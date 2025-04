Időtlen idők óta keresi az emberiség a tökéletes receptet arra, hogyan lehetne leküzdeni a szúnyogokat, melyek amellett, hogy bosszantóak, még veszélyesek is. Sok más mellett például a malária terjesztése is a számlájukra írható.

A szúnyogok elleni védekezésben nemrég magyar kutatók is áttörést értek el, de a Liverpool School of Tropical Medicine szakemberei is kutatják a területet – és fedeztek fel valami igazán érdekeset. Rájöttek ugyanis, hogy a nitisinone nevű gyógyszert szedő emberek vére mérgező a szúnyogok számára; azok az egyedek, melyek fogyasztottak ilyen vért, 12 órán belül mind elpusztultak.

A kutatók olyan emberekkel végezték el a vizsgálatokat, akik már eleve szedték a készítményt valamilyen ritka genetikai betegség miatt. Ez már önmagában is egy merőben új eszközzé teheti a gyógyszert a malária elleni küzdelemben, noha a koncepció maga nem újszerű: korábban már az ivermectint is használták, hogy hasonló, szúnyogellenes hatást érjenek el.

A mostani, a Science Translational Medicine folyóiratban publikált kutatás mögött álló tudósok szerint azonban van egy erős előnye a nitisinone-nak: gyorsabban hat, tovább marad a véráramban, és az idegrendszert sem célozza. Így más rovarokra vélhetően nincs hatással, összegez a BGR.

A kutatók úgy vélik, ez egy újabb ígéretes módszere a malária elleni küzdelemnek. Mivel a gyógyszert már korábban jóváhagyták emberi alkalmazásra, kevesebb lehet az akadály a szélesebb körű tesztelés előtt. Vannak persze kérdőjelek is, például az ökológiai hatások terén, de az is elképzelhető, hogy a szúnyogok idővel alkalmazkodnak az ilyen vérhez. Arról nem is beszélve, hogy a gyógyszer túladagolása is komoly kockázatot rejthet magában.

