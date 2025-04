Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"78012a9b-6d32-4f2f-9607-51821ed81d48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havasi a 17. Magyar Jogászgyűlésen mondott beszédén annyira megsértődött Varga Zs. András kúriai elnök, hogy elviharzott a rendezvényről, majd a Kúria közleményben minősítette „éles politikai kritikának” az ügyvédi kamara elnökének felszólalását.","shortLead":"Havasi a 17. Magyar Jogászgyűlésen mondott beszédén annyira megsértődött Varga Zs. András kúriai elnök...","id":"20250416_kuria-varga-zs-muk-kozlemeny-havasi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78012a9b-6d32-4f2f-9607-51821ed81d48.jpg","index":0,"item":"b0b334b7-51e8-455d-9a2c-bcdba700467c","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_kuria-varga-zs-muk-kozlemeny-havasi","timestamp":"2025. április. 16. 19:25","title":"A Magyar Ügyvédi Kamara a Kúria kritikájával szemben is kiállt Havasi Dezső elnök mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f6363d-13fc-4962-9550-9d23cc7c0886","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint a rendőrök indokolatlanul motozták meg a tüntetőket.","shortLead":"A politikus szerint a rendőrök indokolatlanul motozták meg a tüntetőket.","id":"20250416_Bedo-David-tuntetes-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4f6363d-13fc-4962-9550-9d23cc7c0886.jpg","index":0,"item":"ad394015-8f9e-41b7-8db5-7c973e232d4e","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Bedo-David-tuntetes-rendorseg","timestamp":"2025. április. 16. 10:31","title":"Bedő Dávid azt üzeni a rendőrségnek, hogy hagyják abba a békés tüntetők vegzálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5076e77-4943-47c1-b942-ba776d702c2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgármestere irigy Magyar Péterre, amiért neki nem kell összefognia Gyurcsánnyal.","shortLead":"Hódmezővásárhely polgármestere irigy Magyar Péterre, amiért neki nem kell összefognia Gyurcsánnyal.","id":"20250416_Marki-Zay-Peter-Magyar-Peter-a-kiabrandult-fideszesek-szavazataival-fogja-megnyerni-a-valasztast-jovore","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5076e77-4943-47c1-b942-ba776d702c2d.jpg","index":0,"item":"bdb92c8a-b2af-4b87-9998-4268fc245d87","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Marki-Zay-Peter-Magyar-Peter-a-kiabrandult-fideszesek-szavazataival-fogja-megnyerni-a-valasztast-jovore","timestamp":"2025. április. 16. 08:32","title":"Márki-Zay Péter: „Magyar Péter a kiábrándult fideszesek szavazataival fogja megnyerni a választást jövőre”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8d7215-6f5f-41a5-9037-cd10aeaf1d83","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A wellnesshotel korábban nevet változtatott a negatív értékelések miatt, pedig a vendégek a fertőzésveszélyről nem is tudtak.","shortLead":"A wellnesshotel korábban nevet változtatott a negatív értékelések miatt, pedig a vendégek a fertőzésveszélyről nem is...","id":"20250416_nav-wellness-szalloda-medence-higienia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b8d7215-6f5f-41a5-9037-cd10aeaf1d83.jpg","index":0,"item":"5e4594c0-66eb-4e74-aba0-cee7fcea8bc2","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_nav-wellness-szalloda-medence-higienia","timestamp":"2025. április. 16. 10:06","title":"A NAV csapolta le a rémszálló fertőzött vízzel feltöltött medencéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42dfe9b0-6b65-4220-a4c7-5ad7ad32d6e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Kilencedik kihívás.","shortLead":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250416_Gondolkozz-velunk-Kotogetes-Szexi-a-matek-9","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42dfe9b0-6b65-4220-a4c7-5ad7ad32d6e3.jpg","index":0,"item":"aab52764-b8ad-4357-b7d9-d00c3ab2716d","keywords":null,"link":"/elet/20250416_Gondolkozz-velunk-Kotogetes-Szexi-a-matek-9","timestamp":"2025. április. 17. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: Kötögetés – Szexi a matek 9.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139be3b0-ab3c-485f-a543-d692ec124d41","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Trump egész világ ellen indított vámháborúja a Kínával szemben eszkalálódó párbajra szűkült le, amelyben egyik fél sem engedhet politikai arcvesztés nélkül. A legnagyobb veszély a világgazdaságra és a globalizációra leselkedik, miközben a kínai ipar még csak most lendül csúcsformába.","shortLead":"Trump egész világ ellen indított vámháborúja a Kínával szemben eszkalálódó párbajra szűkült le, amelyben egyik fél sem...","id":"20250415_hvg-usa-kina-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/139be3b0-ab3c-485f-a543-d692ec124d41.jpg","index":0,"item":"2b8f1631-8f4b-45bd-bd44-e1533dc5f830","keywords":null,"link":"/360/20250415_hvg-usa-kina-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 15. 14:12","title":"Kína aligha fogja megcsókolni Trump seggét, viszont ráverhet egy hatalmasat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b157797-85d0-4dfd-b939-29066679f511","c_author":"HVG","category":"360","description":"Amerika és Kína vámháborúja valójában már Trump első elnöksége óta tart – kronológia.","shortLead":"Amerika és Kína vámháborúja valójában már Trump első elnöksége óta tart – kronológia.","id":"20250415_hvg-USA-Kina-Trump-Biden-vamhaboru-kereskedelem-kronologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b157797-85d0-4dfd-b939-29066679f511.jpg","index":0,"item":"e4caebf8-10af-4010-96d1-556c4857f448","keywords":null,"link":"/360/20250415_hvg-USA-Kina-Trump-Biden-vamhaboru-kereskedelem-kronologia","timestamp":"2025. április. 15. 14:27","title":"Trump 2017-ben kezdte kóstolgatni Kínát a vámokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3ea8a0-a086-487e-b673-ea81ad42b061","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Veszélyesebbek lehetnek a CT (számítógépes tomográfia) vizsgálatok, mint azt eddig gondolták. Egy friss tanulmány megállapításai szerint annyival növelheti a rák kialakulásának kockázatát, mint a túlzott alkoholfogyasztás. Tehát nagyon.","shortLead":"Veszélyesebbek lehetnek a CT (számítógépes tomográfia) vizsgálatok, mint azt eddig gondolták. Egy friss tanulmány...","id":"20250415_ct-vizsgalat-kutatas-rak-kockazatanak-novekedese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca3ea8a0-a086-487e-b673-ea81ad42b061.jpg","index":0,"item":"c6b36045-ed0c-41ac-86db-e217f7ced16a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_ct-vizsgalat-kutatas-rak-kockazatanak-novekedese","timestamp":"2025. április. 15. 17:03","title":"Nagyobb eséllyel lesz rákos, aki gyakran jár ilyen vizsgálatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]