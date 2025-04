Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben folyik az eljárás, eddig tanúkat hallgattak meg és adatokat gyűjtöttek.","shortLead":"Az ügyben folyik az eljárás, eddig tanúkat hallgattak meg és adatokat gyűjtöttek.","id":"20250417_polt-peter-ujdorogd-granatbaleset-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce.jpg","index":0,"item":"7e8a8640-df1b-420b-b57c-f027b8351f2b","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_polt-peter-ujdorogd-granatbaleset-nyomozas","timestamp":"2025. április. 17. 13:03","title":"Polt Péter: Még nem lehet megállapítani, hogy történt-e bűncselekmény az újdörögdi gránátbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71da28f8-5882-4646-868b-8149a38630b1","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A szaúdi autó- és motorsport-szövetség elnöke úgy nyilatkozott, ha látják a növekedési potenciált a Forma–1-ben – márpedig nem véletlenül tettek érte csillagászati összegű ajánlatot néhány éve –, akkor akár be is szállnának egy csapattal.","shortLead":"A szaúdi autó- és motorsport-szövetség elnöke úgy nyilatkozott, ha látják a növekedési potenciált a Forma–1-ben –...","id":"20250417_forma1-csapat-szaud-arabia-versenysorozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71da28f8-5882-4646-868b-8149a38630b1.jpg","index":0,"item":"299f061e-a705-45cb-ae5f-3b1522be4796","keywords":null,"link":"/sport/20250417_forma1-csapat-szaud-arabia-versenysorozat","timestamp":"2025. április. 17. 11:16","title":"Lejjebb adták a szaúdiak, úgy tűnik, a teljes F1 helyett most egy csapattal is beérnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6991d1d-6915-4bcf-b286-7e61943ca7f1","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A szenátus 13:9 arányban döntött Farkas Gábor pályázata mellett – közölte lapunkkal a Zeneakadémia. Így, csaknem másfél év után, végre lehet rektora az intézménynek. Ám a választás nem volt egyszerű.","shortLead":"A szenátus 13:9 arányban döntött Farkas Gábor pályázata mellett – közölte lapunkkal a Zeneakadémia. Így, csaknem másfél...","id":"20250417_Otodik-nekifutasra-sikerult-csak-rektorjeloltet-valasztani-a-Zeneakademian-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6991d1d-6915-4bcf-b286-7e61943ca7f1.jpg","index":0,"item":"f6a08c4a-46f6-4851-8b1f-ef7ec1feb615","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_Otodik-nekifutasra-sikerult-csak-rektorjeloltet-valasztani-a-Zeneakademian-ebx","timestamp":"2025. április. 17. 11:27","title":"Ötödik nekifutásra sikerült csak rektorjelöltet választani a Zeneakadémián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae982e6-92b4-49dc-8b51-476dcd503c6e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sem online, sem üzletekben nem tudnak majd vásárolni az OTP ügyfelei egy közelgő rendszerfejlesztés miatt.","shortLead":"Sem online, sem üzletekben nem tudnak majd vásárolni az OTP ügyfelei egy közelgő rendszerfejlesztés miatt.","id":"20250417_otp-bank-leallas-fejlesztes-kartyas-fizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fae982e6-92b4-49dc-8b51-476dcd503c6e.jpg","index":0,"item":"bfb298a4-84bc-4c1c-a73b-df94da524ea3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250417_otp-bank-leallas-fejlesztes-kartyas-fizetes","timestamp":"2025. április. 17. 13:33","title":"Leállás jön az OTP-nél, órákig nem működik majd a kártyás fizetés sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffb3fc4-5573-410f-9609-f6098d9f2e4e","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"Az aranyér hiába számít népbetegségnek, mivel kellemetlen és kényelmetlen helyen van, az indokoltnál sokkal kevesebbet beszélünk róla. A várandósság vagy a szülés miatt kialakult aranyérre ez fokozottan igaz. Cikkünkben összeszedtük, mit érdemes tudni az ebben az időszakban kialakult betegségről.","shortLead":"Az aranyér hiába számít népbetegségnek, mivel kellemetlen és kényelmetlen helyen van, az indokoltnál sokkal kevesebbet...","id":"20250319_varandossag-alatt-aranyer-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ffb3fc4-5573-410f-9609-f6098d9f2e4e.jpg","index":0,"item":"f50775c0-aae9-4785-b03e-b8f390395830","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250319_varandossag-alatt-aranyer-proktis","timestamp":"2025. április. 18. 19:30","title":"Szinte mindenki küzd vele, mégsem szólnak előre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"c566f55a-b81e-4cb7-b737-d119ea6fd9a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Továbbá Ukrajna és Irán is szóba jött a megbeszélésen. ","shortLead":"Továbbá Ukrajna és Irán is szóba jött a megbeszélésen. ","id":"20250418_Trump-a-kereskedelemrol-targyalt-a-brit-miniszterelnokkel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c566f55a-b81e-4cb7-b737-d119ea6fd9a8.jpg","index":0,"item":"dfc18a2e-edef-4298-a564-e7a022a503b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250418_Trump-a-kereskedelemrol-targyalt-a-brit-miniszterelnokkel","timestamp":"2025. április. 18. 20:12","title":"Trump a vámokról tárgyalt a brit miniszterelnökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c45c6ef8-3804-46a4-b2bc-909a11ac4eec","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A 112-es telefonszám üzemeltetője gyors intézkedést ígért.","shortLead":"A 112-es telefonszám üzemeltetője gyors intézkedést ígért.","id":"20250417_112-romania-magyar-segelyhivo-lekezelo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c45c6ef8-3804-46a4-b2bc-909a11ac4eec.jpg","index":0,"item":"38395ce1-25e4-48b5-9106-355c8b6896f7","keywords":null,"link":"/vilag/20250417_112-romania-magyar-segelyhivo-lekezelo","timestamp":"2025. április. 17. 17:23","title":"„Már azzal szívességet tettem, hogy megszólaltam magyarul” – lekezelően beszélt a romániai segélyhívó diszpécsere egy marosvásárhelyi magyar nővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d66798-64d3-40ab-9ed4-0d94ffdae58b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kínai hitelszerződés összes részletét, kiegészítését, módosítását és mellékletét is át kell adni.","shortLead":"A kínai hitelszerződés összes részletét, kiegészítését, módosítását és mellékletét is át kell adni.","id":"20250417_dk-kinai-hitel-ki-kell-adni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6d66798-64d3-40ab-9ed4-0d94ffdae58b.jpg","index":0,"item":"a5108498-ec43-46e7-82b3-7153079db242","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_dk-kinai-hitel-ki-kell-adni","timestamp":"2025. április. 17. 15:00","title":"Pert nyert a DK, ki kell adni, hogy milyen feltételek mellett vette fel a kormány a 400 milliárd forintos gigahitelt kínai bankoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]