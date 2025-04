Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"afa3dc7a-ac77-44bc-be6d-12c4709999b2","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Miközben országa zuhanórepülésbe kezdett, Donald Trump legutóbbi hétvégéje Floridában nem csak golfozásról, de pénzszerzésről is szólt. A republikánusok közül is egyre többen kérdezik: meddig lehet még büntetlenül összemosni az állami és magánérdeket, és vajon hol húzódik az amerikai demokrácia tűréshatára?","shortLead":"Miközben országa zuhanórepülésbe kezdett, Donald Trump legutóbbi hétvégéje Floridában nem csak golfozásról, de...","id":"20250413_Trump-aranybanyanak-nezi-az-elnoki-hivatalt-az-amerikai-elnok-kavar-es-lop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afa3dc7a-ac77-44bc-be6d-12c4709999b2.jpg","index":0,"item":"1331011d-5ff9-4252-b754-f32ca87a30a4","keywords":null,"link":"/360/20250413_Trump-aranybanyanak-nezi-az-elnoki-hivatalt-az-amerikai-elnok-kavar-es-lop","timestamp":"2025. április. 13. 14:30","title":"Donald Trump, az USA nevű cég CEO-ja aranybányának nézi az elnöki hivatalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6b1980-72c2-4eeb-b653-79d08bf3d5cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Aimee Lou Wood szerint gonosz volt, ahogy a fogaival poénkodtak, ráadásul nem is volt vicces. ","shortLead":"Aimee Lou Wood szerint gonosz volt, ahogy a fogaival poénkodtak, ráadásul nem is volt vicces. ","id":"20250414_feher-lotusz-aimee-lou-wood-snl-parodia-fogak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c6b1980-72c2-4eeb-b653-79d08bf3d5cb.jpg","index":0,"item":"3bee1e68-cdc0-44a5-a490-4cf786445474","keywords":null,"link":"/kultura/20250414_feher-lotusz-aimee-lou-wood-snl-parodia-fogak","timestamp":"2025. április. 14. 13:15","title":"A Fehér Lótusz sztárja kiborult a Saturday Night Live paródiáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Vucic-támogatása, a Kétfarkú Kutya Párt szürkemenete, német fegyverkezési program, a láthatatlan háború, a Trump-káosz és Putyin hadi kasszája a nemzetközi lapszemlében.","shortLead":"Orbán Vucic-támogatása, a Kétfarkú Kutya Párt szürkemenete, német fegyverkezési program, a láthatatlan háború...","id":"20250413_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"9dc1cc64-dd1b-428a-9422-ab6d4ad68b1f","keywords":null,"link":"/360/20250413_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 13. 13:59","title":"Nemzetközi lapszemle: Trumpot nem érdeklik a járulékos veszteségek, a káoszban most vizsgáznak a nyugati értékek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db9124b3-8d14-4cbc-b8b3-8410dad4c3db","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Nem kapott róla kérdést a kormánypárti sajtótól, így aztán nem is beszélt Szijjártó Péter az ukrajnai Szumi ellen virágvasárnap elkövetett, 34 halálos áldozatot és több mint 100 sérültet követelő orosz támadásról. A külügyminiszter elmondta, hogy Magyarország semmilyen, Ukrajnába irányuló támogatást nem hajlandó támogatni – ezt a többi tagállam elfogadhatatlannak tartja.","shortLead":"Nem kapott róla kérdést a kormánypárti sajtótól, így aztán nem is beszélt Szijjártó Péter az ukrajnai Szumi ellen...","id":"20250414_Szijjarto_orosz-ukran-haboru_kulugyminiszterek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db9124b3-8d14-4cbc-b8b3-8410dad4c3db.jpg","index":0,"item":"d62301fc-8632-461c-8f94-0ec46a7dbb71","keywords":null,"link":"/eurologus/20250414_Szijjarto_orosz-ukran-haboru_kulugyminiszterek","timestamp":"2025. április. 14. 15:11","title":"Szijjártó ellenez minden Ukrajna-párti kezdeményezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96877d79-2a8e-414d-98a2-df9762c5394c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Takács Péter egészségügyi államtitkár bemutatná azokat a kórházakat, amelyeket szerinte a Tisza Párt miatt nem tudnak felújítani, Kulja András szerint viszont ezzel Takács rejtett módon éppen a Tiszát támogatja.","shortLead":"Takács Péter egészségügyi államtitkár bemutatná azokat a kórházakat, amelyeket szerinte a Tisza Párt miatt nem tudnak...","id":"20250413_takacs-peter-egeszsegugy-korhaz-europai-unio-tisza-part-kulja-andras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96877d79-2a8e-414d-98a2-df9762c5394c.jpg","index":0,"item":"15031046-1bc1-495f-b4d6-5167878a60b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250413_takacs-peter-egeszsegugy-korhaz-europai-unio-tisza-part-kulja-andras","timestamp":"2025. április. 13. 16:22","title":"Kulja András szerint Takács Péter a Tiszát támogatja azzal, hogy őket hibáztatva tekinti meg az omladozó kórházakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e678b46-f981-4c97-b1e4-5b44d3bf7e79","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A latin-amerikai irodalom kiemelkedő alakja 89 éves volt. ","shortLead":"A latin-amerikai irodalom kiemelkedő alakja 89 éves volt. ","id":"20250414_Meghalt-Mario-Vargas-Llosa-Nobel-dijas-perui-iro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e678b46-f981-4c97-b1e4-5b44d3bf7e79.jpg","index":0,"item":"00bb110f-db8c-4c49-bcc1-d93523540637","keywords":null,"link":"/kultura/20250414_Meghalt-Mario-Vargas-Llosa-Nobel-dijas-perui-iro","timestamp":"2025. április. 14. 07:28","title":"Meghalt Mario Vargas Llosa Nobel-díjas, perui születésű író","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66801b1d-ee45-4af9-80c8-558ef7f3266c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Annyit segítünk: nem volt telitalálatos szelvény.","shortLead":"Annyit segítünk: nem volt telitalálatos szelvény.","id":"20250413_hatos-lotto-nyeroszamok-szerencsejatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66801b1d-ee45-4af9-80c8-558ef7f3266c.jpg","index":0,"item":"299a62bb-f8ef-40ff-a11e-9ce3ff166ff9","keywords":null,"link":"/elet/20250413_hatos-lotto-nyeroszamok-szerencsejatek","timestamp":"2025. április. 13. 18:00","title":"Vajon kijön a hatos lottó nyereményből egy Louis Vuitton ruha? Íme a nyerőszámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6aede7b-cac1-4c19-b778-b6d2617ef483","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"„A dinoszaurusz belépett az atomkutató intézetbe, és köszönt a portásoknak. Azok visszaköszöntek, hogy jó napot, igazgató úr.” Az én hetem című sorozatunkban a héten Lackfi János írását mutatjuk be, amelyhez a következő szavakból merített ihletet: vámaggedon, kétharmadközeli, szavajárása, óriásfarkas, Születésnapomra.","shortLead":"„A dinoszaurusz belépett az atomkutató intézetbe, és köszönt a portásoknak. Azok visszaköszöntek, hogy jó napot...","id":"20250413_Az-en-hetem-Lackfi-Janossal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6aede7b-cac1-4c19-b778-b6d2617ef483.jpg","index":0,"item":"f72c6bf5-ecc2-4a4a-b617-0ca14f545afc","keywords":null,"link":"/360/20250413_Az-en-hetem-Lackfi-Janossal","timestamp":"2025. április. 13. 17:30","title":"A vér kacskaringós alakzata – Az én hetem Lackfi Jánossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]