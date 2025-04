Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: ősállatok és a gázai háború.","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250411_Cumisuvegbol-etetett-oriasfarkas-Elvitelre-Netanjahu-podcast-gazai-haboru-Izrael","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"dd2de66c-889c-481c-8fa0-c6438fd70307","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_Cumisuvegbol-etetett-oriasfarkas-Elvitelre-Netanjahu-podcast-gazai-haboru-Izrael","timestamp":"2025. április. 13. 06:00","title":"Cumisüvegből etetett óriásfarkas │ Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f47b2bdb-7148-4ab3-a34c-1a7b84a3935f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem földi célpontokra, hanem műholdakra irányítanák a fegyvereket, de az eszközök megsemmisítésével kaotikus helyzetet teremtenének a földön.","shortLead":"Nem földi célpontokra, hanem műholdakra irányítanák a fegyvereket, de az eszközök megsemmisítésével kaotikus helyzetet...","id":"20250412_Aggasztja-a-NATO-t-hogy-Oroszorszag-atomfegyvert-telepithet-a-vilagurbe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f47b2bdb-7148-4ab3-a34c-1a7b84a3935f.jpg","index":0,"item":"eabc2116-4a3f-4999-8521-01e0f93e0ed2","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Aggasztja-a-NATO-t-hogy-Oroszorszag-atomfegyvert-telepithet-a-vilagurbe","timestamp":"2025. április. 12. 13:44","title":"Oroszország atomfegyvert telepítene a világűrbe a NATO szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cded7bb-16a4-4ce7-8a71-468fd9c456d7","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Mi történik, amikor valaki egyre mélyebbre merül az összeesküvés-elméletek világában? A tévhittölcsér szinte észrevétlenül zárul össze az ember körül – de van-e belőle kiút? Szerkesztett részlet Dan Ariely Tévhit című könyvéből.","shortLead":"Mi történik, amikor valaki egyre mélyebbre merül az összeesküvés-elméletek világában? A tévhittölcsér szinte...","id":"20250413_Hogyan-nyel-be-valakit-a-tevhittolcser-Van-e-kiut-belole","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cded7bb-16a4-4ce7-8a71-468fd9c456d7.jpg","index":0,"item":"4cfb2659-863d-41ff-9d35-c673b19ca32e","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250413_Hogyan-nyel-be-valakit-a-tevhittolcser-Van-e-kiut-belole","timestamp":"2025. április. 13. 19:15","title":"Hogyan süllyed el valaki a tévhittölcsérben? Van-e kiút belőle?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9302ca-e4ce-4849-853f-c9c879ad7954","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt eredményt hirdetett a Nemzet hangja elnevezésű, Magyar Péter országjárásával egybekötött három hetes szavazásán. Összesen 13 kérdésben kérték ki az emberek véleményét, és a legtöbbnél elsöprő arányban voltak az igenek.","shortLead":"A Tisza Párt eredményt hirdetett a Nemzet hangja elnevezésű, Magyar Péter országjárásával egybekötött három hetes...","id":"20250413_Itt-a-Nemzet-hangja-szavazas-reszletes-eredmenye-a-kerdesek-tobbsegenel-90-szazalek-felett-az-igenek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a9302ca-e4ce-4849-853f-c9c879ad7954.jpg","index":0,"item":"6737cacb-7c6a-4918-8867-f5e5797e3828","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_Itt-a-Nemzet-hangja-szavazas-reszletes-eredmenye-a-kerdesek-tobbsegenel-90-szazalek-felett-az-igenek-ebx","timestamp":"2025. április. 13. 19:43","title":"Itt a Nemzet hangja szavazás részletes eredménye, a kérdések többségénél 90 százalék felett az igenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa3dc7a-ac77-44bc-be6d-12c4709999b2","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Miközben országa zuhanórepülésbe kezdett, Donald Trump legutóbbi hétvégéje Floridában nem csak golfozásról, de pénzszerzésről is szólt. A republikánusok közül is egyre többen kérdezik: meddig lehet még büntetlenül összemosni az állami és magánérdeket, és vajon hol húzódik az amerikai demokrácia tűréshatára?","shortLead":"Miközben országa zuhanórepülésbe kezdett, Donald Trump legutóbbi hétvégéje Floridában nem csak golfozásról, de...","id":"20250413_Trump-aranybanyanak-nezi-az-elnoki-hivatalt-az-amerikai-elnok-kavar-es-lop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afa3dc7a-ac77-44bc-be6d-12c4709999b2.jpg","index":0,"item":"1331011d-5ff9-4252-b754-f32ca87a30a4","keywords":null,"link":"/360/20250413_Trump-aranybanyanak-nezi-az-elnoki-hivatalt-az-amerikai-elnok-kavar-es-lop","timestamp":"2025. április. 13. 14:30","title":"Donald Trump, az USA nevű cég CEO-ja aranybányának nézi az elnöki hivatalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3718a0d-074e-42a2-a437-4bcda45d1a35","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai Frontier nevű szuperszámítógép 1,5 óra alatt végezte el azt a számítást, amit korábban több mint 38 óra alatt sikerült. Az eredményből mindenki profitálhat.","shortLead":"Az amerikai Frontier nevű szuperszámítógép 1,5 óra alatt végezte el azt a számítást, amit korábban több mint 38 óra...","id":"20250413_frontier-szuperszamitogep-szimulacio-szamitasi-teljesitmeny-gyorsasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3718a0d-074e-42a2-a437-4bcda45d1a35.jpg","index":0,"item":"35e45e49-cc84-4d5c-854b-7a61e7e5c96e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250413_frontier-szuperszamitogep-szimulacio-szamitasi-teljesitmeny-gyorsasag","timestamp":"2025. április. 13. 16:03","title":"96%-kal gyorsabb lett a számítógép, ami 1,5 óra alatt elvégzi, amit korábban 38 óra alatt sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6223a81e-ee4c-40ec-932e-dd6bad1d53a4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kínával szemben is. ","shortLead":"Kínával szemben is. ","id":"20250412_Trump-hirtelen-visszavonta-a-telefonokra-chipekre-es-szamitogepekre-vonatkozo-vamokat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6223a81e-ee4c-40ec-932e-dd6bad1d53a4.jpg","index":0,"item":"102bbb6c-bbfb-40e1-91a8-e46d86ef46a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250412_Trump-hirtelen-visszavonta-a-telefonokra-chipekre-es-szamitogepekre-vonatkozo-vamokat-ebx","timestamp":"2025. április. 12. 16:47","title":"Trump hirtelen visszavonta a telefonokra, chipekre és számítógépekre vonatkozó vámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb784530-2ee2-47df-88f1-6b7a06cb4736","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az USA éppen most számolja fel a jó hírét, és nagy a veszélye annak, hogy ha mindenki rossz irányba megy, abból igen komoly krízis lehet – állapította meg Clemens Fuest tekintélyes német közgazdász.","shortLead":"Az USA éppen most számolja fel a jó hírét, és nagy a veszélye annak, hogy ha mindenki rossz irányba megy, abból igen...","id":"20250413_IFO-fonok-Sajnos-nem-lehet-kizarni-a-vilaggazdasagi-valsag-lehetoseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb784530-2ee2-47df-88f1-6b7a06cb4736.jpg","index":0,"item":"c2aa8156-6ff1-42cd-ad6e-24bacf06cdb4","keywords":null,"link":"/360/20250413_IFO-fonok-Sajnos-nem-lehet-kizarni-a-vilaggazdasagi-valsag-lehetoseget","timestamp":"2025. április. 13. 11:58","title":"IFO-főnök: Sajnos nem lehet kizárni a világgazdasági válság lehetőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]