a-9bd8-75fb2715dfa4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_krausz-ferenc-ukrajna-latogatas","timestamp":"2025. március. 11. 10:39","title":"A Nobel-díjas Krausz Ferenc Ukrajnába utazott, és egyetemek bunkerében tartott előadásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886800bc-b2c0-4459-8cf1-18bf3cd36d31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyúttal követeli Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter távozását.","shortLead":"Egyúttal követeli Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter távozását.","id":"20250311_magyar-peter-elelmiszer-afacsokkentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/886800bc-b2c0-4459-8cf1-18bf3cd36d31.jpg","index":0,"item":"a4654150-cf22-4444-b424-ea03b6bced37","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_magyar-peter-elelmiszer-afacsokkentes","timestamp":"2025. március. 11. 10:18","title":"Magyar Péter azonnali radikális áfacsökkentést követel az összes egészséges élelmiszernél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d3e0ae-a930-423a-8b3a-559a151b6da6","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az éppen 100 napja hivatalba lépett Európai Bizottság egyik vállalása volt, hogy rövid időn belül új javaslatot készít az EU területén jogalap nélkül tartózkodó bevándorlók „eltávolítására”. A mostani javaslat a tagállamok számára jogalapot teremt arra, hogy a kiutasított személyeket egy harmadik országban őrizzék.","shortLead":"Az éppen 100 napja hivatalba lépett Európai Bizottság egyik vállalása volt, hogy rövid időn belül új javaslatot készít...","id":"20250311_europai-bizottsag-migracio_illegalis-bevandorlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42d3e0ae-a930-423a-8b3a-559a151b6da6.jpg","index":0,"item":"23b45ced-0ee9-4c04-a6ab-4b24718b6360","keywords":null,"link":"/eurologus/20250311_europai-bizottsag-migracio_illegalis-bevandorlas","timestamp":"2025. március. 11. 16:09","title":"Az Európai Bizottság megteremti az illegális bevándorlók legális kitoloncolásának lehetőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb6a7f21-868b-4783-8cd5-421df11f89f2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A házelnök azért büntette meg a képviselőt, mert Orbán Viktor egy régi beszédét bejátszotta a parlamentben.","shortLead":"A házelnök azért büntette meg a képviselőt, mert Orbán Viktor egy régi beszédét bejátszotta a parlamentben.","id":"20250310_hadhazy-akos-kover-laszlo-orszaggyules-penzbuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb6a7f21-868b-4783-8cd5-421df11f89f2.jpg","index":0,"item":"0f28d722-9dcc-4083-8f51-f29a5cf8429f","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_hadhazy-akos-kover-laszlo-orszaggyules-penzbuntetes","timestamp":"2025. március. 10. 19:41","title":"Hadházy egy nap alatt összekalapozta a pénzt Kövér hétmilliós büntetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8fded54-e06f-474d-b9fa-c84cd27f0c89","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Elképesztő eladási visszaesés és drámai árfolyamcsökkenés: három hónap alatt 800 milliárd dollárral a felére esett a Tesla piaci értéke, csak márciusban 20 százalékos a bukás. A vagyonának nagy részét Tesla-részvényekben tartó Elon Musk tényleg kezdhet aggódni? Hiszen hiteleinek fedezetét is ezek a részvények adják.","shortLead":"Elképesztő eladási visszaesés és drámai árfolyamcsökkenés: három hónap alatt 800 milliárd dollárral a felére esett...","id":"20250312_Tesla-zosde-zuhanas-musk-nepharag-bojkott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8fded54-e06f-474d-b9fa-c84cd27f0c89.jpg","index":0,"item":"f3061f6c-4363-4ce9-88f6-fe83d46b952c","keywords":null,"link":"/360/20250312_Tesla-zosde-zuhanas-musk-nepharag-bojkott","timestamp":"2025. március. 12. 15:45","title":"Bejött a bojkott, de megállítja-e Elon Muskot a Tesla szédítő zuhanása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"velemeny.nyuzsog","description":"A magyar külügyminiszter azután szállt bele Sikorskiba, hogy Elon Musk „lekicsizte” a lengyel politikust.","shortLead":"A magyar külügyminiszter azután szállt bele Sikorskiba, hogy Elon Musk „lekicsizte” a lengyel politikust.","id":"20250311_szijjarto-peter-Radoslaw-Sikorski-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc.jpg","index":0,"item":"428f5397-746a-4ba1-88b5-8b0eb8c380b4","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20250311_szijjarto-peter-Radoslaw-Sikorski-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. március. 11. 12:34","title":"Szijjártó Péter nekiment a lengyel külügyminiszternek, szerinte ő az egyik legelvetemültebb háborúpárti politikus Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"402 felett is járt az euró.","shortLead":"402 felett is járt az euró.","id":"20250311_gyengul-a-forint-forintarfolyam-euroarfolyam-deviza-valutakereskedelem-gazdasag-forinteses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"05f2c9c4-ddd8-47a7-88bb-b78e91003d56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_gyengul-a-forint-forintarfolyam-euroarfolyam-deviza-valutakereskedelem-gazdasag-forinteses","timestamp":"2025. március. 11. 14:29","title":"Mélybe zuhant a forint, amint Orbán bejelentette az árréssapkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]