Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8dd203fa-5630-4189-a286-c68435e8fbe7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nehéz észrevétlennek maradni egy ilyen autóval. ","shortLead":"Nehéz észrevétlennek maradni egy ilyen autóval. ","id":"20250410_Lopott-BMW-csucsmodellt-foglaltak-le-a-hataron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dd203fa-5630-4189-a286-c68435e8fbe7.jpg","index":0,"item":"07ef0f29-7cdf-4f49-b073-5f5efac6d277","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_Lopott-BMW-csucsmodellt-foglaltak-le-a-hataron","timestamp":"2025. április. 10. 10:27","title":"Lopott BMW csúcsmodellt foglaltak le a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A miniszter egy olyan döntést emlegetett, amit a magyar ellenszavazat ellenére elfogadott az EU, és nem is a szerdán felfüggesztett vámokra vonatkozik.","shortLead":"A miniszter egy olyan döntést emlegetett, amit a magyar ellenszavazat ellenére elfogadott az EU, és nem is a szerdán...","id":"20250410_szijjarto-peter-vam-eu-szavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc.jpg","index":0,"item":"16150e93-ba60-4015-b0df-712ce6428720","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_szijjarto-peter-vam-eu-szavazas","timestamp":"2025. április. 10. 10:50","title":"Szijjártó azt vonta le az amerikai vámok felfüggesztéséből, hogy „ismét igazunk volt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d1fe86-c854-42ba-ab9d-08934b0dfba8","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Akarva-akaratlanul korszakhatárt jelöl ki Donald Trump amerikai elnök azzal, hogy sorra égeti fel a globális rend többé-kevésbé konszenzuson alapuló intézményeit. A tőzsdék ugyan kimászhatnak „a felszabadítás napjának” sokkjából, de a bizalom szó jó időre eltűnik a gazdasági szereplők szótárából. De mik lesznek ennek a következményei?","shortLead":"Akarva-akaratlanul korszakhatárt jelöl ki Donald Trump amerikai elnök azzal, hogy sorra égeti fel a globális rend...","id":"20250410_hvg-trump-vamhaboruja-orban-szijjarto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38d1fe86-c854-42ba-ab9d-08934b0dfba8.jpg","index":0,"item":"aff8c349-c274-4183-a1d5-cad6a53e3c42","keywords":null,"link":"/360/20250410_hvg-trump-vamhaboruja-orban-szijjarto","timestamp":"2025. április. 10. 14:18","title":"Ez az igazi baj Trump vámőrületével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2f7d77-15f0-47fb-87e5-50ec341fa7a9","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Elindult a HVG Állásbörze második napja. 17 óráig több mint 1000 állásajánlattal várják neves munkaadók az álláskeresőket a budai Dr. Koltai Jenő Sportközpontban. A párhuzamosan futó online állásbörze péntek estig tart a hvgallasborze.hu oldalon. Siess, mert a munkaadókkal már csak ma találkozhatsz személyesen. Előadást tart az AI használatáról Schumacher Vanda színész, tartalomgyártó, szó lesz a siker receptjéről fiatalon, és a változások kezeléséről is. Most még elérhetők olyan személyre szabott tanácsadások is, amelyek új álláshoz segíthetnek. ","shortLead":"Elindult a HVG Állásbörze második napja. 17 óráig több mint 1000 állásajánlattal várják neves munkaadók...","id":"20250410_HVG-Allasborze","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba2f7d77-15f0-47fb-87e5-50ec341fa7a9.jpg","index":0,"item":"6e09e10b-4c7f-49c1-b57b-ce0022982405","keywords":null,"link":"/kkv/20250410_HVG-Allasborze","timestamp":"2025. április. 10. 10:00","title":"Ma még megtalálhatod álmaid állását személyesen ─ megy az állásbörze második napja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4449a187-c1af-4b04-b320-63d31c15f2d7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az viszont nem derül ki, hogy szerintük miben hazudott Hadházy Ákos.","shortLead":"Az viszont nem derül ki, hogy szerintük miben hazudott Hadházy Ákos.","id":"20250410_valasz-kormany-rogan-barbara-luxuscikk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4449a187-c1af-4b04-b320-63d31c15f2d7.jpg","index":0,"item":"a1286543-3ec6-4802-888e-5f2d7e7f13cc","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_valasz-kormany-rogan-barbara-luxuscikk","timestamp":"2025. április. 10. 14:39","title":"Az ellenzéket hazugozó közleménnyel reagált a kormány, amikor azt kérdeztük, hogyan kerültek Rogán Barbarához méregdrága luxuscikkek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39645a82-41be-4bc4-9f28-8f0c698d0d73","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Visszatérnek majd régi sportágak és debütálnak, újak, ahogy több versenyszám is lesz, például bővül az 50 méteres úszások listája is.","shortLead":"Visszatérnek majd régi sportágak és debütálnak, újak, ahogy több versenyszám is lesz, például bővül az 50 méteres...","id":"20250409_Minden-eddiginel-tobb-ermet-fognak-osztani-a-Los-Angeles-i-olimpian","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39645a82-41be-4bc4-9f28-8f0c698d0d73.jpg","index":0,"item":"2be2af56-93a2-4670-9c60-41d2aebedf1b","keywords":null,"link":"/sport/20250409_Minden-eddiginel-tobb-ermet-fognak-osztani-a-Los-Angeles-i-olimpian","timestamp":"2025. április. 09. 21:32","title":"Minden eddiginél több érmet fognak osztani a Los Angeles-i olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e2c1fa-f927-4057-bf72-fc44fc2d7ded","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kiszűrheti a vízből a veszélyes nehézfémeket a tealevél, így aki teázik, kevesebbet vihet be a szervezetébe ezekből – mutat rá egy friss kutatás.","shortLead":"Kiszűrheti a vízből a veszélyes nehézfémeket a tealevél, így aki teázik, kevesebbet vihet be a szervezetébe ezekből –...","id":"20250409_teafogyasztas-tealevelek-nehezfemek-olom-kadmium-kiszurese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17e2c1fa-f927-4057-bf72-fc44fc2d7ded.jpg","index":0,"item":"afd9330d-88dd-4c70-ae1c-6a68ed79b67f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_teafogyasztas-tealevelek-nehezfemek-olom-kadmium-kiszurese","timestamp":"2025. április. 09. 19:03","title":"Szokott teázni? Kiderült róla valami, és ez nagyon fontos az egészsége szempontjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c09375-f8bc-4b01-9494-c53e6c788719","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az orosz hirdetések magas fizetéssel, belépési bónusszal és macsó szöveggel csábítanák a kínaiakat a hadseregbe. ","shortLead":"Az orosz hirdetések magas fizetéssel, belépési bónusszal és macsó szöveggel csábítanák a kínaiakat a hadseregbe. ","id":"20250410_orosz-video-toborzas-kina-hadsereg-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5c09375-f8bc-4b01-9494-c53e6c788719.jpg","index":0,"item":"75ecbab8-90ab-4876-9058-4fe23e1bc881","keywords":null,"link":"/vilag/20250410_orosz-video-toborzas-kina-hadsereg-ukrajna","timestamp":"2025. április. 10. 16:26","title":"„Meg akarod mutatni, milyen erős vagy?” – Az oroszok videókon toboroznak kínaiakat a hadseregükbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]