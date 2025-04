Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"800d2d7c-88b0-4aeb-bf2a-7575b29cc56d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatóját azután kérdezte a Qubit, hogy Gulyás Gergely arról beszélt a kormányinfón: laboratóriumi információ alapján lehetséges, hogy a száj- és körömfájás mesterségesen, egy kémcsőben jött létre. ","shortLead":"A Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatóját azután kérdezte a Qubit, hogy Gulyás Gergely...","id":"20250410_kemenesi-gabor-szaj-es-koromfajas-mesterseges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/800d2d7c-88b0-4aeb-bf2a-7575b29cc56d.jpg","index":0,"item":"682f144c-c234-4a73-b80b-334813751b50","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_kemenesi-gabor-szaj-es-koromfajas-mesterseges","timestamp":"2025. április. 10. 16:01","title":"Kemenesi Gábor szerint szinte kizárt, hogy kémcsőben rakták össze a Magyarországon terjedő száj- és körömfájásvírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, egyelőre elhárult az extravám veszélye.","shortLead":"Úgy tűnik, egyelőre elhárult az extravám veszélye.","id":"20250409_Durvan-erosodik-a-forint-Trump-bejelentese-utan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"cea5ea19-2515-40dd-b603-8c098c6b3948","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_Durvan-erosodik-a-forint-Trump-bejelentese-utan-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 20:07","title":"Durván erősödik a forint Trump bejelentése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65dbba5-1a47-4c9e-ba53-2aa7a093aa56","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Szerdán 10 órakor elindult és csütörtök 17 óráig tart a legnagyobb élő állásbörze. Több mint 1000 minőségi állás, ingyenes tanácsadás CV írástól állásinterjúig, inspiráló előadások és nyereményjátékok várják az álláskeresőket a budapesti Dr. Koltai Jenő Sportközpontban. Az ezzel párhuzamosan indult online állásbörze péntek estig tart a hvgallasborze.hu oldalon. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Íme egy kis ízelítő az első nap programjából. ","shortLead":"Szerdán 10 órakor elindult és csütörtök 17 óráig tart a legnagyobb élő állásbörze. Több mint 1000 minőségi állás...","id":"20250409_Elindult-a-HVG-Allasborze-mar-varnak-a-munkaadok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a65dbba5-1a47-4c9e-ba53-2aa7a093aa56.jpg","index":0,"item":"e28f0d11-b55f-448c-af93-d3bb8fd7b68a","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_Elindult-a-HVG-Allasborze-mar-varnak-a-munkaadok","timestamp":"2025. április. 09. 10:00","title":"Elindult a HVG Állásbörze, már várnak a munkaadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"640fc7e9-a45e-4987-af01-2075ab0e5d63","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Öt új traffipax figyeli majd a gyorshajtásokat. ","shortLead":"Öt új traffipax figyeli majd a gyorshajtásokat. ","id":"20250409_sebessegmero-kamerakat-telepitenek-Budapesten-helyszinek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/640fc7e9-a45e-4987-af01-2075ab0e5d63.jpg","index":0,"item":"7edfb46f-1323-43a6-ace4-f682f47715ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_sebessegmero-kamerakat-telepitenek-Budapesten-helyszinek","timestamp":"2025. április. 09. 13:41","title":"Újabb sebességmérő kamerákat telepítenek Budapesten – itt vannak a helyszínek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ez persze nem jelenti, hogy a banki díjak nem fognak emelkedni, a pénzintézet mindössze azt vállalta, hogy nem az inflációnak megfelelő mértékben fogja emelni ezeket.","shortLead":"Ez persze nem jelenti, hogy a banki díjak nem fognak emelkedni, a pénzintézet mindössze azt vállalta, hogy nem...","id":"20250409_erste-dijak-emeles-onkentes-korlatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41.jpg","index":0,"item":"fd86b9a0-b6da-4748-8bf0-f874f3aee1d2","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_erste-dijak-emeles-onkentes-korlatozas","timestamp":"2025. április. 09. 12:28","title":"Miután Nagy Márton belengette az ársapkát, az Erste, a Raiffeisen és az UniCredit is önkéntes díjemelési korlátozást jelentett be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e2fb91-8dd5-4480-b45a-3bd7d5381eb1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"III. Károly és felesége, Kamilla magánaudiencián járt a tüdőgyulladásból lábadozó katolikus egyházfőnél.","shortLead":"III. Károly és felesége, Kamilla magánaudiencián járt a tüdőgyulladásból lábadozó katolikus egyházfőnél.","id":"20250410_vatikan-ferenc-papa-III-karoly-kamilla-kiralyne-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61e2fb91-8dd5-4480-b45a-3bd7d5381eb1.jpg","index":0,"item":"5b6730d1-0195-4940-a79f-d5da3734034e","keywords":null,"link":"/elet/20250410_vatikan-ferenc-papa-III-karoly-kamilla-kiralyne-latogatas","timestamp":"2025. április. 10. 11:01","title":"Meglátogatta Ferenc pápát a brit királyi pár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d608cc1c-7712-4f1e-9d5c-2606c4dff93c","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Milák Kristóf idén is nyert a számában. ","shortLead":"Milák Kristóf idén is nyert a számában. ","id":"20250410_Uszo-ob-Kos-Hubert-es-Rasovszky-Kristof-is-orszagos-csucsot-uszott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d608cc1c-7712-4f1e-9d5c-2606c4dff93c.jpg","index":0,"item":"9ebcaa64-5a5a-4bc1-a5d6-451be60c987b","keywords":null,"link":"/sport/20250410_Uszo-ob-Kos-Hubert-es-Rasovszky-Kristof-is-orszagos-csucsot-uszott","timestamp":"2025. április. 10. 20:34","title":"Úszó ob: Kós Hubert és Rasovszky Kristóf is országos csúcsot úszott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"De egy, csütörtök este megjelent kormányrendelet még csak előzetes szabályokat tartalmaz.","shortLead":"De egy, csütörtök este megjelent kormányrendelet még csak előzetes szabályokat tartalmaz.","id":"20250411_A-kormany-azt-igeri-hogy-majd-kartalanitja-a-szaj-es-koromfajas-jarvany-miatt-kart-szenvedett-gazdakat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6.jpg","index":0,"item":"9e980756-2a18-471a-b71d-98eb5554a10c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250411_A-kormany-azt-igeri-hogy-majd-kartalanitja-a-szaj-es-koromfajas-jarvany-miatt-kart-szenvedett-gazdakat","timestamp":"2025. április. 11. 06:08","title":"A kormány azt ígéri, hogy majd kártalanítja a száj és körömfájás járvány miatt kárt szenvedett gazdákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]