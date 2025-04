Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4223e631-111e-40cb-91cf-573981431052","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kríziskommunikációt, kockázatfeltárást, sajtóelemzést és az újságírók listázását is vállalta 5,1 millió forintért Várkonyi Andrea cége.","shortLead":"Kríziskommunikációt, kockázatfeltárást, sajtóelemzést és az újságírók listázását is vállalta 5,1 millió forintért...","id":"20250416_Kozbeszerzes-Varkonyi-Andrea-ujsagirok-lista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4223e631-111e-40cb-91cf-573981431052.jpg","index":0,"item":"ade484ed-802e-4707-a524-d9102f31563e","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_Kozbeszerzes-Varkonyi-Andrea-ujsagirok-lista","timestamp":"2025. április. 16. 12:31","title":"Várkonyi Andrea cége az újságírók listázására nyert el egy közbeszerzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Marco Rubio éppen azt jelentette be, hogy bezárják a külföldi dezinformáció ellen küzdő szolgálatot. Ezt azzal indokolta, hogy „meg kell védeni az amerikaiak véleménynyilvánítási szabadságát”. ","shortLead":"Marco Rubio éppen azt jelentette be, hogy bezárják a külföldi dezinformáció ellen küzdő szolgálatot. Ezt azzal...","id":"20250417_rubio-dezinformacio-szolasszabadsag-komment-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885.jpg","index":0,"item":"219e87ba-5133-46ed-9928-67e05c435cb9","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_rubio-dezinformacio-szolasszabadsag-komment-borton","timestamp":"2025. április. 17. 09:34","title":"Az amerikai külügyminiszter szerint Európában egy internetes véleményért is 60 nap börtön járhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5a7c7c-811c-4649-b60b-fd8128048c11","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"“A kosz és a penész a teljes főépületet kezdi belepni” – írta Magyar aa Facebookon. Az államtitkár kommentben reagált. ","shortLead":"“A kosz és a penész a teljes főépületet kezdi belepni” – írta Magyar aa Facebookon. Az államtitkár...","id":"20250416_Magyar-Peter-ujra-elment-a-korhazba-amit-az-egeszsegugyi-allamtitkar-szerint-a-Tisza-miatt-nem-tudnak-felujitani","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf5a7c7c-811c-4649-b60b-fd8128048c11.jpg","index":0,"item":"18f37139-841c-4db8-bdf2-2fcff69b5ac8","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Magyar-Peter-ujra-elment-a-korhazba-amit-az-egeszsegugyi-allamtitkar-szerint-a-Tisza-miatt-nem-tudnak-felujitani","timestamp":"2025. április. 16. 20:43","title":"Magyar Péter újra elment a kórházba, amit az egészségügyi államtitkár szerint a Tisza miatt nem tudnak felújítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b396ba8-70dc-4ed3-96c0-7e09bb1b5a2a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A momentumos politikus azt mondta, nem fogja kifizetni a bírságokat, inkább leüli vagy ledolgozza.","shortLead":"A momentumos politikus azt mondta, nem fogja kifizetni a bírságokat, inkább leüli vagy ledolgozza.","id":"20250417_buntetes-stummer-janos-tuntetesek-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b396ba8-70dc-4ed3-96c0-7e09bb1b5a2a.jpg","index":0,"item":"ba8ab2f9-a871-432c-af3e-0715d0253234","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_buntetes-stummer-janos-tuntetesek-rendorseg","timestamp":"2025. április. 17. 11:31","title":"Csaknem 1 millió forint büntetést kapott Stummer János az elmúlt hetek tüntetéseiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369cebd8-c468-48b5-bac1-673a45d5086d","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Schadl György Balaton-parti ingatlanját a vád szerint a kormányhivatali dolgozó lefizetésével túlépítették, ami miatt az ügyintéző és a kivitelező is jogerősen felfüggesztett börtönt kapott.","shortLead":"Schadl György Balaton-parti ingatlanját a vád szerint a kormányhivatali dolgozó lefizetésével túlépítették, ami miatt...","id":"20250416_schadl-gyorgy-siofok-nyaralo-hazi-orizet-vegrehajtoi-kar-korrupcio-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/369cebd8-c468-48b5-bac1-673a45d5086d.jpg","index":0,"item":"e40fa723-597c-4c4e-b30d-bcba54a362f0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250416_schadl-gyorgy-siofok-nyaralo-hazi-orizet-vegrehajtoi-kar-korrupcio-birosag","timestamp":"2025. április. 16. 07:12","title":"Schadl György a vádiratban is szereplő siófoki luxusnyaralójában tölti házi őrizetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9028d536-f043-4e9e-9ab3-966bb2b3bc0a","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Kialakultak a Bajnokok Ligája elődöntőinek párosításai.","shortLead":"Kialakultak a Bajnokok Ligája elődöntőinek párosításai.","id":"20250416_bajnokok-ligaja-real-madrid-arsenal-internazionale-bayern-munchen-osszefoglalo-negyeddonto-visszavago-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9028d536-f043-4e9e-9ab3-966bb2b3bc0a.jpg","index":0,"item":"3ad1ee5b-f818-47cd-a2f6-f685343f9701","keywords":null,"link":"/sport/20250416_bajnokok-ligaja-real-madrid-arsenal-internazionale-bayern-munchen-osszefoglalo-negyeddonto-visszavago-ebx","timestamp":"2025. április. 16. 23:06","title":"BL: Kettős vereséggel búcsúzott a címvédő Real Madrid, hatalmasat küzdött a Bayern München, de ez is kevésnek bizonyult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa3dc7a-ac77-44bc-be6d-12c4709999b2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Washington újabban 245 százalékos vámmal fenyegeti az ázsiai országot.","shortLead":"Washington újabban 245 százalékos vámmal fenyegeti az ázsiai országot.","id":"20250417_egyesult-allamok-kina-donald-trump-vamok-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afa3dc7a-ac77-44bc-be6d-12c4709999b2.jpg","index":0,"item":"d346e969-86d5-4fc3-85e7-a40258f1b949","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250417_egyesult-allamok-kina-donald-trump-vamok-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 17. 09:27","title":"Kína szerint Trump játszmát űz a vámokkal, ezért nem érdemes foglalkozni velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a6576f-bd7d-49d7-8759-9dd69d67abe7","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Megnéztük, hogy mire képes a gyakorlatban a csúcsmobilok árának alig ötödéért kínált legfrissebb androidos okostelefon, melynek egyik újdonsága egyenesen a legdrágább iPhone-okról érkezett. Nyúzópróbán a Honor 400 Lite.","shortLead":"Megnéztük, hogy mire képes a gyakorlatban a csúcsmobilok árának alig ötödéért kínált legfrissebb androidos okostelefon...","id":"20250416_olcso-uj-androidos-mobil-honor-400-lite-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22a6576f-bd7d-49d7-8759-9dd69d67abe7.jpg","index":0,"item":"c1a48b5b-90f4-428f-a08e-bdd85e9cbe5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_olcso-uj-androidos-mobil-honor-400-lite-teszt-velemeny","timestamp":"2025. április. 16. 08:03","title":"Remek az ára, de mennyire jó a legújabb lájtos androidos mobil? Teszten a Honor 400 Lite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]