[{"available":true,"c_guid":"a1beb92e-890b-49ea-8ae8-7331b2308f27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A francia feminista ikonná vált nőről amiatt került ki egy cikk a magazin oldalán, mert egy férfival sétálgatott az utcán.","shortLead":"A francia feminista ikonná vált nőről amiatt került ki egy cikk a magazin oldalán, mert egy férfival sétálgatott...","id":"20250417_Gisele-Pelicot-Franciaorszag-Parizs-maganelethez-valo-jog-nemi-eroszak-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1beb92e-890b-49ea-8ae8-7331b2308f27.jpg","index":0,"item":"375d672b-d9a7-4f62-84a3-e208a4151711","keywords":null,"link":"/elet/20250417_Gisele-Pelicot-Franciaorszag-Parizs-maganelethez-valo-jog-nemi-eroszak-per","timestamp":"2025. április. 17. 18:56","title":"Gisèle Pelicot beperel egy francia magazint, amiért lesifotókat készítettek róla az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5636f792-3eda-4eac-8ff1-a65b3ede13cc","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kilmar Ábrego Garciáról valamiért azt hitték, hogy terrorista. Kiderült, hogy az amerikaiak hibáztak, a férfi viszont börtönbe került – El Salvadorban, miután deportálták, visszaút pedig egyelőre nem látszik számára.","shortLead":"Kilmar Ábrego Garciáról valamiért azt hitték, hogy terrorista. Kiderült, hogy az amerikaiak hibáztak, a férfi viszont...","id":"20250418_el-salvador-trump-deportalas-demokrata-szenator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5636f792-3eda-4eac-8ff1-a65b3ede13cc.jpg","index":0,"item":"45d4b9ce-1973-4442-95ac-ae3c6200701e","keywords":null,"link":"/vilag/20250418_el-salvador-trump-deportalas-demokrata-szenator","timestamp":"2025. április. 18. 11:44","title":"Tévedésből deportálta a Trump-kormány, most egy demokrata szenátor próbálta hazavinni a börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy 24 éves férfi hunyt el, akit egy szerb kórházban kezeltek.","shortLead":"Egy 24 éves férfi hunyt el, akit egy szerb kórházban kezeltek.","id":"20250417_62-re-emelkedett-a-macedon-diszkotuz-halalos-aldozatainak-szama","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"34d1d9d2-027e-4cba-ace0-0125311a03f6","keywords":null,"link":"/vilag/20250417_62-re-emelkedett-a-macedon-diszkotuz-halalos-aldozatainak-szama","timestamp":"2025. április. 17. 18:22","title":"62-re emelkedett a macedón diszkótűz halálos áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08cb688f-df49-4a55-8425-811083ace19c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Közzétették a nagypéntek esti keresztút állomásain elhangzó meditációk szövegét, melyet ismét Ferenc pápa írt meg.","shortLead":"Közzétették a nagypéntek esti keresztút állomásain elhangzó meditációk szövegét, melyet ismét Ferenc pápa írt meg.","id":"20250418_Ferenc-papa-az-emberek-fejvesztve-menekulnek-a-felelosseg-elol-igy-vilagunkban-az-egoizmusnak-nagyobb-a-sulya-mint-a-keresztnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08cb688f-df49-4a55-8425-811083ace19c.jpg","index":0,"item":"f861c9aa-2404-47b5-9e57-83a413f8c7c9","keywords":null,"link":"/elet/20250418_Ferenc-papa-az-emberek-fejvesztve-menekulnek-a-felelosseg-elol-igy-vilagunkban-az-egoizmusnak-nagyobb-a-sulya-mint-a-keresztnek","timestamp":"2025. április. 18. 17:03","title":"Ferenc pápa: az emberek fejvesztve menekülnek a felelősség elől, így világunkban az egoizmusnak nagyobb a súlya, mint a keresztnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7abc1d9a-dd37-44e2-9107-f1f2ea3ad709","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Mi a jó alvás titka? Habár nagyon sok minden múlik az adott ember aktuális fizikai és mentális állapotán is, a külső körülmények ebben az esetben talán még fontosabbak. Hogyan alakítsuk ki alváskörnyezetünket, hogy az maximálisan támogassa az éjszakai pihenést? Milyen a jó alvás, kompromisszumok nélkül? Cikkünkben ennek járunk utána!","shortLead":"Mi a jó alvás titka? Habár nagyon sok minden múlik az adott ember aktuális fizikai és mentális állapotán is, a külső...","id":"20250317_Jo_alvas_haloszoba_sedacur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7abc1d9a-dd37-44e2-9107-f1f2ea3ad709.jpg","index":0,"item":"5efb2d51-5b10-4649-aae4-4c658ad29bae","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250317_Jo_alvas_haloszoba_sedacur","timestamp":"2025. április. 18. 15:30","title":"Így alakítsa ki hálószobáját és esti szokásait, ha valóban jól akar aludni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"baf61e37-4c5d-4f6e-be0a-841b866157e3","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Judo-vb, atlétikai nagydíj, Tour de Hongria, kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntő – mindenki mehet, de csak matricával. A kormány közben arról is döntött, hogy megújítják az Audi Hungáriával 2013-ban kötött stratégiai együttműködési megállapodást. ","shortLead":"Judo-vb, atlétikai nagydíj, Tour de Hongria, kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntő – mindenki mehet, de csak...","id":"20250418_Legalis-buszsavozas---tobb-kiemelt-sportrendezveny-autoi-is-elozhetik-hamarosan-a-fovarosi-forgalmat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/baf61e37-4c5d-4f6e-be0a-841b866157e3.jpg","index":0,"item":"9ef0d34c-8a36-4dc9-af15-7e5543c7b809","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250418_Legalis-buszsavozas---tobb-kiemelt-sportrendezveny-autoi-is-elozhetik-hamarosan-a-fovarosi-forgalmat","timestamp":"2025. április. 18. 08:41","title":"Legális buszsávozás - több kiemelt sportrendezvény autói is előzhetik hamarosan a fővárosi forgalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c92a37-d57e-4df8-8aa4-fafb9fa344dd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ez a magyar GDP két százalékának megfelelő összeget jelent.","shortLead":"Ez a magyar GDP két százalékának megfelelő összeget jelent.","id":"20250418_szijjarto-peter-akkumulatorgyarak-1500-milliard-forint-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60c92a37-d57e-4df8-8aa4-fafb9fa344dd.jpg","index":0,"item":"fcd6258e-0852-450b-86c4-b1230d30a33f","keywords":null,"link":"/kkv/20250418_szijjarto-peter-akkumulatorgyarak-1500-milliard-forint-ebx","timestamp":"2025. április. 18. 08:14","title":"Szijjártó beismerte: 1500 milliárdot költött el a kormány az akkugyárakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19948a06-a91b-4d84-ac4f-10e86689fe46","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Mindezt az MNB számításai alapján írják.","shortLead":"Mindezt az MNB számításai alapján írják.","id":"20250418_anyak-adomentessege-koltsegvetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19948a06-a91b-4d84-ac4f-10e86689fe46.jpg","index":0,"item":"d441ce87-ca97-4662-b4bf-c397e4fb0abf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250418_anyak-adomentessege-koltsegvetes","timestamp":"2025. április. 18. 13:33","title":"Komoly költségvetési terhet jelent az anyák adómentessége és nincs terv a kigazdálkodására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]