Donald Trump döntése értelmében május 2-től már az alacsony értékű csomagok sem vámmentesek, a hongkongi szolgáltató viszont nem akar bajlódni a vámbeszedéssel. Felfüggeszti az Amerikába szánt csomagok szállítását a hongkongi posta.

Álmaikat kergetve, agrármérnökként, de zöldségtermesztéshez zöldfülűen költöztek vidékre, hogy ökogazdálkodásba vágjanak Dezsény Zoltánék. Közel tíz év megfeszített munkája után állt össze kis léptékű, vegyes ökológiai zöldségtermesztéssel foglalkozó kertészetük. A társalapító nem rejti véka alá, hogy vannak buktatók, és hogy a munka összetettségéhez képest szerény a jövedelem, mégsem elégedetlen. „Magával ragadott a szabadság és a teremtést magában hordozó életforma” – mondja. Egy adás (nem csak) azoknak, akik vidéken gazdálkodva kezdenének új életet. ","shortLead":"Álmaikat kergetve, agrármérnökként, de zöldségtermesztéshez zöldfülűen költöztek vidékre, hogy ökogazdálkodásba...","id":"20250416_zcast-podcast-okologiai-gazdalkodas-videki-ujrakezdes-magosvolgy-dezseny-zoltan-kozossegi-mezogazdasag-zoldsegtermesztes-tereny-nograd-cserhat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed680962-953c-4897-a65f-9ded51305b42.jpg","index":0,"item":"c0945567-dfb4-4aa7-a941-89d89060291e","keywords":null,"link":"/zhvg/20250416_zcast-podcast-okologiai-gazdalkodas-videki-ujrakezdes-magosvolgy-dezseny-zoltan-kozossegi-mezogazdasag-zoldsegtermesztes-tereny-nograd-cserhat","timestamp":"2025. április. 16. 17:55","title":"zCast: Újrakezdenél vidéken? Egy sikeres ökogazdaság mutatja meg, hogyan érdemes. Újrakezdenél vidéken?

Nem meglepő, hogy a Megafon költötte a legtöbbet. Húszmilliót költöttek a kormánypropaganda szócsövei Kollár Kinga lejáratására a közösségi médiában.

A hotel korábban a negatív kritikák miatt egyszer nevet is változtatott. ","shortLead":"A hotel korábban a negatív kritikák miatt egyszer nevet is változtatott. ","id":"20250416_A-vendegek-nem-is-sejtettek-mekkora-fertozesveszelynek-vannak-kiteve-koszos-wellneshotelt-zart-be-a-NAV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89a942be-9908-4902-8b16-ac36d9b14b26.jpg","index":0,"item":"1d0b09f4-9377-4751-877d-f3b3773e22ab","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_A-vendegek-nem-is-sejtettek-mekkora-fertozesveszelynek-vannak-kiteve-koszos-wellneshotelt-zart-be-a-NAV","timestamp":"2025. április. 16. 20:04","title":"„A vendégek nem is sejtették, mekkora fertőzésveszélynek vannak kitéve” – koszos wellness hotelt zárt be a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c6ab0c-8eeb-489e-9e83-a2dcc7ad1c32","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2021. április 16-án, nyolcvanöt éves korában hunyt el Törőcsik Mari, a Nemzet Színésze és a Nemzet Művésze, háromszoros Kossuth-, kétszeres Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színészünk. Azóta parkot, utcát nevezetek el róla. 2021. április 16-án, nyolcvanöt éves korában hunyt el Törőcsik Mari, a Nemzet Színésze és a Nemzet Művésze, háromszoros Kossuth-, kétszeres Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színészünk. Négy éve meghalt, de örökre velünk marad Törőcsik Mari.

A hazai részvénypiac fialt a legjobban. Kiváló évük volt tavaly a befektetési alapoknak.

Ha dalra fakad a Tőzegláp-falka… Ilyen farkaskórust nem hall mindennap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aff80f7-252f-4478-8129-8ebd01e48e6b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Részletesen kifejtette az Apple, hogyan tenné jobbá a különböző mesterségesintelligencia-modelljeit. Ehhez a felhasználói adatokat is használják, ami ugyan veszélytelen, de akár teljesen le is tilthatja a dolgot.","shortLead":"Részletesen kifejtette az Apple, hogyan tenné jobbá a különböző mesterségesintelligencia-modelljeit. Ehhez a felhasználói adatokat is használják, ami ugyan veszélytelen, de akár teljesen le is tilthatja a dolgot. A felhasználói adatok elemzésével javítaná a küszködő MI-jét az Apple.