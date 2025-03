Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7cc31edc-6ffb-4afb-902a-58bd5e7e0c16","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Tovább emelkednek az árak.","shortLead":"Tovább emelkednek az árak.","id":"20250326_Nagyon-ugy-fest-vege-a-600-forintos-benzinaraknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cc31edc-6ffb-4afb-902a-58bd5e7e0c16.jpg","index":0,"item":"b06006e4-a45b-4c13-81d2-e931874229b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250326_Nagyon-ugy-fest-vege-a-600-forintos-benzinaraknak","timestamp":"2025. március. 26. 10:35","title":"Nagyon úgy fest, vége a 600 forint alatti benzinárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d217c70-eab9-446e-bf90-841bb0c14422","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A japán cég a nehézségei ellenére sorozatban jönne ki az új modellekkel. ","shortLead":"A japán cég a nehézségei ellenére sorozatban jönne ki az új modellekkel. ","id":"20250326_Feltamadt-Nissan-itt-az-uj-Micra-Leaf-Juke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d217c70-eab9-446e-bf90-841bb0c14422.jpg","index":0,"item":"2bef3abd-7a70-467d-bbb8-6c487460a135","keywords":null,"link":"/cegauto/20250326_Feltamadt-Nissan-itt-az-uj-Micra-Leaf-Juke","timestamp":"2025. március. 26. 13:31","title":"Feltámadt a Nissan: itt az új Micra, Leaf és Juke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc5cc70-3303-429c-8609-6f31a101db5a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész tagadta, hogy bármi rosszat tett volna, ám ezt záróbeszédében súlyosbító körülményként mutatta be az ügyész.","shortLead":"A színész tagadta, hogy bármi rosszat tett volna, ám ezt záróbeszédében súlyosbító körülményként mutatta be az ügyész.","id":"20250327_depardieu-szexualis-zaklatas-targyalas-ugyesz-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3dc5cc70-3303-429c-8609-6f31a101db5a.jpg","index":0,"item":"21c9656c-9716-4113-b51b-f309f31acc99","keywords":null,"link":"/kultura/20250327_depardieu-szexualis-zaklatas-targyalas-ugyesz-buntetes","timestamp":"2025. március. 27. 21:30","title":"18 hónap felfüggesztett börtönbüntetést kért az ügyész Gérard Depardieu-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5d78eb-5dda-4e31-987e-eb7661b94125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Azzal tudom őt az országos győzelmében leginkább segíteni, ha nem állok az útjába” – fogalmazott a Momentum politikusa.","shortLead":"„Azzal tudom őt az országos győzelmében leginkább segíteni, ha nem állok az útjába” – fogalmazott a Momentum politikusa.","id":"20250326_Hajnal-Miklos-hatralep-nem-indul-abban-a-korzetben-ahol-Magyar-Peter-jelolteti-majd-magat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d5d78eb-5dda-4e31-987e-eb7661b94125.jpg","index":0,"item":"ad35b85f-d5e6-46d5-979b-aab51d9ffc11","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Hajnal-Miklos-hatralep-nem-indul-abban-a-korzetben-ahol-Magyar-Peter-jelolteti-majd-magat","timestamp":"2025. március. 26. 11:04","title":"Hajnal Miklós visszalép, nem indul abban a körzetben, ahol Magyar Péter jelölteti majd magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d03366a-fa80-43bd-a5e4-74c9b849cc66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A közel egy hete tartó katasztrófa során tízezreket kellett evakuálni, és száz épület is megsérült, köztük buddhista templomok.","shortLead":"A közel egy hete tartó katasztrófa során tízezreket kellett evakuálni, és száz épület is megsérült, köztük buddhista...","id":"20250327_Mar-26-halalos-aldozata-van-a-del-koreai-erdotuzeknek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d03366a-fa80-43bd-a5e4-74c9b849cc66.jpg","index":0,"item":"4721e11f-37ea-416e-a3c9-3ef31f36b321","keywords":null,"link":"/vilag/20250327_Mar-26-halalos-aldozata-van-a-del-koreai-erdotuzeknek","timestamp":"2025. március. 27. 11:14","title":"Már 26 halálos áldozatuk van a dél-koreai erdőtüzeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a97327-ab00-4500-b5c6-8c48b258f49b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Régóta próbálják már megfejteni a kutatók, mik lehetnek azok a vörösen világító foltok, amelyek az univerzum hajnalából ragyognak a Föld felé. Egy új tanulmány közelebb vihet a megoldáshoz.","shortLead":"Régóta próbálják már megfejteni a kutatók, mik lehetnek azok a vörösen világító foltok, amelyek az univerzum hajnalából...","id":"20250326_fekete-lyuk-univerzum-keletkezese-objektum-egitest-james-webb-urteleszkop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74a97327-ab00-4500-b5c6-8c48b258f49b.jpg","index":0,"item":"386bc2e5-91b9-488e-a4c8-190cd0b19071","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_fekete-lyuk-univerzum-keletkezese-objektum-egitest-james-webb-urteleszkop","timestamp":"2025. március. 26. 19:03","title":"Maximumon pörgő fekete lyukakkal lehetett tele a világegyetem az ősrobbanás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b1ae6f-0478-4809-a6f2-647360bc56d7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A chatcsoportban Pete Hegseth védelmi miniszter a jemeni húszik elleni csapásokban használt fegyverekről is megosztott adatokat, de leírta azt is, mi a célpont és hol található.","shortLead":"A chatcsoportban Pete Hegseth védelmi miniszter a jemeni húszik elleni csapásokban használt fegyverekről is megosztott...","id":"20250326_the-atlantic-signal-csoport-amerikai-miniszterek-tanacsadok-donald-trump-kepernyofotok-jemeni-huszik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53b1ae6f-0478-4809-a6f2-647360bc56d7.jpg","index":0,"item":"b3bfb614-f9c1-415a-b693-25e0ec8d5f95","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_the-atlantic-signal-csoport-amerikai-miniszterek-tanacsadok-donald-trump-kepernyofotok-jemeni-huszik","timestamp":"2025. március. 26. 15:05","title":"Újabb képernyőfotókat mutatott be a Signalon zajló beszélgetésből a The Atlantic, hogy cáfolják Trumpék állításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afbe704-165f-4388-add7-2902c7355294","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A hídlezárásoknak van tanulsága, viszont szerinte a nem tüntető többség védelmét egyértelműen kellene garantálnia a törvénynek – mondta a miniszterelnök, majd arról kezdett beszélni, hogy Brüsszel háborúra készül. ","shortLead":"A hídlezárásoknak van tanulsága, viszont szerinte a nem tüntető többség védelmét egyértelműen kellene garantálnia...","id":"20250328_orban-viktor-kossuth-radio-elo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6afbe704-165f-4388-add7-2902c7355294.jpg","index":0,"item":"2163542b-5501-4b60-a97a-2261240a70d4","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_orban-viktor-kossuth-radio-elo-ebx","timestamp":"2025. március. 28. 07:38","title":"Orbán Viktor: A nem tüntető többségnek joga van ahhoz, hogy normálisan élhesse az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]