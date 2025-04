Donald Trump amerikai elnök brutális viszontvámokat jelentett be a napokban a főbb kereskedelmi partnereivel szemben. Ezek mértéke 10 és 46 százalék között mozog, az Európai Unió viszonylatában pedig 20 százalékos.

A döntés komolyan érint számos amerikai nagyvállalatot, így például az Apple-t is, mivel a legtöbb termékük Kínában készül, tehát onnan érkezik – az ázsiai országból érkező termékekre pedig 34 százalékos vám érvényes az elnöki döntés következtében. Ez egy akkora pluszköltség, ami bizonyosan érinteni fogja az Apple termékeinek árazását is, de a cégnél a jelek szerint már van egy recept a tűzoltásra: áthelyezheti az iPhone-ok gyártását Brazíliába, amit „csak” 10 százalékos vám sújt. Erről a brazil Exame írt, melyet a 9to5Mac szemlézett.

Az Apple számára nem ismeretlen terep a brazíliai gyártás, ugyanis már 2011 óta itt végzik néhány termékük összeszerelését egy, a Foxconnal közösen épített gyárban. A korlátozott kapacitások miatt azonban leginkább csak a belépő szintű iPhone-ok készültek itt eddig, jellemzően a helyi igények kiszolgálására. A közeljövőben azonban az Apple szeretné több iPhone-modell gyártását is áthelyezni ide, és már Trump vámjainak bevezetése előtt, tavaly is tanulmányozták ezt a lehetőséget.

Nem mindegy, hogy áru vagy szolgáltatás: Donald Trump a vámok kiszámolásánál figyelmen kívül hagyta a közgazdaságtan alapjait Az Egyesült Államok valóban több árut importál az Európai Unióból, mint amennyit exportál oda, de ez nem jelenti az amerikai gazdaság kihasználását. Ráadásul Donald Trump a szolgáltatásokat teljesen kihagyta a képletből, pedig azok legalább olyan fontos részét jelentik a nemzetközi kereskedelemnek, mint az áruk, és ebben már az USA mérlege is kedvezőbb.

Az Anatel nevű helyi távközlési hatóság nemrégiben megadta az engedélyt az Apple-nek és a Foxconn Brazilnak azt a tanúsítványt, melynek birtokában már iPhone 16-ot is össze lehet szerelni a gyárban, de korábban már iPhone 13/14/15 is készült itt. A brazil lap jelentése szerint azonban az Apple szeretné az iPhone 16 Pro modellek gyártását is megkezdeni itt – a csúcsot képviselő készüléket pedig még sosem gyártottak a brazil üzemben.

Mint a 9to5Mac megjegyzi, ha sikerrel járnak, akkor a Brazíliában összeszerelt iPhone-ok a helyi kereslet kielégítése mellett az amerikai piacra is exportálhatók lehetnek, ami jelentősen kisebb adókat jelentene az Apple-nek.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.