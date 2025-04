Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e3d27ae7-71d5-446c-9a07-0887acd7b7d0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ali Hamenei ajatollah szerint nem kellene a nukleáris programról szóló tárgyalásokhoz kötni az egyéb nemzeti ügyeket.","shortLead":"Ali Hamenei ajatollah szerint nem kellene a nukleáris programról szóló tárgyalásokhoz kötni az egyéb nemzeti ügyeket.","id":"20250415_iran-egyesult-allamok-targyalassorozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3d27ae7-71d5-446c-9a07-0887acd7b7d0.jpg","index":0,"item":"7bd11ac1-48d6-463e-86c8-e3984edd951b","keywords":null,"link":"/vilag/20250415_iran-egyesult-allamok-targyalassorozat","timestamp":"2025. április. 15. 17:21","title":"Iránnak azért vannak kétségei, hogy sikeres lesz-e az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalássorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f24531c-bc97-4980-985e-e650c67c2ec6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az érintett beteg májműködését hamar sikerült helyreállítani, a problémát az okozhatta, hogy rövid idő alatt túl gyorsan emelték a tabletta adagolását.","shortLead":"Az érintett beteg májműködését hamar sikerült helyreállítani, a problémát az okozhatta, hogy rövid idő alatt túl...","id":"20250414_pfizer-majkarosodas-fogyokuras-gyogyszer-ozempic-sulycsokkentes-glp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f24531c-bc97-4980-985e-e650c67c2ec6.jpg","index":0,"item":"0b81aa86-3c59-4bad-bc2b-a395b400aa0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_pfizer-majkarosodas-fogyokuras-gyogyszer-ozempic-sulycsokkentes-glp","timestamp":"2025. április. 14. 14:05","title":"Májkárosodást okozott a Pfizer kísérleti súlycsökkentő gyógyszere, leállították a fejlesztést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"794ad5cf-413e-46ef-9083-26fbf215aa6a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már több mint 70 alkalommal közelítette meg a Jupitert a NASA Juno űrszondája, most azonban kétszer is beütött a baj: az eszköz váratlanul biztonsági módba lépett két alkalommal is.","shortLead":"Már több mint 70 alkalommal közelítette meg a Jupitert a NASA Juno űrszondája, most azonban kétszer is beütött a baj...","id":"20250414_jupiter-juno-urszonda-megkozelites-hiba-biztonsagi-mod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/794ad5cf-413e-46ef-9083-26fbf215aa6a.jpg","index":0,"item":"88160935-d111-4392-a1bc-2e153bc4ff42","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_jupiter-juno-urszonda-megkozelites-hiba-biztonsagi-mod","timestamp":"2025. április. 14. 17:03","title":"A frászt hozta a NASA mérnökeire a Juno űrszonda, kétszer is leállt a működése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c02aa67-a4ae-4c51-bf48-caf73b4e155f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kutatókat segítheti a DolphinGemma nevű új mesterséges intelligencia, méghozzá abban, hogy kiderüljön: tényleg tekinthető-e nyelvnek a delfinek kommunikációja.","shortLead":"A kutatókat segítheti a DolphinGemma nevű új mesterséges intelligencia, méghozzá abban, hogy kiderüljön: tényleg...","id":"20250415_google-dolphingemma-mesterseges-intelligencia-delfinek-beszed-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c02aa67-a4ae-4c51-bf48-caf73b4e155f.jpg","index":0,"item":"396e1891-c8a7-4733-93b3-5cf2b42b9fc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_google-dolphingemma-mesterseges-intelligencia-delfinek-beszed-kutatas","timestamp":"2025. április. 15. 15:03","title":"A delfinekkel fog „beszélgetni” a Google új MI-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"307edb9d-5eeb-4c33-aafd-433f24508047","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Simicska-vagyon átruházásában kulcsszerepet játszó milliárdos egy másik cégét Lévai Anikó unokaöccse vezeti.","shortLead":"A Simicska-vagyon átruházásában kulcsszerepet játszó milliárdos egy másik cégét Lévai Anikó unokaöccse vezeti.","id":"20250416_hvg-Nyerges-Zsolt-Simicska-Lajos-Szijj-Laszlo-NEZ-Investment-Sarvari-Tamas-Mihaly-Kozgep-Orban-Viktor-Levai-Aniko-Szeghalmi-Mark-Adam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/307edb9d-5eeb-4c33-aafd-433f24508047.jpg","index":0,"item":"589ddabf-bd2b-46f5-937e-bb80c02e2669","keywords":null,"link":"/360/20250416_hvg-Nyerges-Zsolt-Simicska-Lajos-Szijj-Laszlo-NEZ-Investment-Sarvari-Tamas-Mihaly-Kozgep-Orban-Viktor-Levai-Aniko-Szeghalmi-Mark-Adam","timestamp":"2025. április. 16. 06:00","title":"Simicskától átállt közgépessel alapított céget Nyerges Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e159bd6-1692-4478-8313-dd62c573c0fc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Soros Györgyöt, a kettős állampolgárságról szóló népszavazást és a szolidaritás határait emlegette Panyi Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára Vadai Ágnes írásbeli kérdésére, amelyben a DK képviselője arról érdeklődött, mikor mentik fel Pál Norbertet.","shortLead":"Soros Györgyöt, a kettős állampolgárságról szóló népszavazást és a szolidaritás határait emlegette Panyi Miklós...","id":"20250414_miniszterelnokseg-ukrajnai-menekultek-szallas-pal-norbert-panyi-miklos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e159bd6-1692-4478-8313-dd62c573c0fc.jpg","index":0,"item":"8fe72421-b648-4ef5-8fb4-db8e21dd6859","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_miniszterelnokseg-ukrajnai-menekultek-szallas-pal-norbert-panyi-miklos","timestamp":"2025. április. 14. 15:41","title":"A Miniszterelnökség az ukrajnai menekültek szállásának megszűnéséről: az önálló lábra állás fontos állomásának is tekinthető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f601ba3-b0b7-46bd-8e8a-1a5d22de1c81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A több mint ötven halálos áldozattal járó baleset hat sérültjét ápolták Magyarországon.","shortLead":"A több mint ötven halálos áldozattal járó baleset hat sérültjét ápolták Magyarországon.","id":"20250415_Hazatert-az-utolso-macedon-serult-a-Honvedkorhazbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f601ba3-b0b7-46bd-8e8a-1a5d22de1c81.jpg","index":0,"item":"4ca0422c-8657-4009-b1c0-a5e68686027d","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Hazatert-az-utolso-macedon-serult-a-Honvedkorhazbol","timestamp":"2025. április. 15. 16:03","title":"Hazatért a macedón diszkótűz utolsó sérültje is a Honvédkórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd6c3ca-1c8d-4002-96bf-54347adc25b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hónapok óta árult kristályt a környékbelieknek. ","shortLead":"Hónapok óta árult kristályt a környékbelieknek. ","id":"20250415_Drog-nagymama-diler-rendorseg-nyomozas-Dabas-Orkeny-kristaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0dd6c3ca-1c8d-4002-96bf-54347adc25b6.jpg","index":0,"item":"0359edcd-dcb0-42fb-b2b3-5bf40a3f7a2c","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Drog-nagymama-diler-rendorseg-nyomozas-Dabas-Orkeny-kristaly","timestamp":"2025. április. 15. 09:56","title":"Elfogta a rendőrség az örkényi nagymamát, aki drogdílerkedéssel egészítette ki a nyugdíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]