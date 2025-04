Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e1f5983c-3fd6-4d66-9986-45962b8f7ef8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria nem engedélyezte az Erzsébet híd 24 órás elfoglalását, de így is fél éjszaka kitartottak a gyülekezési jog korlátozása és a Pride betiltása ellen tüntetők Budapesten. Bár Hadházy Ákos arra kért mindenkit, maradjanak a helyszínen, a Petőfi hídról és a Szabadság hídról így is rendőröknek kellett leszorítaniuk a demonstrálókat. Dínójelmez, rendőrsorfal, trombita és az éjszaka legjobb képei a HVG fotósainak szemével.","shortLead":"A Kúria nem engedélyezte az Erzsébet híd 24 órás elfoglalását, de így is fél éjszaka kitartottak a gyülekezési jog...","id":"20250409_Hidfoglalas-galeria-20250408","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1f5983c-3fd6-4d66-9986-45962b8f7ef8.jpg","index":0,"item":"5621db89-68bd-4157-965b-946a4c4719a4","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_Hidfoglalas-galeria-20250408","timestamp":"2025. április. 09. 13:51","title":"Szabadságmenet és rendőrsorfal – képeken az éjszakai hídfoglalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd327e68-5fc7-48a5-aaa7-ba1e49c3412d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kínai külügyi szóvivő szerint a kormánya álláspontja mindig az volt, hogy az állampolgárai maradjanak távol a fegyveres konfliktusoktól.","shortLead":"A kínai külügyi szóvivő szerint a kormánya álláspontja mindig az volt, hogy az állampolgárai maradjanak távol...","id":"20250409_kinai-katonak-orosz-hadsereg-ukrajna-haboru-volodimir-zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd327e68-5fc7-48a5-aaa7-ba1e49c3412d.jpg","index":0,"item":"2953b906-0368-405f-887d-1533d1087420","keywords":null,"link":"/vilag/20250409_kinai-katonak-orosz-hadsereg-ukrajna-haboru-volodimir-zelenszkij","timestamp":"2025. április. 09. 15:59","title":"Tárgyalni kezdett Peking és Kijev az állítólag az oroszok oldalán harcoló, elfogott kínai katonákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e2c1fa-f927-4057-bf72-fc44fc2d7ded","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kiszűrheti a vízből a veszélyes nehézfémeket a tealevél, így aki teázik, kevesebbet vihet be a szervezetébe ezekből – mutat rá egy friss kutatás.","shortLead":"Kiszűrheti a vízből a veszélyes nehézfémeket a tealevél, így aki teázik, kevesebbet vihet be a szervezetébe ezekből –...","id":"20250409_teafogyasztas-tealevelek-nehezfemek-olom-kadmium-kiszurese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17e2c1fa-f927-4057-bf72-fc44fc2d7ded.jpg","index":0,"item":"afd9330d-88dd-4c70-ae1c-6a68ed79b67f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_teafogyasztas-tealevelek-nehezfemek-olom-kadmium-kiszurese","timestamp":"2025. április. 09. 19:03","title":"Szokott teázni? Kiderült róla valami, és ez nagyon fontos az egészsége szempontjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769e4070-a16e-4ac6-bc09-2038ab6c708a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A republikánusok képviselőházi bizottsága előtt beszélő Trump egy óvatlan elszólással a vámpolitikáját úgy jellemezte, hogy háború a világ ellen, majd gyorsan visszakozott, és kijelentette, hogy egyáltalán nincs szó semmiféle háborúról.","shortLead":"A republikánusok képviselőházi bizottsága előtt beszélő Trump egy óvatlan elszólással a vámpolitikáját úgy jellemezte...","id":"20250409_trump-seggnyalas-vamhaboru-gunyolodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/769e4070-a16e-4ac6-bc09-2038ab6c708a.jpg","index":0,"item":"c903f166-da29-48a9-a143-155c997ca46a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_trump-seggnyalas-vamhaboru-gunyolodas","timestamp":"2025. április. 09. 11:53","title":"Trump: Hívogatnak az országok, hogy kinyalják a seggemet egy alkuért cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a05e97-d98f-4bfc-87bd-f358b80e9d44","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Felére csökkent az ingatlanok drágulása havi szinten országosan és Budapesten is. Van azonban, ahol még mindig 10 százalék feletti az érték.","shortLead":"Felére csökkent az ingatlanok drágulása havi szinten országosan és Budapesten is. Van azonban, ahol még mindig 10...","id":"20250409_ingatlan-dragulas-lakaspiac-negyzetmeterar-ingatlancom-lakasar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2a05e97-d98f-4bfc-87bd-f358b80e9d44.jpg","index":0,"item":"e9529e75-c463-49d8-852e-e5504a6f3d4b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250409_ingatlan-dragulas-lakaspiac-negyzetmeterar-ingatlancom-lakasar","timestamp":"2025. április. 09. 14:42","title":"Lassul a lakások drágulása, de pezsgőt azért ne bontsunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A hétfő reggeli -6, -8 fokos hőmérsékletek országszerte jelentős károkat okoztak a virágzó gyümölcsösökben, különösen az északi és északkeleti térségekben. A károk a korán virágzó kajsziban és mandulában szinte teljes körűek, de az őszibarack, a meggy, a cseresznye és a szilva is jelentős károsodást szenvedhetett.","shortLead":"A hétfő reggeli -6, -8 fokos hőmérsékletek országszerte jelentős károkat okoztak a virágzó gyümölcsösökben, különösen...","id":"20250408_Orszagos-fagykar-sujtja-a-gyumolcsosoket-sarkvideki-legtomeg-okozott-komoly-vesztesegeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1.jpg","index":0,"item":"63ca41ba-3463-4b1c-a63b-c2c4deed0d82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_Orszagos-fagykar-sujtja-a-gyumolcsosoket-sarkvideki-legtomeg-okozott-komoly-vesztesegeket","timestamp":"2025. április. 08. 20:33","title":"Országszerte fagykár sújtja a gyümölcsösöket, több területen brutális a veszteség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5ecf3cc-5d3f-459e-a701-d61920a06d00","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Brit Filmintézet fesztiválján, Londonban lehet majd látni az 1977-es filmtörténeti kuriózumot. ","shortLead":"A Brit Filmintézet fesztiválján, Londonban lehet majd látni az 1977-es filmtörténeti kuriózumot. ","id":"20250410_Star-Wars-film-eredeti-valtozat-mozi-vetites-London","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5ecf3cc-5d3f-459e-a701-d61920a06d00.jpg","index":0,"item":"73f9f50c-bfdb-4f14-89b4-c34f1df20ce3","keywords":null,"link":"/elet/20250410_Star-Wars-film-eredeti-valtozat-mozi-vetites-London","timestamp":"2025. április. 10. 14:57","title":"Újra az eredeti változatában vetítik a Csillagok háborúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1420042b-82f3-451e-9729-36a099faae2c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Nemzetgazdasági Minisztérium javaslatának megfelelően az OTP Bank, az MBH Bank és a K&H Bank is önkéntes árkorlátozási vállalást tesz.","shortLead":"A Nemzetgazdasági Minisztérium javaslatának megfelelően az OTP Bank, az MBH Bank és a K&H Bank is önkéntes...","id":"20250408_Az-OTP-az-MBH-es-a-KH-Bank-is-elhalasztja-a-szamlavezetesi-dijak-inflacios-emeleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1420042b-82f3-451e-9729-36a099faae2c.jpg","index":0,"item":"002ff539-20d6-4a4f-852e-8ca5ad4a955e","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_Az-OTP-az-MBH-es-a-KH-Bank-is-elhalasztja-a-szamlavezetesi-dijak-inflacios-emeleset","timestamp":"2025. április. 08. 21:41","title":"Az OTP, az MBH, a CIB és a K&H Bank is elhalasztja a számlavezetési díjak inflációs emelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]