[{"available":true,"c_guid":"758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Részleteket ezúttal nem árult el az ORFK, az elmúlt hetekben azonban több tankerületből is érkeztek sikkasztásról szóló hírek.","shortLead":"Részleteket ezúttal nem árult el az ORFK, az elmúlt hetekben azonban több tankerületből is érkeztek sikkasztásról szóló...","id":"20250120_orfk-iskola-korrupcio-oktatas-nyomozas-sikkasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6.jpg","index":0,"item":"002a79a4-e65e-408e-9647-27379fbfd68a","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_orfk-iskola-korrupcio-oktatas-nyomozas-sikkasztas","timestamp":"2025. január. 20. 06:48","title":"Kilenc ügyben nyomoz a rendőrség iskolai korrupció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928b2567-51c5-412f-b0ae-9fece1c6373c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ennek orvoslására a katonai logisztikából, ellátásból és karbantartástól vonnak el személyzetet.","shortLead":"Ennek orvoslására a katonai logisztikából, ellátásból és karbantartástól vonnak el személyzetet.","id":"20250119_orosz-ukran-haboru-szirszkij-letszamhiany-hadsereg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/928b2567-51c5-412f-b0ae-9fece1c6373c.jpg","index":0,"item":"075442cb-d42e-4bd9-a9bf-8caaf366fb2d","keywords":null,"link":"/vilag/20250119_orosz-ukran-haboru-szirszkij-letszamhiany-hadsereg","timestamp":"2025. január. 19. 20:18","title":"Az ukrán főparancsnok szerint túl kevés katonájuk van a hadseregben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77678d6-9f81-4a87-a8c8-ce2eb989fa7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A portál úgy tudja, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztérium tavaly májusban tett feljelentést, miután egy vizsgálat működéssel kapcsolatos problémákat tárt fel. Abban az időszakban Zalán János volt a színház igazgatója, akit nemrég neveztek ki a Kolibri élére.","shortLead":"A portál úgy tudja, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztérium tavaly májusban tett feljelentést, miután...","id":"20250120_Bunteto-feljelentes-Pesti-Magyar-Szinhaz-Zalan-Janos-Polt-Peter-NAV-Kulturalis-es-Innovacios-Miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f77678d6-9f81-4a87-a8c8-ce2eb989fa7d.jpg","index":0,"item":"eae9ae7d-4282-4b02-ab0a-fd2b11b56f67","keywords":null,"link":"/elet/20250120_Bunteto-feljelentes-Pesti-Magyar-Szinhaz-Zalan-Janos-Polt-Peter-NAV-Kulturalis-es-Innovacios-Miniszterium","timestamp":"2025. január. 20. 09:20","title":"Index: Büntetőfeljelentést tett a minisztérium a Pesti Magyar Színház miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d9fce0-501d-4413-8e7a-9b72d3355f16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szolidaritási hozzájárulás ügyében a fővárosnak kedvező ítélet született.","shortLead":"A szolidaritási hozzájárulás ügyében a fővárosnak kedvező ítélet született.","id":"20250121_Karacsony-Jogellenesen-van-a-kormanynal-Budapest-penze-gyozott-a-fovaros-a-birosagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50d9fce0-501d-4413-8e7a-9b72d3355f16.jpg","index":0,"item":"c00339c0-a325-489a-b4d5-825c6a9e5b2e","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Karacsony-Jogellenesen-van-a-kormanynal-Budapest-penze-gyozott-a-fovaros-a-birosagon","timestamp":"2025. január. 21. 11:41","title":"Győzött a főváros a bíróságon, Karácsony szerint „jogellenesen van a kormánynál Budapest pénze”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8528eb06-b8ff-4857-86d9-e0de62616d8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely bejelentette, hogy a főváros megvásárolja a Mini-Dubaj területét.","shortLead":"Karácsony Gergely bejelentette, hogy a főváros megvásárolja a Mini-Dubaj területét.","id":"20250121_Kiderult-hogy-fovarosnak-elovasarlasi-joga-van-Rakosrendezo-teruletere-amivel-elni-is-fog-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8528eb06-b8ff-4857-86d9-e0de62616d8a.jpg","index":0,"item":"0f612422-4258-4ee4-b7ae-952a1adea059","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Kiderult-hogy-fovarosnak-elovasarlasi-joga-van-Rakosrendezo-teruletere-amivel-elni-is-fog-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 14:25","title":"Karácsony Gergely: A fővárosnak elővásárlási joga van Rákosrendező területére, amivel élni is fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6bdd373-6706-4b86-a51d-eec58b6d3214","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy teljes napot sem élt meg a TikTok elsötétítése az Egyesült Államokban. A szolgáltatást üzemeltető vállalat Donald Trump megválasztott elnöknek mond köszönetet, aki végül elég garanciával szolgált ahhoz, hogy reaktiválni merjék a videós appot.","shortLead":"Egy teljes napot sem élt meg a TikTok elsötétítése az Egyesült Államokban. A szolgáltatást üzemeltető vállalat Donald...","id":"20250119_tiktok-tiltas-visszakapcsolas-bytedance-trump-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6bdd373-6706-4b86-a51d-eec58b6d3214.jpg","index":0,"item":"d08e3b04-15e3-47cf-a928-8c74f3c191ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20250119_tiktok-tiltas-visszakapcsolas-bytedance-trump-ebx","timestamp":"2025. január. 19. 19:43","title":"Visszakapcsolták a TikTokot az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53474328-03c8-463c-a1e4-b07066852b6d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elkészült a Sziámi AndFriends negyedik, a teljes Sziámi-történelem 17. albuma, rajta többek közt a Kik azok a magyarok?, a Sok kicsi sokk, és a Boldog új évet című dalokkal. A hvg.hu-n már most végighallgatható a lemez.","shortLead":"Elkészült a Sziámi AndFriends negyedik, a teljes Sziámi-történelem 17. albuma, rajta többek közt a Kik azok...","id":"20250118_Gyere-te-barki-Sziami-AndFriends-albumpremier","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53474328-03c8-463c-a1e4-b07066852b6d.jpg","index":0,"item":"9cf15961-16fd-43fd-848e-9fd0d4194d60","keywords":null,"link":"/kultura/20250118_Gyere-te-barki-Sziami-AndFriends-albumpremier","timestamp":"2025. január. 19. 18:00","title":"Gyere, te bárki - Sziámi AndFriends albumpremier a HVG-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe25724b-cafb-4313-9679-627a7502a45e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rászállt a kínai cégekre az ismert osztrák adatvédelmi aktivista, Max Schrems, aki korábban a Metát is megszorongatta, az Európai Unió pedig az ő nevével fémjelezve hozott már két adatvédelmi ítéletet is.","shortLead":"Rászállt a kínai cégekre az ismert osztrák adatvédelmi aktivista, Max Schrems, aki korábban a Metát is megszorongatta...","id":"20250120_tiktok-temu-xiaomi-wechat-aliexpress-shien-adatvedelem-gdpr-max-schrems","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe25724b-cafb-4313-9679-627a7502a45e.jpg","index":0,"item":"c3ba47c0-443a-46ab-a5c3-98b89e3d59e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_tiktok-temu-xiaomi-wechat-aliexpress-shien-adatvedelem-gdpr-max-schrems","timestamp":"2025. január. 20. 09:06","title":"Brutális bírságot kaphat a Temu, a TikTok, a Xiaomi és több kínai vállalat Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]