[{"available":true,"c_guid":"06314dc3-06eb-4366-b751-77cc417c1d36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi tizenegyszer hazudott a segélyhívó központnak. ","shortLead":"A férfi tizenegyszer hazudott a segélyhívó központnak. ","id":"20250411_segelyhivo-segitsegkeres-vad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06314dc3-06eb-4366-b751-77cc417c1d36.jpg","index":0,"item":"9770765d-946d-4820-a1d5-b8f6662d2e0d","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_segelyhivo-segitsegkeres-vad","timestamp":"2025. április. 11. 12:24","title":"Italfutárként és taxisként is használta volna a rendőröket, börtönbe is kerülhet egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"788bf6f1-e0e2-4e1a-954b-e44aaaabc31f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Támaszpontokat azonban nem fognak építeni egy friss megállapodás szerint.","shortLead":"Támaszpontokat azonban nem fognak építeni egy friss megállapodás szerint.","id":"20250411_Panama-engedelyezi-az-amerikai-csapatok-telepiteset-a-csatorna-kozeleben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/788bf6f1-e0e2-4e1a-954b-e44aaaabc31f.jpg","index":0,"item":"d90ff520-4446-4b70-81ba-1d595a0fcf4f","keywords":null,"link":"/vilag/20250411_Panama-engedelyezi-az-amerikai-csapatok-telepiteset-a-csatorna-kozeleben","timestamp":"2025. április. 11. 07:14","title":"Panama engedélyezi az amerikai csapatok telepítését a csatorna közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01bc8686-ace1-4e4b-b1cf-90eb353a1131","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hírek szerint mindössze félszáz darab készül majd belőle. ","shortLead":"A hírek szerint mindössze félszáz darab készül majd belőle. ","id":"20250411_A-Nurburgringen-bukkant-fel-a-BMW-kulonleges-ujondsaga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01bc8686-ace1-4e4b-b1cf-90eb353a1131.jpg","index":0,"item":"77f777ab-18a1-40f6-a6b3-6c001307785e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250411_A-Nurburgringen-bukkant-fel-a-BMW-kulonleges-ujondsaga","timestamp":"2025. április. 11. 08:11","title":"A Nürburgringen bukkant fel a BMW különleges újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111dad6e-6bef-49cc-ab37-89e081dd6b41","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Kiutasítás, három hónapnál is hosszabb fogvatartás fenyegeti azokat az európai uniós állampolgárokat, akik megszegik a beutazásra vagy ott-tartózkodásra vonatkozó szabályokat az Egyesült Államokban. Vagy egyszerűen valamiért nem szimpatikusak a határőrnek.","shortLead":"Kiutasítás, három hónapnál is hosszabb fogvatartás fenyegeti azokat az európai uniós állampolgárokat, akik megszegik...","id":"20250412_usa-utazas-vizum-esta-kiutasitas-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/111dad6e-6bef-49cc-ab37-89e081dd6b41.jpg","index":0,"item":"e8355bf4-e7ba-41e9-babc-c6643c3aa21e","keywords":null,"link":"/360/20250412_usa-utazas-vizum-esta-kiutasitas-trump","timestamp":"2025. április. 12. 07:00","title":"Rémálommá válhat az Egyesült Államokba az utazás, ha nem készülünk fel rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b906dac-d1b3-4153-aeae-cf70ac238b07","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Miért nem adtak ki egy albán férfit, akit a magyarok azzal vádolnak, szélsőjobbosokat vert össze?","shortLead":"Miért nem adtak ki egy albán férfit, akit a magyarok azzal vádolnak, szélsőjobbosokat vert össze?","id":"20250411_Le-Monde-lapszemle-antifa-kiadatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b906dac-d1b3-4153-aeae-cf70ac238b07.jpg","index":0,"item":"349e2e55-073d-4aa4-afff-568fac2ed51a","keywords":null,"link":"/360/20250411_Le-Monde-lapszemle-antifa-kiadatas","timestamp":"2025. április. 11. 07:30","title":"Le Monde: Szegénységi bizonyítvány a magyar igazságszolgáltatásnak Franciaországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3803c76-dbe9-48b1-9f6b-6791c462dc44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Buzdító videóüzenetben állt ki Aleksandar Vucsics szerb elnök és az őt támogatók mellett a magyar miniszterelnök. Azt mondta: „Nem vagytok egyedül (…) a szerb hazafiak számíthatnak a magyar hazafiakra”.","shortLead":"Buzdító videóüzenetben állt ki Aleksandar Vucsics szerb elnök és az őt támogatók mellett a magyar miniszterelnök. Azt...","id":"20250411_orban-viktor-tamogato-uzenet-szerbia-alekszandar-vucic","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3803c76-dbe9-48b1-9f6b-6791c462dc44.jpg","index":0,"item":"1ac177c2-d651-42b9-a4d8-965fd7f45052","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_orban-viktor-tamogato-uzenet-szerbia-alekszandar-vucic","timestamp":"2025. április. 11. 13:06","title":"Orbán Viktor a Vucsics-párti belgrádi tüntetőket buzdítja videójában: „A ti harcotok a mi harcunk is. Éljen Vucsics elnök, éljen Szerbia!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trumptól elfordultak hívei a Wall Streeten, mert elúsztak az ő befektetéseik is, és a republikánus politikusok közt is nő az elégedetlenség. Az amerikai elnök a recesszió felé tolja a világot, de még meg lehet állítani. Trump meghajlik a piacok ereje előtt, de a Kínával megvívandó kereskedelmi háború nagy károkkal fenyeget. Nem ártana, ha lenne valami stratégiája, ha tényleg jobb belátásra akarja rábírni Kínát. Németországnak végre lesz új kormánya, de kénytelen azonnal válságüzemmódba kapcsolni. Témák és vélemények a világlapokból.","shortLead":"Trumptól elfordultak hívei a Wall Streeten, mert elúsztak az ő befektetéseik is, és a republikánus politikusok közt is...","id":"20250411_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"30fede69-681e-4176-91d1-e5db8769f985","keywords":null,"link":"/360/20250411_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 11. 10:30","title":"Neue Zürcher Zeitung-kommentár: Trump úgy játszik a világgazdasággal, mint Chaplin a földgömbbel A diktátorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57835cfa-8147-4d85-9bcb-0880b7809ddd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előrejelzések szerint estére jobb lesz a helyzet. ","shortLead":"Az előrejelzések szerint estére jobb lesz a helyzet. ","id":"20250411_idojaras-figyelmeztetes-szel-tavasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57835cfa-8147-4d85-9bcb-0880b7809ddd.jpg","index":0,"item":"78aa9aa9-bf91-4f40-909f-9b100fa3df4d","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_idojaras-figyelmeztetes-szel-tavasz","timestamp":"2025. április. 11. 08:55","title":"Nyolc megyére adtak ki első fokú figyelmeztetést az erős szél miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]