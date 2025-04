Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fd049432-8c6d-4190-92c2-fce8124cd4cc","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"Deák Ferenc Húsvéti cikke volt a kiegyezés nyitánya, százhatvan évvel a megjelenése után a mai magyar politika viszonyaira is érvényes, amit akkor a “haza bölcse” az együttműködés esélyeiről mond. Vélemény.","shortLead":"Deák Ferenc Húsvéti cikke volt a kiegyezés nyitánya, százhatvan évvel a megjelenése után a mai magyar politika...","id":"20250416_Deak-Ferenc-husveti-cikk-kiegyezes-csizmadia-ervin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd049432-8c6d-4190-92c2-fce8124cd4cc.jpg","index":0,"item":"1c076ab6-20b7-40e5-98d6-9477223019a2","keywords":null,"link":"/360/20250416_Deak-Ferenc-husveti-cikk-kiegyezes-csizmadia-ervin","timestamp":"2025. április. 16. 16:00","title":"Deák Ferenc, a régi és a mai magyar politika: aktuális-e ma a Húsvéti cikk, és ha igen, hogyan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7043c06e-1219-4c4e-8134-1de2b2c6c58f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nem megfelelő képesítéssel oktató tanárok száma 2016 óta folyamatosan nő.","shortLead":"A nem megfelelő képesítéssel oktató tanárok száma 2016 óta folyamatosan nő.","id":"20250416_Most-mar-a-kormanykozeli-Szazadveg-is-elismeri-hogy-nagyon-sok-tanar-szakkepesites-nelkul-oktak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7043c06e-1219-4c4e-8134-1de2b2c6c58f.jpg","index":0,"item":"0a424b86-d6e9-4250-ae61-e5230d594486","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Most-mar-a-kormanykozeli-Szazadveg-is-elismeri-hogy-nagyon-sok-tanar-szakkepesites-nelkul-oktak","timestamp":"2025. április. 16. 10:12","title":"Már a kormányközeli Századvég is elkezdett a tanárproblémákról beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf56a1df-608c-42b9-aa87-d393de795f6e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több mint 16 ezer autót adtak el sérülésmentesként Európában.","shortLead":"Több mint 16 ezer autót adtak el sérülésmentesként Európában.","id":"20250417_Bunszervezet-arult-serult-autokat-ujszerukent-Magyarorszagot-is-erinti-az-ugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf56a1df-608c-42b9-aa87-d393de795f6e.jpg","index":0,"item":"51e6e171-918f-4ee1-a558-ae522889c640","keywords":null,"link":"/cegauto/20250417_Bunszervezet-arult-serult-autokat-ujszerukent-Magyarorszagot-is-erinti-az-ugy","timestamp":"2025. április. 17. 07:31","title":"Ezerszámra jöttek az autóroncsok Amerikából – lebukott egy maffiacsoport, aminek magyar szála is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f6363d-13fc-4962-9550-9d23cc7c0886","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint a rendőrök indokolatlanul motozták meg a tüntetőket.","shortLead":"A politikus szerint a rendőrök indokolatlanul motozták meg a tüntetőket.","id":"20250416_Bedo-David-tuntetes-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4f6363d-13fc-4962-9550-9d23cc7c0886.jpg","index":0,"item":"ad394015-8f9e-41b7-8db5-7c973e232d4e","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Bedo-David-tuntetes-rendorseg","timestamp":"2025. április. 16. 10:31","title":"Bedő Dávid azt üzeni a rendőrségnek, hogy hagyják abba a békés tüntetők vegzálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a7f1e74-9e67-490d-8a54-c177a1d6075b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kialakítanak egy plusz sávot.","shortLead":"Kialakítanak egy plusz sávot.","id":"20250416_Megszunhet-a-dugo-az-M1-en-Budapest-fele-uj-forgalmi-rend-lep-eletbe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a7f1e74-9e67-490d-8a54-c177a1d6075b.jpg","index":0,"item":"f5e15095-8598-46f6-8f02-90da82aa5eb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250416_Megszunhet-a-dugo-az-M1-en-Budapest-fele-uj-forgalmi-rend-lep-eletbe","timestamp":"2025. április. 16. 21:14","title":"Megszűnhet a dugó az M1-esen Budapest felé, új forgalmi rend lép életbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae982e6-92b4-49dc-8b51-476dcd503c6e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sem online, sem üzletekben nem tudnak majd vásárolni az OTP ügyfelei egy közelgő rendszerfejlesztés miatt.","shortLead":"Sem online, sem üzletekben nem tudnak majd vásárolni az OTP ügyfelei egy közelgő rendszerfejlesztés miatt.","id":"20250417_otp-bank-leallas-fejlesztes-kartyas-fizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fae982e6-92b4-49dc-8b51-476dcd503c6e.jpg","index":0,"item":"bfb298a4-84bc-4c1c-a73b-df94da524ea3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250417_otp-bank-leallas-fejlesztes-kartyas-fizetes","timestamp":"2025. április. 17. 13:33","title":"Leállás jön az OTP-nél, órákig nem működik majd a kártyás fizetés sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6067b55-5825-4786-a68e-d8942138f2d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ötödik alkalommal követelik „a technofasiszta törvények visszavonását”.","shortLead":"Ötödik alkalommal követelik „a technofasiszta törvények visszavonását”.","id":"20250415_hadhazy-akos-tuntetes-demonstracio-hidfoglalas-erzsebet-hid-budai-var","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6067b55-5825-4786-a68e-d8942138f2d6.jpg","index":0,"item":"607d3ee9-5408-46ab-a92f-677d99ca9fec","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_hadhazy-akos-tuntetes-demonstracio-hidfoglalas-erzsebet-hid-budai-var","timestamp":"2025. április. 15. 16:44","title":"Lezárták az Erzsébet híd egyik felét, kezdődik Hadházy újabb tüntetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ivan Popovot csalás gyanújával le is tartóztatták tavaly, de most nem börtönbe, hanem a frontra kell mennie.","shortLead":"Ivan Popovot csalás gyanújával le is tartóztatták tavaly, de most nem börtönbe, hanem a frontra kell mennie.","id":"20250416_oroszorszag-ukrajna-haboru-ivan-popov","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f.jpg","index":0,"item":"e5045fd8-42aa-470e-8355-b09beb85fa3d","keywords":null,"link":"/vilag/20250416_oroszorszag-ukrajna-haboru-ivan-popov","timestamp":"2025. április. 16. 13:52","title":"Kritizálta a hadvezetést, öngyilkos alakulat vezetőjeként vezényelték vissza Ukrajnába a volt orosz tábornokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]