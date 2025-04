Miközben az androidos gyártók már hosszú évek óta jelen vannak a piacon a hajlítható kijelzős okostelefonjaikkal, továbbra sem tudni, hogy az Apple mikor áll elő a saját fejlesztésével. A legutolsó információk szerint erre leghamarabb 2026-ban kerülhet sor, hivatalos forrásból azonban még senki sem erősítette meg ezt – és persze nem is cáfolta.

Az viszont jel lehet, hogy egyre több részlet szivárog ki az Apple fejlesztéséről. Ilyen például az, hogy a mobil csuklópántja folyékony fémből készülhet, a kijelzője pedig nemcsak hajlítható, de öngyógyító is lehet. A BGR most azt írja, a kínai közösségi oldalon, a Weibón most újabb információk láttak napvilágot a mobilról, ami szintén a kijelzőhöz kapcsolódik.

A Digital Chat Station nevű szivárogtató szerint a külső kijelző 5,49 colos lesz, és 2088×1422 pixeles felbontással lehet majd számolni, a belső panel pedig kinyitva 7,76 colos lesz, és 2713×1920-as felbontásban jeleníti majd meg a tartalmakat. Ami pedig talán ennél is fontosabb, hogy a mobilba kijelző alá tett szelfikamerát pakolhat az Apple.

Olyan anyag kerülhet az Apple összehajtható iPhone-jába, amilyen még sosem volt ilyesmiben Még csak találgatások vannak arról, hogy mikor jelenik meg, de az már bizonyosnak tűnik, hogy lesz összehajtható telefonja az Apple-nek is. A közelmúltban két, egymástól független kiszivárogtatás is arról szólt, hogy egészen különleges anyagból fog készülni az eszköz csuklópántja.

Korábban ugyanez a szivárogtató arról számolt be, hogy a készülék kijelző alá tett FaceID-t használ majd az arcalapú azonosításhoz. Ez azért is elképzelhető, mert más forrásokból is arról lehet hallani, hogy a jövőben ilyen technológiát vezetne be az Apple – írja a BGR. Ezt már az iPhone 17 Próba is betette volna a vállalat, ám állítólag gyártási nehézségekbe ütközött a cég, ezért egy évvel elhalasztotta az indulást. Ha ez valóban így van, és az Apple 2026-ban mutatja majd be a hajlítható kijelzős iPhone-t, akkor nem lenne nagy merészség azt állítani, hogy ezzel a technológiával ott (is) találkozhatnak majd a felhasználók.

Ennek kissé ellentmond, hogy az Apple ügyeiben mindig jól informált Ming-Chi Kuo szerint az Apple újra bevezetné a Touch ID-t, így ez lehet a készülékek fő feloldási módja.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.